Marc Guehi tận hưởng “phần thưởng của những nỗ lực đã qua”

Man.City hoàn tất chiêu mộ hậu vệ Marc Guehi từ Crystal Palace với giá ban đầu 20 triệu bảng.

Cuộc khủng hoảng chấn thương ở vị trí trung vệ đã thúc đẩy Man.City chiêu mộ đội trưởng của Palace, người sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải này và suýt gia nhập Liverpool vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái với giá 35 triệu bảng. Ngoài khoản phí ban đầu 20 triệu bảng, một điều khoản chia sẻ lợi nhuận khi bán lại cầu thủ 25 tuổi này cũng được đưa vào hợp đồng. Tuyển thủ Anh đã ký hợp đồng 5 năm rưỡi, kéo dài đến năm 2031 tại sân Etihad.

“Tôi hiện đang ở CLB tốt nhất nước Anh”, Guehi cho biết sau khi ký hợp đồng. “Tôi thực sự rất hạnh phúc và vô cùng tự hào khi được là cầu thủ của Man.City. Việc chuyển đến Man.City giống như đỉnh cao của tất cả những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra trong sự nghiệp. Giờ đây tôi đang ở CLB tốt nhất nước Anh và là một phần của đội hình tuyệt vời. Thật tuyệt khi có thể nói điều đó. Tôi muốn trưởng thành hơn với tư cách là một cầu thủ và một con người, và tôi biết điều đó sẽ xảy ra ở CLB này. Tôi yêu bóng đá - môn thể thao đã mang lại cho tôi rất nhiều điều trong suốt thời gian dài - và việc có thể tiếp tục phát triển tại Man.City là một khoảnh khắc thực sự đặc biệt đối với tôi và gia đình. Tôi thực sự không thể chờ đợi để bắt đầu. Tôi muốn gặp gỡ các đồng đội, tập luyện chăm chỉ, hiểu những gì HLV mong đợi ở tôi và sau đó cho người hâm mộ Man.City thấy khả năng của mình”.

Liverpool, Arsenal và Bayern Munich nằm trong số những CLB đã bày tỏ sự quan tâm đến việc chiêu mộ Guehi theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải này. Thay vào đó, anh trở thành bản hợp đồng thứ 2 của Pep Guardiola trong tháng Giêng sau khi tiền đạo Antoine Semenyo từ Bournemouth về với giá 64 triệu bảng. Sự xuất hiện của cựu hậu vệ Chelsea cũng nâng tổng chi tiêu chuyển nhượng của Man.City trong 12 tháng qua lên 445,9 triệu bảng cho 15 cầu thủ.

Guardiola đã cảm ơn ban lãnh đạo Man.City vì đã chấp thuận việc ký hợp đồng với Guehi, và cho biết ông cảm thấy thương vụ này chỉ có thể thực hiện được do thời hạn hợp đồng của hậu vệ này với Palace còn rất ngắn - trong khi các đội bóng khác hy vọng sẽ chờ đến mùa hè để chiêu mộ cậu ấy theo dạng chuyển nhượng tự do. HLV của Man.City nói: “Cậu ấy là một trung vệ hàng đầu và đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Cảm ơn CLB đã đưa cậu ấy đến đây. Cậu ấy có thể chơi ở cả cánh phải và cánh trái. Tôi biết cậu ấy muốn chọn chúng tôi như thế nào…”.

LINH SƠN