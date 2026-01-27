Chelsea triệu hồi trung vệ Anselmino từ Dortmund sau thời gian cho mượn

Borussia Dortmund đã xác nhận rằng Aaron Anselmino sẽ ngay lập tức trở lại Chelsea sau khi đội bóng Premier League kết thúc hợp đồng cho mượn của anh.

Aaron Anselmino trong màu áo Dortmund

Anselmino dự kiến ​​sẽ trải qua toàn bộ mùa giải 2025-26 với Dortmund, nhưng The Blues đã gọi lại trung vệ này trong bối cảnh hàng phòng ngự đang gặp vấn đề. Chấn thương đã ảnh hưởng đến trung vệ của Chelsea mùa này, với Trevoh Chalobah và Wesley Fofana đều phải ngồi ngoài nhiều lần, trong khi Levi Colwill bị chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) trong giai đoạn tiền mùa giải.

The Blues đã được liên hệ với cầu thủ trẻ Jeremy Jacquet của Rennes trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, nhưng họ phải cạnh tranh với Liverpool và Bayern Munich để ký hợp đồng với hậu vệ này.

Dortmund đã ra thông báo như sau: "Trung vệ Aaron Anselmino rời Borussia Dortmund và ngay lập tức trở lại Chelsea. Câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đã kích hoạt điều khoản vào tối Chủ nhật, chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn của hậu vệ này, vốn ban đầu dự kiến ​​kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Cầu thủ 20 tuổi này đã có 10 lần ra sân trong các trận đấu chính thức cho Borussia Dortmund, ghi được một bàn thắng. Câu lạc bộ vô cùng tiếc nuối trước sự ra đi đột ngột của Aaron Anselmino và cảm ơn anh vì sự cống hiến trong vài tháng qua. BVB chúc cầu thủ người Argentina mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai."

Anselmino chỉ có 10 lần ra sân cho Dortmund sau khi gặp chấn thương cơ bắp trong mùa giải này, nhưng cầu thủ 20 tuổi này đã gây ấn tượng mỗi khi được ra sân. Trong sáu trận đấu tại Bundesliga, Anselmino thắng 100% các pha tắc bóng (9) và 55% các pha tranh chấp, với bàn thắng duy nhất được ghi trong chiến thắng 2-1 trước Bayer Leverkusen.

HOÀNG HÀ