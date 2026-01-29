Sterling đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Chelsea

Raheem Sterling trở thành cầu thủ tự do sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Chelsea.

Sterling còn 18 tháng trong hợp đồng anh ký khi gia nhập Chelsea từ Man.City năm 2022 với giá 47,5 triệu bảng - nhưng giờ đây anh sẽ ra đi theo thỏa thuận chung. Chelsea cho biết trong một tuyên bố: “Raheem Sterling hôm nay đã rời Chelsea theo thỏa thuận chung, kết thúc 3 mùa rưỡi trong màu áo đội bóng, sau khi ký hợp đồng vào mùa hè năm 2022 từ Man.City. Chúng tôi cảm ơn Raheem vì những đóng góp của anh ấy trong thời gian khoác áo Chelsea và chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp”.

Cầu thủ chạy cánh người Anh là bản hợp đồng lớn đầu tiên dưới thời các chủ sở hữu mới Todd Boehly và Clearlake Capital, sau khi họ mua lại quyền sở hữu CLB từ Roman Abramovich vào tháng 5-2022. Sterling đã có tổng cộng 81 lần ra sân cho Chelsea, ghi 19 bàn thắng, nhưng CLB đã chuyển sang chính sách ký hợp đồng dài hạn với các cầu thủ trẻ và sau khi bị cựu HLV Enzo Maresca loại khỏi đội hình, anh đã trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Arsenal, nơi anh không thể khởi sắc trở lại sự nghiệp. Sterling đã không thi đấu trận chính thức nào trong 8 tháng qua, kể từ trận đấu cuối cùng cho Arsenal trong mùa giải 2024-25, và đã tập luyện riêng biệt với đội một tại Cobham.

Sau các cuộc đàm phán trong tuần này, vẫn không có khả năng thay đổi tình hình của anh dưới thời tân HLV Liam Rosenior. Các nguồn tin tiết lộ với ESPN, CLB đã hỏi về việc cho mượn nhưng Sterling đã bày tỏ mong muốn được ký hợp đồng vĩnh viễn để có được sự ổn định giúp anh vực dậy sự nghiệp. Các nguồn tin cho biết thêm rằng Sterling cũng không muốn cho các con mình nghỉ học hiện tại để chuyển đến một CLB mới tạm thời.

Chelsea muốn giảm bớt gánh nặng lương 325.000 bảng mỗi tuần của Sterling khỏi quỹ lương của họ và CLB đã cố gắng tìm cho anh một lối thoát phù hợp trong các kỳ chuyển nhượng trước đó. Tất cả các bên đều quyết định rằng chia tay là cách tốt nhất hiện nay. Là một cầu thủ tự do, Sterling giờ có thể đàm phán trực tiếp với các CLB và các nguồn tin cho biết mặc dù anh muốn ở lại London, nhưng sẽ xem xét các lời đề nghị từ trong nước và nước ngoài. West Ham đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mượn cầu thủ có 82 lần khoác áo đội tuyển Anh và 13 danh hiệu lớn hồi đầu tháng, trong khi Fulham và Crystal Palace trước đó cũng đã theo dõi Sterling.

PHI SƠN