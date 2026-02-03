Rodri cho rằng trọng tài không công bằng với Man City

Tiền vệ Rodri cho rằng bàn thắng đầu tiên của Tottenham lẽ ra phải bị hủy bỏ và trọng tài không công bằng với Manchester City sau trận hòa 2-2 với Tottenham hôm Chủ nhật.

Pha ghi bàn của hợp lệ của Solanke

Man City tưởng chừng sẽ thắng dễ Tottenham khi dẫn trước 2 bàn trong hiệp đầu nhờ công của Rayan Cherki và Antoine Semenyo. Tuy nhiên, hiệp hai lại là một câu chuyện hoàn toàn khác khi Dominic Solanke lập cú đúp để giúp Tottenham giành lại một điểm, với bàn thắng thứ hai được ghi bằng một cú sút kiểu bọ cạp rất đẹp mắt.

Đây là lần đầu tiên City dẫn trước hai bàn trở lên trong hiệp một mà không giành được chiến thắng (ở bất kỳ giải đấu nào) kể từ tháng 4-2018 - khi họ thua Manchester United 2-3. Trước trận đấu hôm Chủ nhật, Man City đã thắng cả 115 trận gần nhất khi dẫn trước ít nhất 2 bàn trong hiệp 1, nhưng sự sụp đổ trong hiệp 2 đồng nghĩa với việc họ hiện đang kém đội đầu bảng 6 điểm.

Và Pep Guardiola đã tức giận với quyết định công nhận bàn thắng đầu tiên của Solanke, sau khi tiền đạo này dường như đã đá vào gót chân của Marc Guehi và khiến chân hậu vệ của Man City chạm vào bóng, sau đó bóng lăn vào lưới. Tình huống đã được VAR kiểm tra và xác nhận là hợp lệ, với Match Center của Premier League khẳng định Solanke đã chạm bóng.

Man City cũng cảm thấy bất bình trước nhiều quyết định bất lợi cho họ trong tháng Giêng, bao gồm việc bị từ chối các quả phạt đền trong trận đấu với Newcastle và Wolves, trong khi Erling Haaland cảm thấy anh ấy đáng lẽ ra phải được hưởng một quả phạt đền vào cuối trận đấu với Tottenham.

Phát biểu sau trận đấu, Rodri cho rằng sự thống trị gần đây của Man City đồng nghĩa với việc các trọng tài và người hâm mộ không dành đủ sự cảm thông cho họ. “Tôi biết chúng tôi đã thắng quá nhiều và mọi người không muốn chúng tôi thắng nữa, nhưng trọng tài phải công bằng và thành thật mà nói, đối với tôi điều đó không công bằng,” Rodri nói với đài truyền hình Stan Sport của Australia. “Điều đó không công bằng bởi vì chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những tình huống này và giờ lại phải đối mặt với những quyết định như vậy… chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Tất nhiên, chúng tôi cần phải gỡ hòa, nhưng cuối cùng, khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi cảm thấy thất vọng vì pha phạm lỗi quá rõ ràng.

“Anh ta đá vào chân Guehi và tất nhiên, với cú đẩy bóng, bóng đã đi vào lưới. Chúng ta phải chú ý đến những chi tiết nhỏ này, nếu không sẽ rất khó khăn cho tất cả mọi người bởi vì giải đấu này là như vậy – nó xoay quanh những chi tiết nhỏ và mọi thứ đều quan trọng. Tôi nghĩ hôm nay là một ngày rất khó khăn đối với chúng tôi về mặt này.”

Man City sẽ tìm cách đáp trả trận hòa hôm Chủ nhật khi họ tiếp đón Newcastle trong trận lượt về bán kết Cúp Liên đoàn vào thứ Tư, với lợi thế dẫn trước 2-0 từ trận lượt đi trên sân khách.

HOÀNG HÀ