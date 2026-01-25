Liverpool “kiệt sức” khi thua sát nút trước Bournemouth

HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool đã “cạn kiệt sức lực” trong trận thua 2-3 trên sân AFC Bournemouth, và cho rằng nhà vô địch chỉ có thể tự trách mình vì đã đánh mất thêm điểm ở Ngoại hạng Anh.

Bournemouth quật ngã Liverpool 3-2 bởi bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng.

The Reds đã gỡ hòa sau khi bị dẫn trước 2 bàn tại sân Vitality, trước khi Amine Adli ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+5 để mang về 3 điểm cho đội chủ nhà. Điều này có nghĩa là đội bóng của Slot hiện không thắng trong 5 trận đấu gần đây nhất tại giải đấu, chỉ giành được 4 trong 15 điểm tối đa. Liverpool vẫn đứng thứ 4 - kém đội đầu bảng Arsenal đến 14 điểm - nhưng có thể kết thúc cuối tuần này ở vị trí thứ 8.

“Thật bực bội vì việc để thủng lưới luôn gây khó chịu, đặc biệt là khi không còn thời gian để gỡ hòa”, HLV của Liverpool nói. “Nhưng tôi nghĩ rằng họ lẽ ra đã có thể nâng tỷ số lên 3-2 sớm hơn một chút. Khi chúng tôi gỡ hòa 2-2, chúng tôi vẫn đang cố gắng nhưng tôi nghĩ có thể một vài cầu thủ của chúng tôi đã hết sức. Tôi thậm chí không thể chỉ trích họ vì 2 ngày trước chúng tôi đã thi đấu trên sân khách ở châu Âu, và chúng tôi là đội duy nhất thi đấu ở Champions League vào thứ Tư và chỉ có 2 ngày nghỉ giữa 2 trận, lại một trận đấu trên sân khách khác với một trong những đội bóng mạnh nhất giải đấu”.

Slot chỉ thực hiện một sự thay đổi trong đội hình xuất phát - Cody Gakpo vào thay Hugo Ekitike - so với trận thắng 3-0 ở Champions League trước Marseille vào tối thứ Tư. Danh sách chấn thương của Liverpool bao gồm các hậu vệ Conor Bradley và Giovanni Leoni cũng như các tiền đạo Alexander Isak và Federico Chiesa. “Như các bạn có thể thấy, tôi chủ yếu sử dụng những cầu thủ tương tự, những người chúng tôi có sẵn”, Slot nói thêm. “Vì vậy, điều không nên xảy ra là nếu bạn phải giành chiến thắng chung cuộc thì sẽ khó khăn hơn. Đó là những gì bạn thấy trong 10 phút cuối trận, bởi vì phần còn lại của trận đấu chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát nó”.

HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool đã “cạn kiệt sức lực” trong trận thua mới nhất.

Liverpool đã để thủng lưới 2 bàn trong vòng 7 phút ở giai đoạn giữa hiệp một, trong thời gian đó họ cũng mất hậu vệ Joe Gomez vì chấn thương. Đội bóng của Slot chỉ còn 10 người khi Alex Jimenez ghi bàn thắng thứ 2 cho Bournemouth, trong khi cầu thủ dự bị Wataru Endo vẫn đang chờ để thay thế Gomez bị chấn thương - người đã va chạm với thủ môn Alisson Becker khi cố gắng cản phá bàn thắng đầu tiên.

Khi được hỏi liệu khoảng thời gian đó có phải là nguyên nhân dẫn đến kết quả trận đấu hay không, Slot nói: “Chỉ có 7 phút mà tôi thậm chí không nói là chúng tôi gặp khó khăn, nhưng đội kia cũng chơi khá tốt, và trong 7 phút đó chúng tôi đã để thủng lưới 2 bàn. Tất nhiên, bàn thắng thứ 2 là khi chúng tôi chỉ còn 10 người vì sau bàn thắng đầu tiên, Joe Gomez phải rời sân vì chấn thương. Cậu ấy muốn cố gắng. Cậu ấy nghĩ mình có thể, nhưng rồi cậu ấy không thể. Và có lẽ điều đó tóm tắt mùa giải của chúng tôi. Lần nào cũng có chuyện này chuyện kia… Nhưng người duy nhất đáng trách là chính chúng tôi”.

VIỆT TÙNG