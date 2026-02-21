Igor Tudor cam kết cứu Tottenham khỏi xuống hạng

Khởi đầu với trận derby Bắc London khét mùi thù địch với Arsenal, nhưng tân HLV Igor Tudor của Tottenham khẳng định rằng đội bóng sẽ tránh được việc xuống hạng ở Premier League, dù ông thừa nhận Spurs đang ở trong một "tình hình khẩn cấp".

Tudor, người đã từng dẫn dắt Udinese, Verona và Juventus trong những tình huống tương tự, trả lời ngắn gọn "100%" khi được hỏi về niềm tin vào khả năng trụ hạng của Tottenham. Với chỉ còn 12 trận đấu ở Premier League và khoảng cách 5 điểm so với khu vực nguy hiểm, Tudor ưu tiên việc trụ hạng hơn là tìm suất Champions League. Ông chỉ có 13 cầu thủ đội hình một khỏe mạnh do danh sách chấn thương dài, nhưng vẫn lạc quan: "Những gì tôi thấy trong tuần này là chất lượng của các cầu thủ. Chúng tôi có chất lượng khổng lồ trong đội hình".

Được ký hợp đồng đến hết mùa giải sau khi thay thế Thomas Frank bị sa thải cuối tuần trước, Tudor không hứa hẹn về lối chơi tấn công truyền thống của Spurs. Ông giải thích: "Khi bạn bắt đầu với 50 ngày tiền mùa giải và 20 cầu thủ, thì chúng ta mới nói về phong cách. Còn đây là tình huống khẩn cấp, cần tìm nhanh giải pháp phù hợp cho 10+3 cầu thủ, hoàn toàn khác biệt". Tudor cố gắng tránh nhìn vào bảng xếp hạng: "Khi huấn luyện, tôi không bao giờ xem bảng xếp hạng. Có thể nghe lạ, nhưng tôi không quan tâm vị trí hiện tại. Đó là quá trình. Chủ Nhật này, tôi tin chúng ta sẽ thấy điều gì đó cụ thể, tốt đẹp mà khán giả thích."

Arsenal, đội dẫn đầu Premier League nhưng chỉ thắng 3/8 trận gần nhất năm 2026, là cơ hội để Spurs phá hỏng đối thủ truyền kiếp và hướng tới vị trí an toàn. Tudor tôn trọng HLV Mikel Arteta: "Tôi có sự tôn trọng lớn với ông ấy, người tạo ra đội bóng tuyệt vời, một trong những đội hay nhất thế giới với lối chơi và tinh thần. Họ pressing từ sân sau với 11 cầu thủ. Đây là thách thức lớn, nhưng bóng đá không biết trước."

Tudor cam kết toàn bộ: "Tôi đến đây không phải du lịch London. Tôi đến để làm việc trong lúc khó khăn của CLB. Chúng tôi làm việc hàng ngày, 24/7. Ngay cả khi ăn tối hay thăm bảo tàng, tôi vẫn nghĩ cách cải thiện đội bóng. Đây là công việc lạ lùng. Tôi không đọc báo, xem TV gì cả. Chỉ tập trung vào công việc và tận hưởng."

Hỗ trợ Tudor là Bruno Saltor (cựu HLV Brighton, Chelsea, West Ham), Tomislav Rogic (HLV thủ môn) và Riccardo Ragnacci (HLV thể lực), những người từng làm việc với ông. Đây là công việc đầu tiên của Tudor ở Premier League sau 4 CLB Serie A, Marseille, Galatasaray và Hajduk Split.

Igor Tudor - "Người Đưa Đò"

Ở Italy, HLV tạm quyền thường được gọi là "un traghettatore" - người đưa đò. Khi biển động, bạn cần người đưa bạn an toàn đến bờ, không phải thuyền trưởng mạo hiểm. Igor Tudor không thích từ này, nhưng ông đã kiếm được danh tiếng như vậy. Tottenham là CLB thứ 7 thuê ông giữa mùa, và ông chưa để CLB nào …chìm đò.

Công việc quản lý đầu tiên của ông là Hajduk Split, chỉ còn 1 tháng mùa giải nhưng kết thúc bằng cúp Croatia. Tại Galatasaray năm 2017, ông dẫn dắt từ tháng 2 và giúp đội đủ điều kiện châu Âu. Tháng 4-2018, Udinese thua kỷ lục 11 trận liên tiếp Serie A, Tudor giúp họ lấy 7 điểm 4 trận cuối, trụ hạng.

Udinese không giữ ông lâu dài, nhưng gọi lại tháng 3-2019 khi cách khu vực nguy hiểm 1 điểm, rời sau đó kết thúc thứ 12. Tiếp tục, Verona 2021 mất 2 trụ cột nhưng Tudor đưa họ lên thứ 9. Lazio năm 2024, Tudor giúp họ thắng 5, hòa 3/9 trận, đủ điều kiện dự châu Âu. Juventus năm ngoái tương tự, quay lại Champions League.

Nhưng tại sao ông không ổn định lâu dài? Ông hiếm khi hoàn thành mùa giải đầy đủ, ngoại trừ vị trí thứ 3 với Marseille ở Ligue 1 ba năm trước. Các CLB thay HLV giữa mùa thường có vấn đề sâu sắc. Tại Juventus, dù đạt mục tiêu, ông không được gia hạn ngay, chỉ nhận được việc sau khi CLB theo đuổi người khác thất bại. Tudor không im lặng, chỉ trích ban lãnh đạo không hỗ trợ chuyển nhượng, dẫn đến chuỗi không thắng 8 trận, không ghi bàn 4 trận cuối - tệ nhất 25 năm.

Nhưng không nên đánh giá toàn bộ sự nghiệp qua giai đoạn ngắn. Tudor có quan điểm chiến thuật nhất quán từ Verona 2021, chuyển từ lối chơi pressing khu vực sang đối đầu trực diện, với hàng thủ 3 người, pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh trực tiếp. Công thức đơn giản nhưng đòi hỏi thể lực cao – Đây chính là mối lo ngại cho Spurs với khủng hoảng chấn thương.

Tuy nhiên, Tudor có thể đánh thức tài năng bị lãng quên như Randal Kolo Muani, chưa ghi bàn Premier League kể từ mượn từ PSG, nhưng ghi 5 bàn/11 trận dưới Tudor tại Juventus. Tại Marseille, ông loại Dimitri Payet - cầu thủ kỹ thuật nhất - vì không pressing đủ. Với chỉ 12 trận Premier League và hợp đồng đến hết mùa, Tottenham không lo xung đột chuyển nhượng. Cầu thủ sẽ nghe Tudor nói thẳng. Trên tàu chìm, ai cũng chỉ muốn biết liệu có đến bờ an toàn không. Với hồ sơ của Tudor, câu trả lời là có.

HỒ VIỆT