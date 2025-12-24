Isak lên tiếng sau chấn thương gãy chân

Tiền đạo Alexander Isak đã lên tiếng sau khi gặp phải chấn thương nghiêm trọng trong trận thắng 2-1 của Liverpool trước Tottenham Hotspur vào cuối tuần vừa qua.

Alexander Isak chấn thương ngay sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham.

Tuyển thủ Thụy Điển bị gãy chân sau pha va chạm với hậu vệ Micky van de Ven của Spurs và phải phẫu thuật vì “chấn thương mắt cá chân bao gồm cả gãy xương mác”. Ngôi sao 26 tuổi vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn cho Liverpool trong trận đấu với Tottenham hôm thứ Bảy, nhưng đã phải rời sân chỉ vài phút sau khi ghi bàn. Isak sau ca phẫu thuật hiện sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian, mà theo HLV Arne Slot gần đây thì chân sút của ông sẽ phải nghỉ thi đấu “vài tháng”.

Trên Instagram, tiền đạo này mới đây chia sẻ: “Rất buồn khi phải nghỉ thi đấu một thời gian. Cần thời gian để hồi phục và nhận được sự cổ vũ từ bên ngoài. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để trở lại sớm nhất có thể. Cảm ơn tất cả các CĐV Liverpool và mọi người khác vì những lời nhắn tốt đẹp, chúng tôi rất trân trọng điều đó”.

Isak gia nhập Liverpool từ Newcastle với giá trị kỷ lục 125 triệu bảng Anh, nhưng đã trải qua một giai đoạn khó khăn kể từ khi chuyển đến Anfield. Anh bỏ lỡ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải vì chấn thương nhẹ, và sau đó không tập luyện do tiến trình chuyển nhượng kéo dài. Isak chỉ ghi được 2 bàn thắng và có 1 pha kiến ​​tạo trong 10 lần ra sân ở Premier League mùa này, ghi thêm một bàn thắng nữa trong trận thắng Southampton ở Cúp Liên đoàn, nhưng chưa ghi bàn ở Champions League.

Chấn thương là một bước thụt lùi lớn khác của Isak, cựu trung vệ của Liverpool, Jamie Carragher đã nhấn mạnh vận rủi của anh trên chương trình Monday Night Football của Sky Sports. “Đây là một cú sốc lớn bởi vì tôi nghĩ Liverpool thực sự thiếu một tiền đạo”, Carragher nói. “Đã có rất nhiều lời bàn tán về những pha phạm lỗi trong trận đấu từ các cầu thủ Tottenham và nhiều pha trong số đó không hề khôn ngoan. Tôi đặt mình vào vị trí của Van de Ven và đó là một pha tranh chấp mà tôi có lẽ cũng sẽ thực hiện".

"Van de Ven đang cố gắng cản phá - chỉ là động tác tiếp theo thôi. Anh ấy phải thực hiện pha tranh chấp đó. Bạn không thể để tiền đạo dễ dàng tung ra cú sút trong tình huống đó. Thật sự là Isak không may mắn. Đây có lẽ là một trong những lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến ​​phẩm chất thực sự của cậu ấy trong màu áo Liverpool”.

PHI SƠN