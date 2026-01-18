Carrick ra mắt nhận được sự khâm phục của Guardiola

Man United đã mang đến cho HLV tạm quyền Michael Carrick khởi đầu như mơ khi đánh bại Man City 2-0, giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh của đối thủ cùng thành phố.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo

Quỷ đỏ đã thống trị tại Old Trafford và Man City chỉ cầm cự được nhờ màn trình diễn xuất sắc của Gianluigi Donnarumma và ba bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Nhưng Man United chỉ phải chờ đến 25 phút cuối cùng để ấn định chiến thắng bằng 2 bàn thắng đẹp. Bryan Mbeumo đánh dấu sự trở lại sau Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) bằng bàn thắng mở tỷ số trước khi Patrick Dorgu ấn định chiến thắng thứ 2 trong 8 trận đấu của Man United. Chiến thắng lừng lẫy này đưa thầy trò Michael Carrick lên áp sát tốp 4.

Sau trận đấu, Michael Carrick nói: "Manchester City là một đội bóng đáng kinh ngạc, họ khiến bạn phải nỗ lực rất nhiều trong trận đấu mà chúng tôi phải luôn ý thức và cảnh giác. Các chàng trai đã đón nhận điều đó rất tốt và kiểm soát được cảm xúc. Tôi cảm thấy họ thực sự rất quyết tâm để làm tốt. Đây là một ngày đặc biệt khi tạo ra một màn trình diễn như vậy. Một cảm giác thật tuyệt vời. Chúng tôi còn một trận đấu lớn nữa vào tuần tới và phải tiếp tục xây dựng trong suốt mùa giải. Chúng tôi không được quá tự mãn".

Việc lựa chọn đội hình táo bạo của Carrick đã được đền đáp khi cả Benjamin Sesko đang có phong độ cao và Matheus Cunha đều nhường chỗ cho sự trở lại của Mbeumo và Amad Diallo sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại Cúp châu Phi. Harry Maguire cũng trở lại đá chính lần đầu tiên sau 2 tháng và lẽ ra đã có thể ghi bàn trong hai phút đầu tiên khi bật cao đánh đầu bật xà ngang từ quả phạt góc của Bruno Fernandes. Man City sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ đội trưởng của Crystal Palace, Marc Guehi, nhưng do hàng phòng ngự bị tàn phá bởi chấn thương, Pep Guardiola đã bố trí bộ đôi thiếu kinh nghiệm Max Alleyne và Abdukodir Khusanov đá trung vệ.

Hàng phòng ngự chắp vá của Man City đã gặp khó khăn trong việc ngăn chặn Man United suốt cả buổi chiều và lẽ ra đã phải nhận thất bại ê chề nếu không nhờ sự xuất sắc của Donnarumma trong khung thành. Thủ môn người Italy đã xuất sắc cản phá cú sút cận thành của Dorgu ở giữa hiệp một. Donnarumma đã hai lần bị đánh bại trước giờ nghỉ nhưng cả Diallo và Fernandes đều việt vị trước khi rê bóng qua thủ môn để ghi bàn.

Guardiola đã cố gắng vực dậy tinh thần đội khách bằng hai sự thay đổi sau giờ giải lao: Tung Nico O'Riley và Raya Cherki vào sân. Nhưng tham vọng vô địch của Man City đã nhanh chóng tan biến sau chuỗi 4 trận không thắng ở Premier League kể từ đầu năm. Donnarumma tiếp tục cản phá những cú sút của chủ nhà cho đến hơn một giờ thi đấu với pha cứu thua kép xuất sắc trước cú sút mạnh mẽ của Diallo và pha dứt điểm bồi của Casemiro.

Man City đã tự gây khó khăn cho mình khi bàn thắng mở tỷ số cuối cùng cũng đến ở phút thứ 75. Pha đá phạt thiếu chính xác của Cherki đã tạo điều kiện cho Man United dâng cao đội hình và đường chuyền của Bruno Fernandes hoàn hảo cho Mbeumo dứt điểm hiểm hóc, bóng đi thấp và mạnh vượt qua tầm với của Donnarumma.

Dorgu lách qua Rico Lewis để đệm bóng tung lưới Donnarumma

Matheus Cunha vào sân từ băng ghế dự bị để kiến tạo bàn thắng thứ hai khi Dorgu tận dụng sự mất tập trung của Rico Lewis để băng vào ghi bàn từ phía sau. Guardiola dường như đã giơ cờ trắng khi thay Erling Haaland ra sân 10 phút trước khi trận đấu kết thúc để giữ sức cho cầu thủ người Na Uy khi Man City vẫn đang phải chiến đấu ở 4 giải đấu khác nhau.

Diallo suýt chút nữa đã có một màn trình diễn cá nhân xuất sắc khi cú sút của anh chạm cột dọc ở phút 90. Sau đó, Mason Mount dễ dàng ghi bàn từ đường chuyền của Cunha ngay sau khi vào sân thay Fernandes, nhưng VAR lại một lần nữa cứu thua cho đội khách vì lỗi việt vị.

Thất bại cay đắng trong trận derby thành Manchester nhưng Man.City cũng có lý do hài lòng khi Arsenal chỉ hoà 0-0 trên sân của Nottingham Forest vào cuối ngày thứ Bảy. Khoảng cách giữa 2 đội dẫn đầu chỉ nới rộng một chút lên 7 điểm.

Pep Guardiola bày tỏ: "Khi một đội bóng mạnh hơn, bạn phải chấp nhận kết quả. Họ có nguồn năng lượng mà chúng tôi không có, vì vậy xin chúc mừng. Họ đã có những cơ hội ở cuối trận và tất nhiên những bàn thua mà chúng tôi phải nhận là không đáng có. Chúng tôi đã không kiểm soát được trận đấu, nhưng nhìn chung bạn không thể chỉ nói về pha bóng này hay pha bóng kia. Chúng ta có nhiệm vụ phân tích toàn bộ trận đấu và họ đã chơi tốt hơn".

HOÀNG HÀ