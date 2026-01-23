Emery lý giải “phản ứng lạ” với Tielemans

HLV Unai Emery đã cười xòa khi được hỏi về hành động tranh cãi với Youri Tielemans.

Tuyển thủ Bỉ, Tielemans được thay ra ở phút thứ 2 của thời gian bù giờ khi Aston Villa giành chiến thắng 1-0 tại Istanbul để giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội Europa League. Hình ảnh gây chú ý là khi Emery từ chối bắt tay Tielemans sau khi cầu thủ này chạy ra khỏi sân, nhà cầm quân người Tây Ban Nha được nhận thấy quát lớn với học trò và sau đó thậm chí có hành động xô đẩy khi cầu thủ đang đi về phía băng ghế dự bị.

Các nhà quan sát nhận thấy sự tức giận của Emery có thể xuất phát từ việc Tielemans chạy nhanh ra khỏi sân thay vì đi bộ chậm rãi, bỏ lỡ một cơ hội câu giờ trong bối cảnh đội nhà đang chịu nhiều sức ép - trong đó thủ thành Marco Bizot đã thực hiện một loạt pha cứu thua trong hiệp 2 và Aston Villa may mắn tránh được bàn thắng gỡ hòa của Kemer Akturkoglu bị VAR từ chối. Tuy nhiên, khi được TNT Sports hỏi về vụ việc, HLV của Aston Villa đã gạt bỏ sự cố và nói: “Cậu ấy là con trai tôi. Cậu ấy là con trai tôi”.

Nhìn chung, đó là một đêm tích cực đối với Aston Villa khi Jadon Sancho ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB, mang về chiến thắng cho đội bóng thiếu hụt nhân sự của Emery. Emery phải đối mặt với một loạt cầu thủ chấn thương, bao gồm đội trưởng John McGinn và tiền vệ phòng ngự Boubacar Kamara. “Điều quan trọng nhất hôm nay là chúng tôi đã thi đấu tốt như vậy, cảm thấy thoải mái khi chơi theo phong cách của mình”, Emery đánh giá về trận đấu. “Europa League rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi đã lọt vào tốp 8, và tất nhiên đây là điều quan trọng nhất lúc này. Việc xây dựng đội bóng trong bối cảnh một số khó khăn là không dễ dàng, nhưng tuần tới chúng tôi có thể hoàn tất kỳ chuyển nhượng và hy vọng sẽ có được mọi thứ cần thiết để hoàn thiện đội hình cho những tháng tới, và các giải đấu mà chúng tôi tham gia. Bây giờ chúng tôi có thể tập trung vào trận đấu tiếp theo với Newcastle vào Chủ nhật.

Trung vệ chủ chốt Tyrone Mings đã có lần ra sân đầu tiên kể từ tháng 11 sau khi bình phục chấn thương đùi, giúp Aston Villa giữ sạch lưới. Đây chắc chắn là sự bổ sung quan trọng cho tham vọng của đội bóng đang xếp thứ 3 tại giải Ngoại hạng Anh, đội có chuyến làm khách khó khăn trên sân St James’ Park, đối đầu Newcastle tại vòng 23 vào Chủ nhật. Emery đã nhanh chóng dành lời khen ngợi cho đội trưởng của mình: “Cậu ấy thông minh và là một cầu thủ giỏi, và hôm nay chúng tôi cần cậu ấy. Sau 2 tháng không thi đấu, cậu ấy cần phải thể hiện như cách cậu ấy đã làm khi trở lại, thi đấu và thể hiện sự quyết tâm”.

