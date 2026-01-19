“Không ai được phép nói thẳng vào mặt bạn” – Lisandro Martinez đáp trả Nicky Butt và Paul Scholes

Trung vệ Quỷ đỏ, Lisandro Martinez đã đáp trả những lời chỉ trích của hai huyền thoại Manchester United là Nicky Butt và Paul Scholes, khẳng định họ sẽ không bao giờ nhắc lại những lời lẽ như vậy trước mặt anh.

Lisandro Martinez đã chơi rất hay trước Manchester City

Trong một buổi xuất hiện trên podcast The Good, The Bad & The Football trước trận derby với Manchester City vào thứ Bảy, Paul Scholes và Nicky Butt đã gay gắt đánh giá Lisandro Martinez. Butt so sánh cầu thủ người Argentina với “một đứa trẻ mới biết đi” và nói rằng tiền đạo Erling Haaland của Man City sẽ “bế cậu ta lên và chạy cùng”, trong khi Scholes dự đoán cầu thủ người Na Uy sẽ ghi bàn trước khi “ném Lisandro vào lưới”.

Thực tế, Lisandro Martinez đã giúp đội bóng của tân HLV Michael Carrick giành chiến thắng đáng nhớ 2-0, trong đó Haaland không đóng vai trò gì đáng kể. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu Premier League chỉ có 14 lần chạm bóng, trong đó chỉ có 2 lần trong vòng cấm của Man United.

Haaland hiện đã trải qua 7 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng nào ngoài phạt đền, đây là chuỗi trận tệ nhất của anh ấy khi thi đấu cho một đội bóng thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (cùng với Man City hoặc Borussia Dortmund).

Khi được hỏi về những bình luận của Butt và Scholes sau trận derby hôm thứ Bảy, Lisandro Martinez nói: "Thành thật mà nói, ông ta có thể nói bất cứ điều gì ông muốn. Tôi đã nói với ông ta rồi, nếu muốn nói gì với tôi, ông ta có thể đến bất cứ đâu anh ta muốn. Đến nhà tôi, bất cứ đâu. Tôi không quan tâm. Và tôi nghĩ, đối với bản thân, tôi tôn trọng những người có trách nhiệm khi họ muốn giúp đỡ CLB bởi vì mọi người có thể nói chuyện trên truyền hình, nhưng khi bạn gặp họ trực tiếp ở đây, không ai nói gì vào mặt bạn. Vì vậy, tôi không thực sự quan tâm đến những gì họ nói. Tôi chỉ tập trung vào màn trình diễn của mình, màn trình diễn của toàn đội, và tôi sẽ cống hiến hết mình cho CLB này cho đến ngày cuối cùng".

Trận đấu diễn ra trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt tại Old Trafford, khi Man United đã gây ra 10 thất bại cho Pep Guardiola trong suốt sự nghiệp huấn luyện của ông – con số cao nhất ngang bằng với bất kỳ CLB nào khác (cùng với Tottenham và Liverpool).

"Đó là về sự kết nối," Martinez nói về người hâm mộ của Man United. "Đó là về cách chúng tôi thể hiện họ trên sân. Nếu họ thấy chúng tôi chiến đấu như vậy, họ sẽ ủng hộ chúng tôi. Nếu đôi khi màn trình diễn của chúng tôi không phải là tốt nhất, bởi vì họ mong đợi một thái độ tốt từ chúng tôi, những pha tắc bóng, ADN, dòng máu của Manchester United. Và tôi thực sự có thể hiểu được bởi vì đôi khi họ tự hỏi 'chúng ta đang làm gì ở đây vậy?'".

HOÀNG HÀ