Igor Tudor “chắc chắn 100%” sẽ cứu Tottenham khỏi xuống hạng

Khi chuẩn bị cho trận đấu ra mắt gặp Arsenal vào Chủ nhật, HLV tạm quyền của Tottenham, Igor Tudor cho biết ông "chắc chắn 100%" sẽ tránh được xuống hạng.

HLV Igor Tudor

Đội bóng của Tudor đang chỉ hơn khu vực xuống hạng Premier League 5 điểm, làm dấy lên lo ngại về một cú xuống hạng thảm khốc xuống giải Hạng nhất (giải Championship). Huấn luyện viên người Croatia, được bổ nhiệm tuần trước sau khi Thomas Frank bị sa thải, biết rằng Tottenham là một CLB đang trong tình trạng hỗn loạn sau chuỗi trận tệ hại chỉ với 2 chiến thắng trong 17 trận đấu gần nhất.

Tottenham không thắng trong 8 trận đấu gần nhất tại Premier League kể từ cuối năm 2025, nhưng Tudor khẳng định họ có thể thành công trong cuộc chiến tránh rơi xuống hạng Championship lần đầu tiên kể từ mùa giải 1977-78. Hôm thứ Sáu, khi được hỏi về mức độ tự tin của ông quanh chuyện Tottenham trụ lại Premier League mùa giải tới, Tudor nói với các phóng viên: "Một trăm phần trăm. Tôi không ở đây để tận hưởng. Tôi ở đây để làm việc. Đây là thời điểm đầu tiên và có rất nhiều việc phải làm. Được ở đây là một vinh dự".

Cựu HLV Juventus và Lazio này sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn khi đối đầu với đội đầu bảng Premier League là Arsenal, đội đang rất muốn thổi bùng lên hy vọng giành chức vô địch của mình. Hôm giữa tuần, Pháo thủ đã đánh rơi chiến thắng dù đã dẫn trước 2-0. Nỗi thất vọng trước Wolves càng thúc đẩy Arsenal tấn công quyết liệt để giành phần thắng trước Tottenham.

Thêm vào đó, trận ra mắt đầy khó khăn của Tudor còn gặp khó khăn khi ông phải thi đấu với 11 cầu thủ vắng mặt do chấn thương và án treo giò. "Như các bạn biết đấy, đây là một tình huống rất hiếm gặp, nhất là với những chấn thương nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ tập luyện với 13 cầu thủ (ngoài sân)", ông nói. "Như thế là không hoàn hảo chút nào, nhưng trong trường hợp này, việc thành công lại càng là một thách thức lớn hơn. Chắc chắn chúng tôi sẽ có 13 người và chừng đó là quá đủ để đạt được mục tiêu vào Chủ nhật”.

Thomas Frank bị sa thải chỉ sau 8 tháng nắm quyền, HLV người Đan Mạch phải trả giá cho chiến thuật đơn điệu và thất bại trong việc khai thác tối đa tiềm năng của đội hình dưới mức kỳ vọng. Trong khi Tudor nhận thức được tầm quan trọng của chiến thắng trong trận derby với Arsenal, ông quan tâm hơn đến việc xây dựng tinh thần đồng đội mạnh mẽ để thúc đẩy nỗ lực trụ hạng. "Tôi hiểu tầm quan trọng của trận đấu này. Đây là một trận derby, một trận derby Bắc London," ông nói.

"Đây là một đội bóng chất lượng, đầy những cầu thủ tài năng, với động cơ mạnh mẽ. Nhưng mục tiêu của tôi trong những buổi tập đầu tiên này là chúng ta trở thành một đội bóng, với một cách thức đúng đắn để ra trận. Một đội bóng sẵn sàng chịu đựng. Chiến đấu, chạy, có tinh thần đúng đắn. Đây mới chỉ là khởi đầu".

HOÀNG HÀ