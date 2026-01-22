Nếu Liverpool muốn thành công mùa này, hãy trông cậy Szoboszlai

Trận đấu tại Stade Velodrome đêm thứ Tư đã chứng minh điều đó một cách rõ ràng nhất. Tiền vệ người Hungary, từ một thành viên quan trọng trong dàn hỗ trợ, đã trở thành ngôi sao sáng nhất của Liverpool dưới thời Arne Slot. Bàn thắng mở tỷ số từ pha đá phạt trực tiếp đầy sáng tạo của anh đã đặt nền móng cho chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Marseille ở Champions League

Mùa giải 2025-2026 đầy biến động với Liverpool, nhưng Szoboszlai nổi lên như một điểm sáng ổn định. Dù gặp chỉ trích gần đây khi sút hỏng penalty trong trận hòa Burnley cuối tuần trước – anh vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự tin. Pha đá phạt ở phút bù giờ hiệp một là minh chứng hoàn hảo cho tính cách của anh: táo bạo, lém lỉnh và đầy chất lượng. Bóng lăn thấp dưới hàng rào nhảy lên của Marseille (không có cầu thủ nằm chắn phía sau – một chiến thuật phòng ngự phổ biến nhưng lần này bị bỏ lỡ), vượt qua tầm với của thủ môn. Szoboszlai ăn mừng bằng cách quay người, mỉm cười và gõ vào thái dương – thông điệp rõ ràng rằng anh không để tiếng ồn bên ngoài làm lung lay sự tập trung.

Trước bàn thắng, anh đã tạo cơ hội cho Hugo Ekitike (bị từ chối vì việt vị). Đây là bàn thắng trực tiếp từ đá phạt đầu tiên của Liverpool ở Champions League kể từ pha của Trent Alexander-Arnold trước Rangers tháng 10-2022. Szoboszlai cũng trở thành cầu thủ thứ ba của Liverpool ghi bàn hoặc kiến tạo trong ít nhất 5 trận Champions League liên tiếp, sau Steven Gerrard và Mohamed Salah – hai huyền thoại anh đang kế thừa chiếc áo số 8 biểu tượng.

Gerrard, theo dõi trận đấu từ studio truyền hình, không tiếc lời khen ngợi: "Bạn có thể thấy anh ấy tràn đầy tự tin. Tôi yêu sự tự tin đó, yêu cách anh ấy tin vào bản thân. Hầu hết cầu thủ sẽ nhường cho Mo Salah, nhưng Szoboszlai nói 'Không đời nào'". Lời khen từ huyền thoại này như một lời khẳng định rằng Szoboszlai đang trên đà trở thành thủ quân tương lai của Anfield.

Bàn thắng là pha lập công thứ 7 của anh mùa này trên mọi đấu trường (chỉ kém 1 so với toàn bộ mùa trước), trong khi thống kê tổng thể cho thấy anh đã chơi khoảng 30 trận, ghi 7 bàn và 5 kiến tạo (theo Transfermarkt). Ở Premier League, anh có 2 bàn và 1 kiến tạo trong 21 trận; Champions League: 4 bàn và 3 kiến tạo trong 7 trận. Anh là người thực hiện đá phạt và phạt góc, đóng góp lớn vào các tình huống cố định.

Trong hiệp hai, Szoboszlai tiếp tục là trung tâm của lối chơi tích cực. Anh suýt kiến tạo khi đưa Ekitike thoát xuống (bóng đập cột), rồi có pha chọc khe đẹp cho Ryan Gravenberch dẫn đến bàn phản lưới nhà của Rulli (từ đường căng ngang của Jeremie Frimpong). Bàn ấn định 3-0 của Cody Gakpo ở phút bù giờ cũng xuất phát từ pha nhả bóng tinh tế của anh. Đây là trận châu Âu thứ hai liên tiếp anh tỏa sáng, sau quả penalty quyết định thắng Inter Milan đầu tháng 12.

Chiến thắng này đưa Liverpool lên vị trí thứ 4 bảng xếp hạng Champions League với 15 điểm (5 thắng, 2 thua), chỉ còn một trận cuối gặp Qarabag trên sân nhà để chắc chắn vào thẳng, tránh playoff. Liverpool hiện có chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường – dài nhất trong top 5 giải VĐQG châu Âu – dù một số kết quả phần lớn chỉ là hòa.

Trận đấu cũng đánh dấu sự trở lại của Mohamed Salah sau AFCON, lần đầu đá chính kể từ tháng 11, chơi trọn 90 phút dù phong độ gần đây thất thường. HLV Slot khen ngợi sự chuyên nghiệp của anh: "Anh ấy chỉ tập 1 buổi nhưng sẵn sàng đá 90 phút". Szoboszlai vui mừng: "Tôi rất hạnh phúc khi Mo trở lại. Anh ấy giúp đội cả trên sân lẫn ngoài sân. Dù hôm nay chưa ghi bàn hay kiến tạo, anh ấy vẫn làm việc chăm chỉ. Trận sau có lẽ anh ấy sẽ tỏa sáng".

Dù Salah suýt ghi bàn muộn, trận thắng này giúp xóa tan căng thẳng từ tháng 12 (khi Salah chỉ trích Slot và bị loại khỏi danh sách gặp Inter). Liverpool giờ cần Szoboszlai tiếp tục dẫn dắt – từ năng lượng, lãnh đạo, kỹ thuật đến khả năng tạo đột biến – để biến chuỗi bất bại thành những chiến thắng quyết định. Nếu anh duy trì phong độ, Liverpool hoàn toàn có thể cứu vãn mùa giải hỗn loạn này, từ Premier League đến Champions League.

HỒ VIỆT