Arsenal mắc sai lầm mới trong cuộc đua vô địch

Trận đấu tại Molineux dưới cái lạnh cắt da cắt thịt đã trở thành một đêm đáng quên đối với Arsenal. Dù dẫn trước 2-0, Pháo Thủ chỉ mang về một điểm hòa 2-2 trước Wolves – đội bóng đang chật vật ở đáy bảng. Đây không phải là màn trình diễn của một nhà vô địch tiềm năng. Bàn thua phút 94 như một lời trừng phạt đích đáng cho sự chủ quan của Arsenal. Chỉ thắng hai trong bảy trận gần nhất, đoàn quân Mikel Arteta đang lung lay ngôi đầu.

Khi Bukayo Saka mở tỷ số phút thứ năm từ pha kiến tạo của Declan Rice, mọi thứ dường như suôn sẻ. Nhưng khi nhiệt độ giảm, hiệu suất Arsenal cũng tuột dốc. Hugo Bueno rút ngắn tỷ số bằng cú sút đẹp mắt, và Edozie tận dụng sai lầm giữa Gabriel và David Raya để ấn định hòa. Arsenal kiểm soát bóng nhưng thiếu sắc bén, đặc biệt trước hàng thủ thấp của Wolves.

Wolves dù là chủ nhà, thì vẫn không phải đối thủ mạnh, nhưng Arsenal khiến trận đấu trở nên khó khăn bằng lối chơi thụ động. Họ có không gian, thời gian kiểm soát, nhưng không tạo ra cơ hội rõ nét. Trên truyền hình, cựu hậu vệ Paul Merson chỉ trích gay gắt: "Arsenal chơi ở 'bánh răng hai', thiếu nhịp độ cao. Nếu chơi nhanh, Wolves không theo kịp. Nhưng họ lười biếng, mất bóng, để Wolves ở lại trận đấu". Merson dự đoán Arsenal sẽ bị gọi là "bottle jobs" – những kẻ yếu bóng vía, tan vỡ dưới áp lực.

HLV Mikel Arteta thừa nhận: "Chúng tôi xứng đáng bị phạt". Ông tránh phân tích sâu vì "quá xúc động". Merson ngạc nhiên với giọng điệu tiêu cực của Arteta: "Thường ông ấy tích cực, nhưng nay nói 'xứng đáng bị phạt'. Có gì đó thiếu ở Arsenal, tôi không chỉ ra được, nhưng rõ ràng". Một cựu cầu thủ khác là Alan Smith bổ sung: "Arsenal không chịu nổi áp lực. Họ có đội hình tốt nhất, nhưng thiếu bình tĩnh. Man City sẽ tự tin vượt qua."

Tác động đến cuộc đua vô địch

Kết quả này là đòn giáng mạnh vào Arsenal trong cuộc đua vô địch. Sau khi hòa Brentford tuần trước, đây là lần thứ hai họ đánh rơi điểm số muộn màng. Man City có thể rút ngắn khoảng cách xuống hai điểm nếu thắng trận tới. Trận đại chiến Etihad ngày 18-4 sẽ quyết định. Merson cảnh báo: "Nếu Man City thắng hết, họ vô địch. Arsenal phải coi mỗi trận như chung kết, nhưng họ thiếu khẩn trương".

Tuần tới, Arsenal đối đầu Tottenham ở derby Bắc London. Nếu Man City thắng Newcastle ở trận đấu diễn ra trước, áp lực tăng gấp bội. Theo đánh giá của Merson thì: "Đà tiến triển đảo chiều hoàn toàn. Derby Bắc London là trận cân bằng, bất kể vị trí. HLV mới Tottenham sẽ khiến họ chơi quyết liệt. Arsenal không đủ tốt để thổi bay họ". Kế tiếp là trận derby London khác với Chelsea. Arsenal cần thắng Tottenham để lấy lại đà. Nhưng với Man City đá trước, áp lực chồng chất. Merson đánh giá: "Nếu Man City thắng, Arsenal chỉ hơn hai điểm dẫn và chơi hai derby lớn." Còn Smith: "Man City cảm nhận nỗi sợ Arsenal. Với kinh nghiệm, họ sẽ vượt qua".

HLV Arteta cần vực dậy tinh thần, nhưng các dấu hiệutừ trận hòa Wolves là minh chứng Arsenal chưa sẵn sàng vô địch. Họ có lợi thế, nhưng thiếu "bản năng sát thủ". Man City, với kinh nghiệm Guardiola, đang rình rập. Patrick Vieira từng nói "bây giờ hoặc không bao giờ" – Merson đồng tình: "Tôi từng lạc quan Arsenal vô địch, nhưng nay lo lắng." Bóng đá là thế: một đêm lạnh giá có thể thay đổi tất cả. Arsenal cần thức tỉnh, nếu không, giấc mơ vô địch sẽ tan vỡ lần nữa.

HỒ VIỆT