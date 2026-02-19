Cựu danh thủ Emmanuel Petit tin rằng đến cuối mùa giải, Arsenal không chỉ cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh mà còn có thể sản sinh ra một người chiến thắng Quả bóng vàng, giải thưởng danh giá mà Declan Rice đang ở vị thế dẫn đầu.

Petit: Rice dẫn đầu cuộc đua Quả bóng vàng – nhưng World Cup 2026 vẫn rất quan trọng

Cựu tiền vệ Arsenal cho rằng: Declan Rice từ lâu đã nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng đáng tiếc là anh vẫn đang theo đuổi danh hiệu lớn đầu tiên kể từ khi gia nhập Arsenal. Để khẳng định vị thế huyền thoại bóng đá của mình, việc nâng cao một chiếc cúp là điều bắt buộc – và màn trình diễn của anh tại World Cup năm nay cũng sẽ rất quan trọng đối với cơ hội của anh.

Arsenal đang hướng đến chức vô địch giải đấu đầu tiên kể từ năm 2004, và hiện tại họ đang dẫn trước Manchester City 4 điểm với 12 trận đấu Ngoại hạng Anh còn lại. Sau khi về nhì ở giải đấu trong ba mùa giải liên tiếp, Pháo thủ hiện có cơ hội vàng để chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài.

Arsenal đã bị Brentford cầm hòa 1-1 trong trận đấu gần nhất, nhưng họ sẽ tìm cách trở lại mạch chiến thắng khi đối đầu với đội bóng cuối bảng Wolves vào đêm thứ Tư. Đội bóng của Mikel Arteta vẫn đang cạnh tranh trên 4 mặt trận mùa này, và sau chuyến làm khách đến Wolves, họ sẽ chuẩn bị cho trận derby Bắc London với Tottenham vào Chủ nhật tuần này.

Petit ủng hộ Arsenal giành chức vô địch lần đầu tiên sau 22 năm, và ông cho rằng chiến thắng tại giải đấu cũng có thể giúp một trong những cầu thủ của họ giành được danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá - Quả bóng vàng, giải thưởng mà chưa cầu thủ Arsenal nào đươc vinh danh.

Petit khẳng định Rice đã là ứng cử viên hàng đầu cho Quả bóng vàng năm nay. Rice đã có phong độ xuất sắc cho Arsenal ở cả Ngoại hạng Anh và Champions League, và anh hy vọng sẽ tiếp tục những màn trình diễn ấn tượng của mình và tỏa sáng trên sân khấu lớn tại World Cup mùa hè này, trước lễ trao giải Quả bóng vàng vào tháng 9.

Petit nói trong một cuộc phỏng vấn: “Declan Rice đang ở vị trí thuận lợi để dẫn đầu cuộc đua giành Quả bóng vàng, nhưng chúng ta không được quên rằng World Cup sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Tôi nghĩ màn trình diễn của cậu ấy tại World Cup sẽ vô cùng quan trọng, và cậu ấy cùng Arsenal phải giành được một danh hiệu nào đó trước khi mùa giải kết thúc.

“Trong nhiều năm, Declan Rice luôn là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới, nhưng thật không may, cậu ấy chưa giành được danh hiệu nào kể từ khi chuyển đến Arsenal. Không còn nghi ngờ gì nữa, để được ghi nhận là huyền thoại của bóng đá, bạn phải giành được danh hiệu. Bạn phải là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới, và bạn phải giành được các danh hiệu để xứng đáng với vị thế đó. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu mọi người công nhận bạn là một trong những người giỏi nhất trên sân nhưng bạn lại không bao giờ giành được bất cứ danh hiệu nào”.

Arsenal đã tiến gần nhất đến Quả bóng vàng vào năm 2003, khi Thierry Henry để thua tiền vệ Pavel Nedved của Juventus trong cuộc đua giành giải thưởng này. Tiền đạo 27 tuổi Rice đã khẳng định mình là trái tim của đội bóng Arsenal kể từ khi gia nhập CLB từ West Ham United với mức giá kỷ lục của Anh là 105 triệu bảng vào năm 2023. Anh không chỉ là một cầu thủ nổi bật của Pháo thủ, liên tiếp được chọn vào Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh của PFA, mà còn giúp đội tuyển Anh hai lần lọt vào chung kết Giải vô địch châu Âu.

Đầu tháng này, Gary Lineker đã gọi Rice là một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh. Lineker nói: “Tôi đã nói chuyện với một số đồng nghiệp mấy ngày trước về giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, và chúng tôi đã thảo luận về một vài ứng cử viên tiềm năng. Mới chỉ là tháng 2, nên vẫn còn quá sớm, nhưng nếu Manchester United duy trì phong độ xuất sắc và Bruno ghi thêm nhiều bàn thắng và kiến ​​tạo… thì ai có thể cạnh tranh với cậu ấy chứ?

“Erling Haaland cũng sẽ là một ứng cử viên sáng giá một khi cậu ấy tìm lại được khả năng ghi bàn – và chắc chắn cậu ấy sẽ làm được. Rồi còn Declan Rice và Gabriel, người đã thể hiện khả năng phòng ngự xuất sắc. Hiện tại, không có cầu thủ nào vượt trội hơn hẳn, nhưng không thể nghi ngờ về phẩm chất của Bruno Fernandes. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, một tài năng hàng đầu”.

HOÀNG HÀ