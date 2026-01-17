HLV Glasner xác nhận rời Crystal Palace vào cuối mùa giải

HLV Oliver Glasner của Crystal Palace đã xác nhận vào thứ Sáu sẽ rời CLB khi hợp đồng của ông hết hạn vào cuối mùa giải này, đúng một năm sau khi ông dẫn dắt Đại bàng giành được danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử bằng cách vô địch FA Cup mùa giải trước.

HLV Oliver Glasner xác nhận rời Crystal Palace khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải.

Oliver Glasner, người cũng giành chức vô địch Europa League với Eintracht Frankfurt vào năm 2022, đưa ra xác nhận trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách của Crystal Palace đến Sunderland vào thứ Bảy. “Quyết định này đã được đưa ra từ nhiều tháng trước”, Glasner nói. “Tôi đã có cuộc gặp với Chủ tịch Steve Parish vào tháng 10, trong thời gian nghỉ thi đấu quốc tế. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, và tôi đã nói rõ với ông ấy rằng tôi sẽ không ký hợp đồng mới”.

Nhà cầm quân 51 tuổi người Áo đến sân Selhurst Park vào tháng 2-2024, dẫn dắt Palace thoát khỏi khu vực xuống hạng và cán đích ở vị trí thứ 10 tại Ngoại hạng Anh. Mùa giải sau đó, họ kết thúc ở vị trí thứ 12 nhưng đã tạo nên khoảnh khắc được cho là vĩ đại nhất lịch sử CLB khi đánh bại Man.City 1-0 tại Wembley để nâng cao danh hiệu FA Cup. Chiến tích này giúp Đại bàng giành quyền tham dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử CLB, nhưng họ đã bị xử phạt từ Europa League xuống chơi ở Conference League do vi phạm quy định về sở hữu nhiều CLB.

HLV Glasner liên tục bày tỏ sự thất vọng của mình trong mùa giải này vì không có một đội hình lớn hơn để làm việc, là lý do khiến họ hụt hơi trong những tuần gần đây sau một khởi đầu tươi sáng của mùa giải. Palace không thắng trong 9 trận gần đây nhất, đỉnh điểm là thất bại đáng xấu hổ trước Macclesfield ở FA Cup cuối tuần trước. Palace cũng phải chơi ở vòng play-off Conference League, làm khách trên sân của nhà vô địch Bosnia, Zrinjski Mostar trong trận lượt đi vào ngày 19-2.

Khiếm khuyết về nhân sự mới nhất là trung vệ đội trưởng Marc Guehi sắp chuyển đến Man.City. Đây là sự xác nhận từ chính Glasner, tuy nhiên, ông hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để mang về thêm vinh quang cho giải Conference League trước khi ra đi - với điểm đến mới được đồn đoán có thể là Man.United hoặc Tottenham. “Tôi chỉ đang tìm kiếm một thử thách mới”, Glasner nói. “Tôi chưa nói chuyện với bất kỳ CLB nào khác, tôi đã nói với các cầu thủ điều đó và hứa với họ hôm nay rằng tôi sẽ cống hiến hết mình để mang về mùa giải tốt nhất trong lịch sử Crystal Palace, số điểm cao nhất trong lịch sử”.

PHI SƠN