Havertz đánh bại đội bóng cũ Chelsea, Arsenal vào chung kết Cúp Liên đoàn

Kai Havertz đã ghi bàn ở phút bù giờ vào lưới đội bóng cũ, giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea trên sân nhà hôm thứ Ba, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2. Một mùa giải được dự đoán là thành công rực rỡ đối với Arsenal sẽ bao gồm chuyến làm khách đến sân Wembley trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

Kai Havertz vượt qua thủ môn Robert Sanchez của Chelsea để ghi bàn.

Havertz từng chơi cho Chelsea từ năm 2020-2023 và pha lập công ấn định chiến thắng 2 lượt trận trước đội bóng cũ của anh không khác nhiều so với pha lập công giúp The Blues đánh bại Man.City và giành chức vô địch Champions League năm 2021. Vào sân thay người ở phút 69 hôm thứ Ba, tiền đạo người Đức đã có tiếng nói cuối cùng khi đón đường chuyền của Declan Rice trong một pha phản công và vượt qua thủ môn Robert Sanchez để ghi bàn. Đó gần như là cú sút cuối cùng của một trận đấu lộn xộn và thận trọng, trái ngược với chiến thắng 3-2 của Arsenal tại Stamford Bridge tháng trước.

Arsenal sẽ đối đầu với Man.City hoặc Newcastle trong trận chung kết ngày 22-3. Man.City đang dẫn trước 2-0 trước trận lượt về trên sân nhà vào thứ Tư. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm Arsenal giành vé vào chung kết một giải đấu cúp lớn. Không giành được danh hiệu nào kể từ năm 2020, nhưng đội bóng của HLV Mikel Arteta đang dẫn đầu Premier League với 6 điểm cách biệt trong cuộc đua giành chức vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004, và cũng đứng đầu bảng xếp hạng Champions League sau 8 trận thắng liên tiếp. Thêm vào đó, Arsenal cũng đã tiến vào vòng 4 FA Cup.

“Ba hoặc 4 năm gần đây, chúng tôi luôn nằm trong nhóm dẫn đầu Premier League, cạnh tranh quyết liệt và đã tiến rất gần đến chức vô địch nhưng vẫn chưa đủ tốt”, tiền vệ Declan Rice của Arsenal cho biết, đề cập đến 3 lần liên tiếp về nhì Premier League của đội bóng. “Đó là lý do tại sao mùa giải này chúng tôi có thêm khát khao và lửa đam mê để tiến xa hơn một bước trong mọi giải đấu. Chặng đường phía trước còn dài nhưng được vào chung kết cúp cùng CLB này là điều tuyệt vời”.

HLV Mikel Arteta vui mừng khi lần đầu tiên sau 6 năm Arsenal vào chung kết một giải đấu cúp lớn.

Arsenal sẽ tìm kiếm danh hiệu Cúp Liên đoàn thứ 3, sau năm 1987 và 1993. CLB đã 6 lần về nhì, gần đây nhất là trước Man.City năm 2018. Nếu thành công, đây sẽ là danh hiệu thứ 2 dưới thời Arteta - và là danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2020 khi Arsenal vô địch FA Cup. Arsenal đang tìm kiếm một danh hiệu để khẳng định sự tiến bộ rõ rệt dưới thời HLV người Tây Ban Nha trong những năm gần đây. Bên cạnh những lần suýt vào lưới ở Premier League, đội bóng đã 4 lần liên tiếp bị loại ở bán kết các giải đấu khác nhau - bao gồm cả Newcastle ở Cúp Liên đoàn mùa trước.

Arteta nói: “Chúng ta chỉ còn cách một trận đấu nữa thôi. Đó là liều vitamin tốt nhất mà chúng ta có thể bổ sung cho cơ thể vì chúng ta phải thi đấu cứ 3 ngày một trận. Nhưng việc chúng ta đã làm việc chăm chỉ để đạt được những khoảnh khắc đó và có những khoảnh khắc này cùng nhau thật kỳ diệu. Bạn có thể thấy niềm vui, nụ cười, năng lượng từ tất cả mọi người làm việc tại CLB. Chiến thắng giúp ích về mọi mặt. Sự tự tin, năng lượng, bạn gọi nó là gì cũng được. Chúng ta sẽ có mặt ở đó trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ chuẩn bị thật tốt. Trong thời gian này, chúng ta biết rằng mình cần gác chuyện đó sang một bên vì 3 ngày nữa chúng ta sẽ có một trận đấu cực kỳ quan trọng ở Ngoại hạng Anh gặp Sunderland”.

