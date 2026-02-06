Rosenior lạc quan khi Palmer và Estevao sẽ ra sân gặp Wolves

Liam Rosenior và Cole Palmer.

Chấn thương dai dẳng khiến ngôi sao tấn công Cole Palmer vắng mặt trong phần lớn trận đấu của Chelsea mùa này, nên sự trở lại của anh làm cả đội phấn chấn trong chuyến hành quân đến sân của Wolves. Sau một mùa giải 2024-25 xuất sắc, Palmer chỉ có 22 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này do chấn thương liên tiếp xảy đến. Tuy nhiên, tuyển thủ Anh vẫn góp công trong 12 bàn thắng (8 bàn thắng, 4 kiến ​​tạo), con số cao thứ tư trong đội hình Chelsea.

Palmer được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 60 trong trận The Blues thua Arsenal tại Cúp Liên đoàn hôm thứ Ba, nhưng anh không thể tạo ra ảnh hưởng nào cho đội bóng của Rosenior, đội đã thua 0-1 trong trận đấu đêm đó và thua 2-4 chung cuộc. "Bạn muốn tất cả các cầu thủ của mình đạt 100% phong độ, nhưng điều đó sẽ không xảy ra," Rosenior nói về những vấn đề chấn thương của Palmer. “Từ 'thất vọng' không đủ để diễn tả – tôi đang cố gắng phát huy tối đa khả năng của cậu ấy và toàn đội, đồng thời luôn cân nhắc đến những trận đấu sắp tới. Vấn đề không phải là không thể cho cậu ấy ra sân trong một số trận, mà là đảm bảo cậu ấy cảm thấy thoải mái và đóng góp cho đội theo cách cậu ấy muốn".

Cả ba chiến thắng gần nhất của Chelsea đều đến dưới thời Rosenior. Người tiền nhiệm của ông, Enzo Maresca, chỉ có một chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trong 57 trận dẫn dắt, với năm trận thắng liên tiếp từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2024.

Chelsea đã thắng Wolves ở trận lượt về mùa trước với tỷ số 6-2 nhưng chưa thắng liên tiếp hai trận sân khách tại Premier League trước Wolves kể từ hai lần đầu tiên họ đến thăm vào tháng 9-2003 (5-0) và tháng 2-2010 (2-0). Trong chiến thắng mùa qua tại Molineux, Palmer đã tỏa sáng bằng việc ghi một bàn, đồng thời kiến ​​tạo cả ba bàn thắng trước Wolves. Những cú sút của Noni Madueke đã giúp anh lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Phong độ của Cole Palmer đã giảm sút kể từ đó, nhưng khi được hỏi về thời điểm anh có thể trở lại phong độ "bình thường", Rosenior đã lên tiếng bảo vệ tiền vệ này. "Một câu hỏi giả định khác. Chúng tôi có đội ngũ y tế tốt nhất thế giới và đội ngũ khoa học thể thao tốt nhất thế giới, và chúng tôi muốn đảm bảo các cầu thủ có thể thi đấu ở mức độ cần thiết để giúp chúng tôi giành chiến thắng," Rosenior nói. "Không có khung thời gian cụ thể nào - rằng anh ấy sẽ hoàn hảo trong một, hai hoặc ba tháng - mà chỉ là từng trận đấu một. Vị trí tốt nhất của anh ấy là trên sân".

HOÀNG HÀ