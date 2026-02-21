Siêu máy tính dự đoán vòng 27: Bước ngoặt quyết định

Vòng 27 hứa hẹn sẽ là một bước ngoặt lớn, khi các đội bóng bước vào giai đoạn nước rút quyết định của mùa giải. Những biến động ở vòng 26 vừa qua đã làm thay đổi cục diện ở cả ba khu vực: cuộc đua vô địch, cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu và cuộc chiến trụ hạng.

Arsenal đã tự bắn vào chân mình khi để Wolves cầm hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng, khiến khoảng cách của Arsenal với Manchester City chỉ còn 5 điểm. Man City có cơ hội vàng để rút ngắn khoảng cách khi tiếp Newcastle trên sân nhà Etihad. Ở khu vực phía dưới, hai sự thay đổi HLV quan trọng đã diễn ra: Tottenham sa thải Thomas Frank và bổ nhiệm Igor Tudor, trong khi Nottingham Forest chọn Vítor Pereira thay thế Sean Dyche. Cả hai đội đều đang lơ lửng phía trên nhóm xuống hạng và kỳ vọng vào hiệu ứng "thay tướng đổi vận”

Dự đoán nhanh

- Chelsea (75,7%) là đội có xác suất thắng cao nhất vòng đấu khi tiếp đón Burnley đang sa sút.

- Arsenal (60,1%) được đánh giá là đội khách có khả năng thắng cao nhất trong trận derby Bắc London với Tottenham.

- Trận Sunderland vs Fulham (26,6%) và Everton vs Manchester United (26,3%) được dự báo có khả năng hòa cao nhất.

Derby Bắc London: Lửa Thử Vàng

Trận derby Bắc London giữa Tottenham và Arsenal tại sân Tottenham Hotspur Stadium không chỉ là cuộc chiến vì danh dự mà còn là trận đấu mang tính bước ngoặt cho cả hai đội với những mục tiêu trái ngược nhau.

Tottenham bước vào trận đấu với tân HLV Igor Tudor, người có thói quen chiến thắng trong trận ra mắt ở 5 lần dẫn dắt gần nhất. Tuy nhiên, áp lực là vô cùng lớn khi Spurs là đội duy nhất chưa thắng trận nào tại Premier League trong năm 2026 (hòa 4, thua 4). Đây là chuỗi trận tệ nhất từ đầu năm dương lịch của họ kể từ năm 1994. Tudor cần ngay lập tức cải thiện thành tích phòng ngự và tinh thần chiến đấu của đội bóng.

Về phía Arsenal, cú sốc tinh thần ở vòng 26 có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ, nhưng thống kê đang ủng hộ họ. Dưới thời Mikel Arteta, Arsenal có tỷ lệ thắng derby London cao nhất lịch sử giải đấu với 60,3%. Họ đã thắng 6 trong 7 trận gần nhất trước Tottenham, bao gồm 4 trận liên tiếp. Siêu máy tính dành cho Pháo thủ 60,1% cơ hội chiến thắng, cao nhất trong số các đội khách ở vòng 27.

2. Chelsea vs Burnley: Cơ Hội Củng Cố Top 4

Chelsea đang có cơ hội vàng để củng cố vị trí trong top 4 khi tiếp đón Burnley tại Stamford Bridge. Với xác suất thắng lên tới 75,7% - cao nhất vòng đấu, The Blues được kỳ vọng sẽ có 3 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên, họ cần thận trọng. Chelsea đã để thua cả hai đội mới lên hạng khác là Sunderland và Leeds trên sân nhà mùa này, và việc đánh rơi 15 điểm từ vị thế dẫn trước tại Stamford Bridge là lời cảnh tỉnh cho hàng thủ còn nhiều lỗ hổng.

Burnley cuối cùng cũng đã chấm dứt chuỗi 16 trận không thắng bằng chiến thắng 3-2 trước Crystal Palace, nhưng họ chỉ có 9,9% cơ hội làm nên bất ngờ trước Chelsea. Sự khác biệt về đẳng cấp và phong độ là quá lớn, nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ.

3. Manchester City vs Newcastle: Áp Lực Đua Vô Địch

Man City không thể bỏ lỡ cơ hội khi Arsenal sảy chân. Tiếp đón Newcastle trên sân nhà Etihad, Guardiola và các học trò có lý do để tự tin với thành tích đối đầu áp đảo: bất bại 21 trận sân nhà trước Newcastle tại Premier League, thắng 16 trận liên tiếp gần nhất. Đáng nể hơn, họ thắng 6 trận sân nhà gần nhất trước Newcastle mà không để thủng lưới bàn nào.

Newcastle đã thắng lượt đi 2-1 và có cơ hội hoàn tất cú đúp lần đầu tiên kể từ 1955-56, nhưng nhiệm vụ đó là vô cùng khó khăn. Với 58,4% cơ hội thắng, City được kỳ vọng sẽ gây áp lực lớn lên Arsenal trước khi vòng đấu khép lại.

4. Nottingham Forest vs Liverpool: Bài Toán Khó Cho Pereira

Vítor Pereira bắt đầu triều đại tại Nottingham Forest với trận tiếp đón Liverpool. Lịch sử không ủng hộ Forest: 6 HLV gần nhất của họ tại Premier League đều thua trận ra mắt. Tuy nhiên, thống kê đối đầu lại mang đến hy vọng: Forest bất bại 3 trận gần nhất trước Liverpool (thắng 2, hòa 1) và Liverpool chỉ thắng 1 trong 15 lần làm khách gần nhất tại City Ground. Với xác suất thắng 51% dành cho Liverpool và 25,7% cho Forest, đây là trận đấu cân bằng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Các Trận Đấu Đáng Chú Ý Khác

- Aston Villa vs Leeds United: Villa (66,2% cơ hội thắng) bất bại 18 trận trước các đội mới lên hạng dưới thời Unai Emery. Họ hướng đến cú đúp đầu tiên trước Leeds kể từ 1999-2000.

- West Ham vs Bournemouth: Hammers đã lấy lại phong độ với 10 điểm trong 5 trận gần nhất, và đây là cơ hội để họ tiếp tục bám đuổi nhóm an toàn. Bournemouth có thành tích không tốt khi làm khách tại London Stadium.

- Everton vs Manchester United: Trận đấu cuối vòng đấu được dự báo cân bằng nhất, khi Everton có 37,1% cơ hội thắng, United 36,6% và hòa 26,3%. United là đội duy nhất bất bại trong năm 2026, nhưng Everton đã thắng lượt đi và hướng đến cú đúp lịch sử thứ hai trước Quỷ đỏ.

HỒ VIỆT