HLV Carrick sắm vai người hùng giúp Man.United chiến thắng derby Manchester

Trận derby Manchester thứ 198 giữa 2 đối thủ cùng thành phố chứng kiến ​​đội bóng đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League tiếp đón Man.City, đội bóng đang đứng thứ 2, và Carrick - cựu tiền vệ, đội trưởng Quỷ đỏ - lần đầu tiên dẫn dắt đội bóng kể từ khi trở lại. Carrick vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng đến cuối mùa giải và đã ngay lập tức tạo nên sự cải thiện, với 2 bàn thắng trong hiệp 2 của Mbeumo và Dorgu giúp Man.United giành chiến thắng xứng đáng trước Man.City tại sân Old Trafford đầy sức sống.

Đó là một màn trình diễn toàn diện ấn tượng từ đội chủ nhà, những người đã gạt bỏ những khó khăn sau 2 tuần đầy tranh cãi kể từ khi HLV Ruben Amorim ra đi một cách đầy cay đắng để giành chiến thắng đầu tiên kể từ ngày Lễ tặng quà (Boxing Day). Đội bóng đang có phong độ cao của Pep Guardiola hiếm khi gây nguy hiểm cho đội chủ nhà, những người lẽ ra đã thắng với tỷ số đậm hơn nếu không nhờ những pha cứu thua ấn tượng của Gianluigi Donnarumma, cột dọc và 3 bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Harry Maguire là một trong 5 sự thay đổi được thực hiện bởi HLV mới của Man.United, và anh đã suýt ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 khi cú đánh đầu từ quả phạt góc của anh đập trúng xà ngang. Lối chơi quyết liệt của Man.United đã gây khó khăn cho Man.City nhưng suýt chút nữa tình thế thay đổi bởi một tấm thẻ đỏ sớm, sau pha phạm lỗi của Diogo Dalot khiến Jeremy Doku quằn quại trong đau đớn. May mắn khi trọng tài Anthony Taylor chỉ rút thẻ vàng cho Dalot, và VAR cũng đã xác nhận sau khi quyết định đó chỉ là va chạm nhẹ mà không có lực quá mạnh.

Man.City sau đó kiểm soát bóng vượt trội hơn nhưng Man.United mới là đội chơi nguy hiểm hơn. Dorgu buộc Donnarumma phải cản phá, và Amad Diallo đã đưa bóng vào lưới sau khi vượt qua Donnarumma, nhưng bàn thắng đã bị từ chối vì lỗi việt vị. Bruno Fernandes cũng bị từ chối một bàn thắng khi Man.United dần lấy lại thế trận sau một khoảng thời gian chệch choạc, trong đó có pha cứu thua của Senne Lammens cho chủ nhà khi cản phá cú đánh đầu của Max Alleyne từ một quả phạt góc.

Diallo đã vượt qua Nico O'Reilly, người vào sân thay người ở hiệp 2, và buộc Donnarumma phải cản phá, sau đó thủ môn này đã xuất sắc cản phá cú sút bồi của Casemiro. Tuy nhiên, bàn thắng chỉ đến ở phút 65 sau một pha phản công đẹp mắt. Maguire đánh đầu phá bóng từ một quả đá phạt, Mbeumo cướp được bóng từ một cầu thủ Man City và Fernandes là người dẫn bóng lên giữa sân. Đội trưởng của Man.United sau đó đã bình tĩnh chuyền bóng cho Mbeumo, người vừa trở về từ Cúp bóng đá châu Phi, để cầu thủ này tung cú sút hiểm hóc vào góc khung thành, đánh bại Donnarumma.

Carrick nhảy lên ăn mừng trong khu vực kỹ thuật, trước khi anh có thể an tâm về chiến thắng ngay trong trận ra mắt. Phút 76, cầu thủ vào sân thay người Matheus Cunha tạt bóng từ cánh phải và Dorgu đã nhanh chóng vượt qua Rico Lewis để đánh đầu ghi bàn. Chủ nhà sau đó họ chứng kiến ​​Diallo sút trúng cột dọc, trong khi bàn thắng của Mason Mount bị từ chối vì lỗi việt vị ở phút bù giờ.

Niềm vui của Carrick là điều dễ nhận thấy sau chiến thắng vào trưa thứ Bảy, tiếp nối chuỗi 3 trận bất bại của ông trên cương vị HLV tạm quyền trước kia - sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải vào tháng 11-2021.

