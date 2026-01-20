Thomas Frank “cảm nhận được sự tin tưởng” tại Tottenham

HLV Thomas Frank của Tottenham tin rằng ông vẫn giữ được niềm tin của ban lãnh đạo CLB sau những đồn đoán về tương lai của mình, đặc biệt sau một loạt kết quả tồi tệ trong những tháng khó khăn vừa qua.

Frank đã bị chính người hâm mộ Tottenham chế giễu trong trận thua 1-2 trên sân nhà trước West Ham hôm thứ Bảy, khiến đội bóng của ông rơi xuống vị trí thứ 14 tại Premier League khi chỉ có 1 chiến thắng trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Một ngày trước khi đối đầu với Borussia Dortmund tại Champions League, nhà cầm quân người Đan Mạch tiết lộ trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng ông đã ăn trưa với các nhân vật lãnh đạo của CLB, bao gồm cả Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham. “Ở đó, tôi chỉ cảm nhận được sự tin tưởng trong suốt thời gian qua”, Frank nói, và thêm rằng sự soi mói hiện tại chỉ đơn giản là “một phần của trò hề truyền thông”.

Frank khẳng định ông “không nghi ngờ gì” rằng mình có thể giành lại sự ủng hộ của những người hâm mộ bất mãn, những người đã kêu gọi ông ra đi trong trận đấu với West Ham và yêu cầu sự “kiên cường” trong thời điểm khó khăn. “Như tôi đã nói nhiều lần, miễn là chúng ta thắng các trận đấu bóng đá và đảm bảo thắng đủ nhiều trận, thì mọi người sẽ ủng hộ chúng ta”, Frank nói trên đài BBC. “Điều đó không phải về tôi. Điều đó là về việc ủng hộ lẫn nhau, ủng hộ đội bóng, ủng hộ các cầu thủ”.

Frank được bổ nhiệm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, rời Brentford sau gần một thập kỷ để thay thế Ange Postecoglou - người đã giành chức vô địch Europa League để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm, nhưng chỉ đứng thứ 17 tại Premier League mùa trước. Frank đã được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và kỷ luật chiến thuật hơn cho đội bóng. Tuy nhiên, đối với nhiều người hâm mộ, sự hỗn loạn dưới thời Postecoglou đã được thay thế bằng sự uể oải và thiếu sáng tạo dưới thời Frank.

Tottenham bị loại khỏi cả 2 giải đấu cúp quốc nội và chỉ thắng 7 trong 22 trận Premier League.

Mặc dù Tottenham đang có vị trí khá tốt thứ 11 trên bảng xếp hạng Champions League gồm 36 CLB, nhưng đội bóng đã bị loại khỏi cả 2 giải đấu cúp quốc nội và chỉ thắng 7 trong 22 trận đấu tại Premier League. Phong độ sân nhà của họ đặc biệt tệ, với 6 trận thua trong 11 trận đấu tại sân vận động Tottenham Hotspur. “Nếu bị dồn vào chân tường, bạn phải chiến đấu”, Frank chia sẻ thêm. “Tôi tràn đầy năng lượng và tôi thích chiến đấu. Vấn đề không phải là về tôi, chúng ta cần phải thắng các trận đấu bóng đá và chúng ta cần phải làm điều đó cùng nhau”.

Tuy nhiên, Frank thừa nhận vấn đề lớn nhất của đội cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Tottenham sẽ chỉ có 11 cầu thủ chính thức ra sân trong trận tiếp đón Dortmund vào thứ Ba do chấn thương hoặc án treo giò. “Chúng tôi có lẽ có 3 cầu thủ cần phải nỗ lực rất nhiều để có thể thi đấu trọn 90 phút về thể lực”, Frank nói. “Chúng tôi cần mọi người ủng hộ chúng tôi ngay từ phút đầu tiên. Đặc biệt là toàn đội, đặc biệt là các cầu thủ. Nếu chúng ta nhận được sự ủng hộ đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Điều kỳ diệu có thể xảy ra”.

LINH SƠN