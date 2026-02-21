Mikel Arteta phản ứng khi bị gọi là “kẻ thất bại”

HLV Mikel Arteta khẳng định cụm từ “kẻ thất bại” không nằm trong từ điển của ông khi phủ nhận việc Arsenal đang bỏ lỡ một cơ hội khác để giành chức vô địch Premier League.

HLV Mikel Arteta khẳng định cụm từ “kẻ thất bại” không nằm trong từ điển của ông.

Arsenal đã để mất lợi thế dẫn trước 2 bàn trước đội bóng cuối bảng Wolves vào thứ Tư, trận hòa 2-2 đó đã trao cơ hội cho đối thủ cạnh tranh chức vô địch Man.City. Đội bóng của Arteta vẫn hơn 5 điểm ở ngôi đầu bảng, nhưng đã chơi nhiều hơn Man.City một trận. Nếu đội bóng của Pep Guardiola thắng tất cả 12 trận còn lại - bao gồm cả trận đấu quan trọng với Arsenal tại Etihad vào tháng 4 - họ sẽ đăng quang chức vô địch.

Tuy nhiên, khi được hỏi về những lời chỉ trích, Arteta - người sẽ cùng Arsenal làm khách trên sân của Tottenham vào Chủ nhật - nói: “Đó là ý kiến ​​cá nhân, và bạn phải tôn trọng điều đó. Bạn để mất 2 điểm trước Wolves theo cách mà trận đấu diễn ra, và bạn phải chấp nhận điều đó. Chỉ vậy thôi. Đó là một phần vai trò của chúng tôi. Nhưng đó không phải là từ ngữ tôi hay dùng và tôi không nhìn nhận vấn đề như vậy vì tôi không nghĩ ai lại cố ý làm thế. Tôi sẽ không dùng từ đó”.

Pháo thủ đã lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn, sẽ diễn ra vào tháng tới, và cũng đã vào vòng loại trực tiếp Champions League sau khi thắng cả 8 trận vòng bảng. Họ cũng là ứng cử viên nặng ký để vào tứ kết FA Cup với trận đấu vòng 5 gặp Mansfield vào tháng 3. Nhưng chỉ với 2 chiến thắng trong 7 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, đội bóng của Arteta đang phải đối mặt với sự soi xét ngày càng gay gắt về phong độ của mình.

Arteta nói thêm: “Khi chúng tôi không đạt được phong độ tốt nhất, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi không nghĩ mình đã từng chỉ trích một cầu thủ hay toàn đội nào cả. Tôi có thể nói về phong độ, đúng vậy, và trong hiệp 2 trận gặp Wolves chúng tôi đã không đạt được phong độ tốt nhất, điều này là bình thường khi chúng tôi phải thi đấu nhiều trận như vậy, nhưng nếu có ai chịu trách nhiệm, thì đó là tôi. Chúng tôi có một chỉ thị rất rõ ràng. Chúng ta phải sống trong hiện tại, và hiện tại thật tuyệt vời”.

“Chúng tôi đang ở đúng vị trí mình muốn trong mọi giải đấu. Vì vậy, giữ bình tĩnh, luôn quan sát, lắng nghe và hiểu những gì các cầu thủ cần để cống hiến hết mình. Những gì tôi thấy từ các cầu thủ là một phản ứng tuyệt vời. Và tôi hoàn toàn không ngạc nhiên. Điều tôi rất quan tâm là chương tiếp theo, chúng ta được tạo nên từ những gì, và chúng ta sẽ tự viết nên vận mệnh của mình như thế nào từ đây trở đi”.

Martin Odegaard và Kai Havertz đều vắng mặt tại Molineux do chấn thương nhưng cả 2 đều có cơ hội nhỏ để đối đầu với Spurs. “Chúng ta phải chờ đến ngày mai nhưng rất có khả năng họ sẽ ra sân”, Arteta nói thêm.

VIỆT TÙNG