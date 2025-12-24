Haaland: “Pep Guardiola là một thiên tài”

Erling Haaland tiết lộ vai trò của HLV Pep Guardiola trong sự phát triển của anh, khẳng định một trong những yếu tố góp phần giúp anh tiến bộ kể từ khi chuyển đến Man.City là nhờ ảnh hưởng của nhà cầm quân tài ba người Tây Ban Nha.

Haaland đã tỏa sáng như một tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới sau khi từ Borussia Dortmund gia nhập Man.City, giúp đội bóng áo xanh đạt được thành tích xuất sắc tại Ngoại hạng Anh. Khi được hỏi Guardiola đã giúp đỡ anh như thế nào trong sự phát triển và trưởng thành với tư cách là một tiền đạo mũi nhọn, Haaland chia sẻ với JioStar: “Kể từ khi gia nhập Man.City, Pep đã giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn thiện các pha di chuyển và đặt mình vào những vị trí có thể ghi bàn. Ông ấy là một thiên tài, và sự hỗ trợ của ông ấy đóng một vai trò lớn trong sự phát triển của tôi với tư cách là một tiền đạo. Được làm việc với ông ấy cho đến nay là một trải nghiệm tuyệt vời”.

Chân sút 25 tuổi sớm được thừa nhận là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và là cầu thủ Na Uy vĩ đại nhất mọi thời đại, do đó phải đối mặt với áp lực rất lớn ở độ tuổi còn trẻ. Nhưng Haaland cho biết anh không tập trung vào những gì người khác nghĩ về mình. Anh nhấn mạnh: “Tôi cố gắng không tập trung quá nhiều vào kỳ vọng của người khác. Đối với tôi, điều quan trọng là giữ cho đầu óc mình thoải mái và không suy nghĩ quá nhiều. Luôn có áp lực, nhưng tôi thích ở trong vùng an toàn của riêng mình và giữ vững sự tập trung bất kể hoàn cảnh nào. Ngay cả khi mọi việc không diễn ra như kế hoạch, tôi vẫn sử dụng cùng một phương pháp - tự nhắc nhở bản thân giữ vững quan điểm và chỉ cần cống hiến hết sức mình”.

Đến từ Na Uy và đã chơi bóng ở Đức nhiều năm, Haaland phải thích nghi với việc thi đấu ở Anh. Một thay đổi khác trong cuộc sống của anh là kể từ khi trở thành một người cha, như Haaland chia sẻ: “Cuộc sống của tôi đã thay đổi một chút kể từ khi làm cha, vì vậy có một số thói quen và trách nhiệm mới so với các mùa giải trước. Đối với tôi, điều quan trọng là duy trì mức năng lượng cao, giữ vững động lực và làm những gì tốt nhất cho cả thể chất lẫn tinh thần để tôi sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp tới”.

Khi Ngoại hạng Anh chuẩn bị bước vào mùa lễ hội bận rộn, có ảnh hưởng đến vận mệnh chung của các CLB, người hâm mộ Man.City có lý do để tự tin vì phong độ chói sáng của Haaland. Ngôi sao người Na Uy vừa ghi cú đúp trong trận thắng West Ham 3-0 ở vòng 17, qua đó giúp đội bám sát ngôi đầu của Arsenal với chỉ 2 điểm kém hơn. Haaland hiện ghi 19 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa giải này, và sau khi đạt mốc ghi 100 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu, anh hiện đã có tổng cộng 104 bàn sau 114 trận.

Haaland đã ghi 149 bàn trong 169 trận trên mọi đấu trường cho Man.City. Tổng cộng, đã ghi 304 bàn trong 369 trận cấp CLB. Anh cũng nắm giữ kỷ lục ghi 55 bàn trong 48 trận cho đội tuyển quốc gia Na Uy.

LINH SƠN