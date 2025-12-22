Cửa ải Tháng Giêng: Hành trình trên mặt băng của Arsenal

Trong bóng đá Anh, Giáng sinh là lúc người ta nâng ly, nhưng tháng Giêng mới là thời điểm các ứng viên vô địch phải "đổ máu". Với Arsenal, khoảng cách 2 điểm trước Manchester City mỏng manh như một lớp băng trên mặt hồ vào mùa đông. Chỉ một bước sẩy chân, cả một vương triều mà Mikel Arteta dốc công xây dựng có thể chìm nghỉm.

Tại Emirates, Giáng sinh năm nay mang một màu sắc vừa lộng lẫy vừa đầy rẫy sự bất an. Sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Everton nhờ cú đá phạt đền của Viktor Gyokeres, Arsenal chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ với tư thế của một kẻ dẫn đầu.

Đỉnh cao Giáng Sinh: Món quà hay lời nguyền

Lần thứ năm trong kỷ nguyên Premier League, Arsenal ngự trị trên đỉnh bảng vào ngày 25-12. Tuy nhiên, lịch sử lại đang kể một câu chuyện nhuốm màu bi kịch cho những người yêu mến sắc đỏ trắng vùng Bắc London. Trong bốn lần trước đó (2002, 2007, 2022 và 2023), Arsenal đều kết thúc mùa giải với tư cách kẻ về nhì hoặc ba. Thậm chí, nếu nhìn rộng ra toàn bộ lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh, lần cuối cùng Arsenal lên ngôi vô địch sau khi dẫn đầu vào dịp Giáng sinh đã là từ năm 1947-48. Đã gần 80 năm, "ngôi quán quân mùa đông" chưa bao giờ là điềm lành đối với họ.

Trong lịch sử Premier League, Liverpool và Manchester United là những "ông vua mùa đông" thường xuyên nhất với cùng 7 lần dẫn đầu vào đêm Giáng sinh. Tuy nhiên, Liverpool phải đợi đến lần thử sức thứ năm (mùa 2019-20) mới có thể chạm tay vào chiếc cúp bạc.

Nhìn lại quá khứ, Manchester City mùa 2017-18 từng tạo ra khoảng cách khủng khiếp 13 điểm vào đêm Giáng sinh, tiền đề cho mùa giải 100 điểm vô tiền khoáng hậu của Pep Guardiola. Ngược lại, Newcastle mùa 1995-96 lại là "vết thương" đau đớn nhất lịch sử khi đánh rơi lợi thế 10 điểm vào tay Man Utd sau những đòn tâm lý chiến tàn nhẫn của Alex Ferguson. Tính trên toàn chiều dài lịch sử bóng đá Anh, Liverpool vẫn là đội bóng đứng ở đỉnh cao đêm Noel nhiều nhất (21 lần), bám sát phía sau là Man Utd (18 lần) và Everton (9 lần).

Dưới đây là cái nhìn tổng quan về số phận của các đội bóng dẫn đầu vào ngày 25-12:

Chỉ số

Toàn bộ lịch sử (126 mùa)

Kỷ nguyên Premier League (33 mùa)

Đội đầu bảng vô địch

56 lần (44.4%)

17 lần (51.5%)

Đội đầu bảng thất bại

70 lần (55.6%)

16 lần (48.5%)



Nhìn vào bảng trên, có thể thấy cơ hội vô địch của một đội đầu bảng Giáng sinh chỉ tương đương một ván bài ngửa. Arsenal đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử: hoặc là tái hiện cú bứt phá của Liverpool năm 2020, hoặc lại một lần nữa trở thành nạn nhân của chính những con số thống kê nghiệt ngã. Hiện tại, khoảng cách giữa Arsenal và Man City chỉ là 2 điểm. Một khoảng cách mỏng manh như sương sớm trước sức nóng của cỗ máy chiến thắng mang tên Pep Guardiola.

Giải pháp nào để phá bỏ "lời nguyền"?

Vấn đề của Arsenal không nằm ở năng lực, mà ở sự bào mòn. Arteta là một người tôn thờ sự ổn định, nhưng chính sự cực đoan trong việc sử dụng một đội hình cố định đã khiến họ hụt hơi ở những mùa giải trước.

Cạm bẫy chiều sâu: Khi những Gabriel hay Saliba vừa trở lại sau chấn thương, việc ném họ vào cường độ 3 ngày/trận là một canh bạc đầy rủi ro. Arteta cần phải học cách tin tưởng hơn vào băng ghế dự bị. Riccardo Calafiori hay Jurriën Timber không chỉ là những phương án thay thế; họ phải là những "lá phổi" mới để giảm tải cho các trụ cột.

Biến số Viktor Gyokeres: Tiền đạo người Thụy Điển đang là điểm tựa niềm tin, nhưng anh không thể đơn độc. Tháng Giêng là lúc Arsenal cần những bàn thắng "chia lửa" từ Bukayo Saka hay Gabriel Martinelli – những người dường như đang có dấu hiệu quá tải về mặt cảm quan không gian.

Những cuộc tái đấu định mệnh: Trận gặp Aston Villa của Unai Emery và Liverpool của Arne Slot không chỉ là những trận cầu 6 điểm; đó là những cuộc sát hạch về tâm lý. Villa Park đang là pháo đài nơi Morgan Rogers và các đồng đội chơi thứ bóng đá phản công tàn nhẫn. Với trận đấu trên sân nhà trước Liverpool, đây là trận đấu sẽ định hình cục diện cuộc đua.

Lịch sử chỉ ra rằng Arsenal thường có xu hướng "tự sát" vào giai đoạn này. Tuy nhiên, sự khác biệt của mùa giải 2025-26 nằm ở bản năng sinh tồn. Việc giành chiến thắng trước Everton hay Wolves dù chơi không tốt cho thấy Arsenal đã biết cách "sinh tồn trong bùn lầy". Nếu thu về được ít nhất 10/15 điểm tối đa trong 5 trận tới, bao gồm việc không thua Liverpool, Arsenal sẽ bước vào tháng Hai với tư cách là ứng viên số 1. Ngược lại, nếu để thua ở một trong hai trận cầu đinh, "bóng ma" Man City sẽ ngay lập tức nuốt chửng họ.

LONG KHANG