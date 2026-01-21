Man United cần làm nhiều hơn việc hạ gục Man City

Chiến thắng thuyết phục trước Man City đã thắp lên tia hy vọng mới, nhưng trận đối đầu với Arsenal ở vòng đấu cuối tuần là phép thử thực sự cho thấy liệu đây có phải là bình minh thật sự của Quỷ đỏ hay chỉ là một ảo ảnh quen thuộc.

Giấc mơ tái khởi động và câu hỏi về tính bền vững

HLV tạm quyền Michael Carrick gọi đó là "khởi đầu trong mơ" – màn trình diễn áp đảo để đánh bại Manchester City 2-0 ngay tại sân Old Trafford. Nhưng có lẽ, cách diễn đạt ấy vẫn còn khiêm tốn so với những gì Manchester United thể hiện. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi Pep Guardiola cầm quân ở Man City (2016), Quỷ đỏ lại vượt trội đối thủ cùng thành phố đến vậy.

Tỷ số 2-0 chưa phản ánh hết sự thống trị. Man United còn có 3 bàn không công nhận vì việt vị mong manh, 2 lần đánh trúng khung thành, và buộc thủ môn Donnarumma của City phải cản phá 5 lần – con số cao nhất của anh ở Man City. Chênh lệch các xG (chỉ số phản ánh chất lượng cơ hội) lên tới 1.82 nghiêng về Man United, một trong những mức chênh lệch lớn nhất mà Man City phải hứng chịu dưới thời Guardiola tại Ngoại hạng Anh.

Chiến lược của Carrick tưởng cũ mà mới: Nhường thế trận, hấp thụ áp lực và bùng nổ trong những pha phản công nhanh. Man United chỉ nắm giữ 31.8% thời gian kiểm soát bóng – mức thấp thứ tư tại Old Trafford kể từ năm 2004. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi tốc độ và sự sắc bén trong chuyển trạng thái mới là vũ khí chết người. Họ thực hiện tới 4 cú dứt điểm từ những pha phản công nhanh, với tốc độ đưa bóng lên cao kỷ lục (2.7m/giây) kể từ khi Opta thống kê chỉ số này.

Vết xe đổ của những 'bình minh giả tạo'

Tuy nhiên, lịch sử gần đây của Man United là một chuỗi dài những "bình minh giả tạo" (False Dawn). Những chiến thắng đầy hứa hẹn trước các đối thủ lớn thường không được theo sau bằng sự ổn định cần thiết:

- Dưới thời HLV Ruben Amorim, chiến thắng kịch tính 2-1 trước Man City vào tháng 12-2024 ngay lập tức bị phủ bóng bởi chuỗi 4 trận thua liên tiếp.

- Chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Liverpool ở Cúp FA tháng 3/2024 nhanh chóng nhường chỗ cho 6 trận không thắng tiếp theo.

Nghịch lý đáng lo ngại: Thống kê cho thấy Man United dưới thời Amorim có thành tích trung bình tệ hơn trước các đội bóng nửa dưới bảng xếp hạng (1.40 điểm/trận) so với các đội mạnh ở nửa trên (1.11 điểm/trận). Điều này củng cố cho nhận định rằng Man United gặp khó khăn trong việc "phá vỡ" thế trận khi phải đối mặt với những đội bóng chơi phòng ngự chặt, nhường thế chủ động. Mùa giải năm nay, điều nghịch lý vẫn tiếp diễn: Man United đã thắng nhiều trận hơn trước các đội top đầu (5) so với các đội nửa dưới (4).

Arsenal: Bài kiểm tra hoàn hảo cho bản lĩnh và chiến thuật

Và đó chính là lý do trận đấu với Arsenal tại Emirates sắp tới lại có ý nghĩa đặc biệt. Nếu trận derby Manchester kiểm tra khả năng phản công và tinh thần chiến đấu, thì Arsenal sẽ là bài kiểm tra toàn diện về khả năng kiểm soát, phá vỡ thế trận và bản lĩnh.

Arsenal của Mikel Arteta là một sinh vật hoàn toàn khác biệt. Khác với những cỗ máy áp đảo của Liverpool hay Man City trước đây, sức mạnh của "Pháo thủ" mùa này nằm ở hàng phòng ngự siêu chắc chắn. Với chỉ số 0.64 bàn thua/trận, đây là một trong những hàng thủ vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Họ không chỉ phòng ngự tốt, mà còn cực kỳ kỷ luật và thiện chiến.

Ngay ở trận đấu đầu mùa tại Old Trafford, Man United đã cho thấy họ có thể tạo ra cơ hội trước Arsenal (1.52 xG - cao thứ 3 mà Arsenal để lọt lưới mùa này). Nhưng với chỉ một sai lầm từ pha đá phạt, Man United đã không thể tìm ra lời giải cho bức tường phòng ngự đặc biệt kiên cố của đối thủ. Arteta thậm chí thừa nhận đội của ông "không hài lòng" với màn trình diễn đó, cho thấy họ không hề chơi tiêu cực.

Đây chính xác là thử thách Man United cần vượt qua: Một trận cầu đỉnh cao, đòi hỏi động lực lớn, nhưng lại diễn ra trên sân khách, trước một đối thủ sở hữu nền phòng ngự kỷ lục. Arsenal sẽ buộc Carrick và các học trò phải chứng minh họ không chỉ là một đội bóng phản công hiệu quả, mà còn có khả năng kiên nhẫn tìm ra khe hở, sáng tạo và ghi bàn khi phải đối mặt với thế trận cân bằng hoặc bế tắc.

Nói cho cùng, Man United cần gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng chiến thắng trước Man City không phải là một ảo ảnh, mà là dấu hiệu của một bình minh thực sự. Nó chứng minh Carrick không chỉ biết tái hiện những "bài hit cũ" của Man United, mà còn có khả năng đa dạng hóa chiến thuật và giành chiến thắngtheo nhiều cách khác nhau.

HỒ VIỆT