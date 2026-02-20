HLV Arne Slot: Isak sẽ trở lại vào cuối tháng 3

HLV Arne Slot của Liverpool cho biết hôm thứ Năm rằng ông tin tiền đạo Alexander Isak đang ở "giai đoạn cuối của quá trình hồi phục" và có thể trở lại vào cuối tháng tới để tăng cường sức mạnh cho The Reds trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Alexander Isak bị gãy chân trong trận gặp Tottenham

Bản hợp đồng kỷ lục của Anh quốc đã phải nghỉ thi đấu từ giữa tháng 12 khi anh bị gãy xương cẳng chân và cần phẫu thuật mắt cá chân sau pha tắc bóng trượt của Micky van de Ven (Tottenham). Chấn thương xảy ra đúng lúc Isak, tiền đạo 26 tuổi người Thụy Điển đang tìm lại phong độ tại Anfield với hai bàn thắng trong sáu trận đấu. Isak gia nhập nhà vô địch Premier League Liverpool với giá 125 triệu bảng từ đối thủ Newcastle vào tháng 9.

Cuộc phẫu thuật đã thành công và người ta tiên liệu Isak sẽ phải nghỉ đến hết mùa giải. Tuy nhiên, quá trình hồi phuc của anh đã diễn ra nhanh chóng hơn dự liệu. Slot nói với các phóng viên: "Alex đã có mặt trên sân, không phải với giày bóng đá mà là với giày chạy bộ lần đầu tiên trong tuần này. Bước tiếp theo là tập luyện với bóng, điều mà mọi cầu thủ đều thích nhất, sau đó là hòa nhập với toàn đội và cần một thời gian trước khi bạn sẵn sàng ra sân thi đấu.

"Đến khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4, cậu ấy hy vọng sẽ trở lại tập luyện cùng toàn đội. Điều đó không có nghĩa là cậu ấy đã sẵn sàng ra sân, chứ đừng nói đến việc đá chính. Nhưng thật tốt khi quá trình phục hồi chức năng diễn ra suôn sẻ; đó là lời khen dành cho cậu ấy và đội ngũ y tế của chúng tôi. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết rằng ngay khi ra sân, quá trình hồi phục không mất đến 3 tháng, nhưng những giai đoạn cuối cùng của quá trình phục hồi chức năng cũng có thể làm thay đổi mọi thứ".

Isak là một trong năm cầu thủ đội một của Liverpool hiện đang phải ngồi ngoài vì chấn thương, chỉ có Jeremie Frimpong là sắp trở lại. Hậu vệ phải này đã phải nghỉ thi đấu từ cuối tháng trước do chấn thương gân kheo nhưng dự kiến ​​sẽ có mặt trong trận đấu với West Ham vào cuối tuần tới.

'Nghỉ ngơi hữu ích'

Liverpool đã có một tuần hiếm hoi không thi đấu trước chuyến làm khách đến Nottingham Forest vào Chủ nhật. “Điều đó thật tuyệt và hữu ích vì trong số các cầu thủ chúng tôi đang có, 9/10 người đều được gọi vào đội tuyển quốc gia, nên trong 7, 8, 9 tháng họ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi,” HLV người Hà Lan Slot nói, đồng thời khẳng định bản thân ông không cần nghỉ ngơi.

“Thật tuyệt nhưng tôi thực sự không cần. Mùa giải trước, tôi cảm thấy mình cần nghỉ ngơi nhiều hơn trong giai đoạn này. Tôi đang tận hưởng công việc mình làm ở đây”. Liverpool, sau khởi đầu chậm chạp trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch, hiện đang đứng thứ sáu và chỉ cách top 4 đúng 3 điểm trong 12 trận đấu còn lại.

Họ sẽ tiếp tục đối đầu với 3 trong 4 CLB cuối bảng khi đang nỗ lực giành một suất tham dự Champions League. Đội đầu bảng Premier League, Arsenal, chỉ còn hơn đội xếp thứ hai Manchester City 5 điểm sau trận đá sớm hôm thứ Tư. Pháo thủ đã để mất lợi thế dẫn trước 2-0 trong trận hòa bất ngờ 2-2 trên đội cuối bảng Wolves.

Tuy nhiên, Slot nói: “Chúng ta không cần phải biết ngày hôm qua khó khăn như thế nào để giành chiến thắng trong một trận đấu Premier League. Điều khiến Premier League mùa này hấp dẫn hơn so với 3, 4, 5, 6 năm trước là tính cạnh tranh cao hơn”.

HOÀNG HÀ