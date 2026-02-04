Arsenal và giấc mơ "cú ăn 4"

Trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn tại Stamford Bridge kết thúc bằng chiến thắng sát nút 1-0 cho Arsenal, đưa Pháo Thủ vào chung kết, bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục "quadruple" – bốn danh hiệu mùa này – dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta. Bàn thắng muộn của Viktor Gyokeres phút 88 không chỉ ấn định kết quả, mà còn minh chứng cho phong cách "quản lý vi mô" của Arteta, nơi mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng.

Chiến thắng trước Chelsea không chỉ đơn thuần là kết quả trận đấu – nó là bước ngoặt quan trọng trong hành trình mà Arsenal đang trải qua mùa này, nơi họ không chỉ dẫn đầu Premier League mà còn là một trong số ít đội bóng châu Âu vẫn còn cơ hội giành “cú ăn 4”: Ngoại hạng Anh, FA Cup, Cup liên đoàn và Champions League – điều chưa từng xảy ra trong bóng đá Anh đương đại.

Kể từ đầu mùa, Arsenal đã nổi lên không chỉ nhờ vị trí dẫn đầu Premier League mà còn bởi sự ổn định trên nhiều đấu trường. Họ đã toàn thắng cả 8 trận tại vòng bảng Champions League – thống kê vô cùng hiếm thấy và chỉ có ở những đội lớn nhất châu Âu. Việc vào chung kết cúp liên đoàn là danh hiệu đầu tiên Arsenal có cơ hội giành trong mùa giải này, và thành quả đó được Mikel Arteta ca ngợi như “vaccine tinh thần” để tiếp tục chặng đường cam go phía trước. Họ vẫn còn ở FA Cup và Champions League, đồng thời giữ khoảng cách dẫn đầu đáng kể ở Premier League.

Con số thống kê càng làm rõ tiềm năng của Pháo thủ: để hoàn tất “cú ăn 4”, Arsenal cần thêm 23 chiến thắng ở các đấu trường họ còn tham dự. Lịch sử cho thấy quadruple khó khăn – chỉ Celtic và Rangers từng làm được ở châu Âu, nhưng đó còn là nhờ giải Scotland có chất lượng thấp.

Jamie Redknapp – cựu sao Liverpool và Tottenham, nay là chuyên gia Sky Sports – khẳng định Arsenal "đang sẵn sàng chiến thắng" và có thể giành 2-3 cúp mùa này. Ông khen ngợi đội hình sâu sắc, lối chơi cân bằng, và công việc xuất sắc của Mikel Arteta: "Họ là một cỗ máy chiến thắng. Đội hình có chiều sâu, và chiến thắng này sẽ giúp họ thư giãn hơn, chơi tự do hơn sau những trận gần đây hơi căng thẳng".

Arsenal trước ngưỡng cửa vinh quang

“Cú ăn 4” là một bài toán khó nhưng không hề bất khả thi, nhất là khi Arsenal đang chơi thứ bóng đá thực dụng và kỷ luật hơn nhiều so với mùa trước. Điều đặc biệt ở Arsenal mùa này không chỉ là hiệu quả chiến thắng, mà là sự cân bằng đội hình và triết lý rõ ràng. Họ biết cách kiểm soát trận đấu mà không cần “phô diễn” nghệ thuật tấn công quá rực rỡ, nhưng vẫn tạo ra hiệu quả – từ pressing có tổ chức đến sự chắc chắn ở hàng thủ. Sự tiến bộ trong khâu quản lý trận đấu và kiểm soát nhịp độ đã giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn và duy trì vị thế dẫn đầu.

Chiến thắng trước Chelsea là minh chứng cho điều đó: không bùng nổ, nhưng *ổn định*, đủ sắc bén để kết liễu đối thủ ở thời điểm quyết định. Đó chính là thứ Arsenal còn thiếu trong quá khứ khi họ thường “rụt lại” ở những mùa chiến dịch dài hơi.

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, phong độ ổn định và độ sâu đội hình trở thành chìa khóa,

HLV Arteta – với phong cách "quản lý chi li" – đang biến giấc mơ thành hiện thực. Ông phân tích dữ liệu chi tiết, điều chỉnh dinh dưỡng, tập luyện cá nhân hóa, thậm chí theo dõi giấc ngủ cầu thủ. Kết quả: Arsenal bất bại 12 trận gần nhất mọi đấu trường, thắng 9. Arteta tự tin: "Chúng tôi sẵn sàng cho mọi kịch bản".

Dù kỳ chuyển nhượng giữa mùa không mang về tân binh lớn, nhưng Arteta vẫn lạc quan. Chấn thương nặng của Mikel Merino (gãy xương chân phải, phẫu thuật, nghỉ hết mùa) là cú sốc lớn, nhưng Arteta xác nhận đang tìm thay thế từ nội bộ: Kai Havertz có thể lùi sâu hơn, Eberechi Eze và Myles Lewis-Skelly sẵn sàng, thậm chí Christian Norgaard từ dự bị. HLV Arteta không loại trừ ký lại Alex Oxlade-Chamberlain – cựu sao Arsenal, đang tập với U21 và là tự do – trước hạn đăng ký 5-2.

Arteta nhấn mạnh: "Chúng tôi không cần mua sắm lớn vì đội hình đã sẵn sàng. Quadruple là mục tiêu, nhưng từng trận một". Với lịch sử 4 lần thua bán kết trước, chiến thắng trước Chelsea cho thấy Arsenal đã khác. Như Redknapp kết luận: "Nếu giữ phong độ, họ có thể thắng tất cả."

