Guehi ký với Man City đến năm 2031, lương tuần vượt quá 300.000 bảng

Theo tin tức mới nhất từ ông trùm tin chuyển nhượng ​​Fabrizio Romano, trung vệ Crystal Palace Marc Guehi đã ký hợp đồng chơi cho Manchester City đến năm 2031, với mức lương tuần vượt quá 300.000 bảng.

Trung vệ Crystal Palace Marc Guehi ký hợp đồng chơi cho Manchester City

Trung vệ 25 tuổi này đã có 33 lần ra sân cho Crystal Palace mùa này, ghi được 3 bàn thắng và có 4 pha kiến ​​tạo. Hợp đồng của anh với Crystal Palace sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, và giá trị thị trường hiện tại của anh là 55 triệu euro.

Romano cho biết: “Marc Guehi đã ký hợp đồng với Manchester City đến tháng 6-2031, với mức lương tuần vượt quá 300.000 bảng! Một thỏa thuận đã đạt được giữa Guehi và Manchester City về hợp đồng 5 năm rưỡi, theo đó anh ấy sẽ kiếm được 300.000 bảng mỗi tuần cộng với các điều khoản bổ sung. Manchester City sắp chính thức công bố việc Guehi gia nhập đội bóng”.

Truyền thông Anh quốc tối qua cũng tiết lộ tin vui về tình hình chấn thương của Manchester City khi Matheus Nunes sẽ đủ thể lực để chơi trận cuối tuần ở Premier League với CLB cũ Wolves.

Đội hình của Pep Guardiola đã đến Na Uy để chơi trận Champions League với Bodo/Glimt mà không có hậu vệ phải số một. Nunes đã ở nhà để hồi phục sau khi bị cảm cúm, khiến anh vắng mặt trong trận thua Manchester United tại Old Trafford hôm thứ Bảy. Nhưng cầu thủ 27 tuổi muốn được ra sân khi họ đối đầu với Wolves tại sân Etihad.

Nunes đã ra sân trong 19 trận đấu tại Premier League mùa này và đã chiếm được vị trí hậu vệ phải sau khi chật vật để có được một suất đá chính trong hai năm đầu tiên tại CLB.

Guardiola sẽ không thể sử dụng Marc Guehi cho chuyến đi đến Na Uy vì hậu vệ này không được đăng ký, trong khi đội trưởng Bernardo Silva bị treo giò. Chiến thắng sẽ đảm bảo một vị trí trong top 8 và tránh được trận play-off.

Pep sẽ không thể cho Erling Haaland nghỉ ngơi trong trận đấu vào tối thứ Ba, dù trước đó ông tiết lộ Haaland đã kiệt sức. Tiền đạo của Man City đã chơi dưới phong độ khi thua trận Derby Manchester. Anh đã phải rời sân trong giờ nghỉ giữa hiệp sau khi được điều trị pha va chạm với Harry Maguire, và sau đó được thay ra ở phút 80 mà không tạo được nhiều ảnh hưởng đến trận đấu.

Tuy nhiên, Guardiola không thể cho Haaland nghỉ ngơi cho đến khi Omar Marmoush có thể thi đấu sau Cúp bóng đá châu Phi. Tân binh Antoine Semenyo không đủ điều kiện thi đấu ở Na Uy.

Khi được hỏi liệu Marmoush có đến Na Uy hay không, Pep nói: "Tôi không biết khi nào Omar đến và Erling sẽ thi đấu. Chúng tôi cần Erling và cần tất cả họ. Erling rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi may mắn có Erling với những gì cậu ấy đã làm được. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra trong trận đấu tiếp theo. Chúng ta phải đến Na Uy và xem họ hồi phục như thế nào. Không chỉ về thể chất. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác của họ.

Guardiola từ chối đổ lỗi cho thất bại 2-0 của Man City tại Old Trafford là do sự mệt mỏi của Haaland hay việc Marmoush không thể thi đấu, ông nói thêm: "Omar là một cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy đang tập luyện chăm chỉ, cậu ấy rất hào hứng. Nhưng sẽ thật tệ nếu tôi nói rằng đó là lý do tại sao chúng tôi không có được kết quả tốt hôm nay hoặc đêm trước vì Omar không có mặt. Điều đó không công bằng với anh ấy, không công bằng với cả đội, cũng không công bằng với tất cả những người đang nỗ lực hết mình mỗi ngày”.

HOÀNG HÀ