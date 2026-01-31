Carrick kêu gọi bình tĩnh sau khởi đầu ấn tượng

HLV Michael Carrick đã cảnh báo các cầu thủ Man.United không nên quá tự mãn với những chiến thắng ấn tượng trước Man.City và Arsenal, cảnh báo việc đánh giá thấp Fulham trong trận đấu tại Old Trafford vào Chủ nhật sẽ là “sai lầm nghiêm trọng”.

Carrick đã khởi đầu nhiệm kỳ ngắn hạn của mình bằng những chiến thắng thuyết phục trước 2 đội bóng hàng đầu Premier League. Sau những kết quả bất ngờ đó, Quỷ đỏ được đánh giá cao có thể đánh bại Fulham, đội đang đứng thứ 7, tại Old Trafford vào Chủ nhật. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp cho Man.United sẽ giúp họ san bằng kỷ lục tốt nhất của Ruben Amorim trong triều đại đầy biến động kết thúc bằng việc ông bị sa thải hồi đầu tháng này, tạo cơ hội cho Carrick trở lại Old Trafford đến hết mùa giải.

Nhưng cựu tiền vệ của Man.United đã đưa ra lời cảnh báo trước cuộc gặp với đội bóng của Marco Silva: “Tôi nghĩ các cầu thủ đang ở trạng thái tốt trước trận đấu. Đây là một trận đấu khó khăn, một thử thách lớn, tôi nghĩ Marco đã đưa Fulham trở thành một đội bóng thực sự mạnh. Đột nhiên, trận đấu trở nên khác hẳn, đó là Fulham, chỉ vì chúng ta được chơi trên sân nhà, nên việc coi thường bất cứ điều gì là hoàn toàn sai lầm”.

Man.United đang rất hưng phấn sau chiến thắng ấn tượng trước Man.City và Arsenal.

Carrick đã được tiếp thêm động lực nhờ sự trở lại của tiền đạo Joshua Zirkzee, người đã trở lại tập luyện sau khi vắng mặt trong 2 trận đấu gần đây do chấn thương. Nhưng trung vệ Matthijs de Ligt vẫn vắng mặt và ngôi sao trẻ Patrick Dorgu cũng không thể thi đấu sau khi bị chấn thương gân kheo trong trận thắng 3-2 tại Arsenal. Việc Dorgu có thể vắng mặt tới 10 tuần là một cú sốc đối với Carrick, đặc biệt là sau khi tuyển thủ Đan Mạch ghi bàn vào lưới cả Man.City và Arsenal. “Thật không may, Pat sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian”, Carrick nói. “Điều này thật đáng tiếc vì cậu ấy đã có một vài tuần thi đấu tuyệt vời. Sẽ mất vài tuần. Bao nhiêu tuần, chúng ta sẽ phải chờ xem”.

Vẫn còn 3 ngày nữa là kỳ chuyển nhượng kết thúc nếu Man.United muốn tăng cường đội hình, và Carrick để ngỏ khả năng mua sắm trước hạn chót vào thứ Hai. “Tôi nghĩ chúng tôi chỉ đang vượt qua giai đoạn này”, anh nói. “Không bao giờ nói không bao giờ vì nhiều điều có thể xảy ra và nhiều tình huống bất ngờ có thể phát sinh. Đôi khi chúng ta có thể kiểm soát được, đôi khi thì không. Tôi khá bình tĩnh và chúng tôi đã thể hiện trong 2 trận đấu lớn vừa qua khả năng của mình với tư cách là một đội bóng. Chúng ta sẽ phải xem những ngày tới sẽ mang lại điều gì”.

