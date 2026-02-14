Vì saoTottenham chọn Igor Tudor để cứu vãn tình hình

Trong một động thái nhằm ổn định tình hình sau khi sa thải Thomas Frank, Tottenham đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm cựu HLV Juventus - Igor Tudor dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải năm nay. Chủ yếu họ hy vọng ông có thể giữ chỗ cho đến khi "vị vua bên kia đại dương" Mauricio Pochettino trở lại vào mùa hè.

Nhưng quyết định chọn Tudor cũng phản ánh một xu hướng của thế kỷ 21. Các HLV của Tottenham thường là đối lập hoàn toàn với người tiền nhiệm. Nếu Thomas Frank mang đậm dấu ấn của Brentford – một HLV đến từ câu lạc bộ nhỏ nhất Premier League, người mà nhiều người cho rằng không nói chuyện như một HLV Tottenham đích thực – thì giờ đây, bước vào một người đàn ông từng dẫn dắt Juventus, biểu tượng quốc gia của Italy, từng trải qua áp lực từ những đám đông lớn nhất nước Pháp tại Marseille, và hai năm trước được "chỉ định" vào Lazio, một môi trường không hề dễ chịu.

Tottenham có thể lấy cảm hứng từ thành tích của Tudor trong việc tạo ra sự khác biệt ngay lập tức. Họ còn lại 12 trận đấu tại Premier League. Hai năm trước, Lazio bổ nhiệm Tudor khi chỉ còn 9 trận. Ông thắng 5 trong số đó – tổng cộng 6/11 trận ở mọi đấu trường – và đưa họ từ vị trí thứ 9 lên thứ 7.

Năm ngoái, Juventus sa thải Thiago Motta cũng vào tháng Ba, khi còn 9 trận. Tudor lại thắng 5, đưa họ từ thứ 5 lên thứ 4 và vào Champions League. Tuy nhiên, phần tiếp theo không mấy vui vẻ: khi Tudor bị sa thải vào tháng 10 sau đó, Juventus chưa ghi bàn trong 4 trận và không thắng trong 8 trận. Ông chỉ đạt trung bình 0.67 điểm/trận tại Champions League mùa này, trong khi thành tích của HLV Frank là 2.13.

Nhưng Juventus có lẽ đã mắc lỗi khi gia hạn hợp đồng với Tudor vào mùa hè trước. Có thể Tudor chỉ giỏi trong vai “người chữa cháy”. Tottenham hiện chỉ cần Tudor đến tháng 6. Hơn nữa, dù Tudor đã đưa Lazio và Juventus lên bảng xếp hạng, thì ưu tiên của Spurs đơn giản là không tụt xuống: tránh khỏi đường kẻ ngang, tránh rớt hạng lần đầu tiên kể từ khi thăng hạng năm 1978. Vị trí thứ 16 hiện tại là đáng xấu hổ, nhưng vẫn tốt hơn phương án thay thế. Sau 8 trận không thắng tại giải, chỉ 2 thắng trong 17 trận, mục tiêu là chặn đứng đà trượt dốc.

Điều này thực ra khá khả thi, dù đang có khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng. Trận đầu của Tudor là derby Bắc London với Arsenal vào tuần sau. Hơn hai thập kỷ trước, trận đầu Premier League của cựu HLV Martin Jol cũng vậy, và dù thua, tỷ số 4-5 đã dẫn đến sự khởi sắc ngay sau. Nhưng dù chỉ Wolves có thành tích sân nhà tệ hơn Spurs,thì thực tế 5 trận sân nhà còn lại của họ mùa này là gặp Crystal Palace, Nottingham Forest, Brighton, Leeds và Everton – lần lượt thứ 13, 17, 14, 15 và 8 hiện tại. Có nghĩa là họ có cơ hội tự cứu mình trên sân nhà.

Khó khăn lớn nhất của Tudor có thể là sự thiếu quen thuộc. Khi dẫn Lazio, Tudor đã chơi ở Serie A 9 năm, có ba lần làm HLV và một lần trợ lý; điều này giúp ông khi được thuê ở Juventus.

Ông là người mới với cả Tottenham và Premier League. Có thể so sánh với một đồng hương Croatia cũng có nền tảng Serie A. Ivan Juric có lẽ đã đánh giá thấp độ khó khi dẫn dắt tạm quyền Southampton, chỉ thắng một trận giải, rớt hạng và có lẽ sẽ không bao giờ quản lý ở Anh nữa. Ngoài việc Juric đại diện cho kịch bản tồi tệ nhất của các HLV mới đến Anh, thì một ví dụ khác là các HLV tạm quyền của Tottenham không có kết quả tích cực: Cristian Stellini chỉ trụ 4 trận, thủng lưới 0-5 chỉ trong 21 phút trước Newcastle ở trận cuối. Ryan Mason có hai giai đoạn, thắng 6/13 trận tổng cộng.

Về cơ bản, tình hình của Tottenham hiện nay thì mọi chọn lựa đều có rủi ro và thành công của Tudor là không có gì đảm bảo. Với lịch sử ngắn hạn thành công ở Italy, Tudor có thể là giải pháp tạm thời để cứu Tottenham khỏi thảm họa rớt hạng, nhưng tương lai dài hạn vẫn phụ thuộc vào Pochettino hoặc các lựa chọn khác. Spurs cần sự khởi đầu mạnh mẽ để lấy lại sự tự tin và điểm số cần thiết trong những trận đấu quan trọng sắp tới.

