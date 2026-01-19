Unai Emery chán nản khi Aston Villa thất bại trước Everton

Aston Villa trở thành ứng viên vô địch mới nhất vấp ngã trong một cuối tuần đầy những kết quả bất ngờ ở Ngoại hạng Anh, khi họ để thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Everton vào Chủ nhật sau một sai lầm phòng ngự.

HLV Unai Emery tỏ ra bi quan tuyên bố Astin Villa không phải là ứng cử viên cho tốp 5.

Sau khi trung vệ Pau Torres của Aston Villa để mất bóng ở rìa vòng cấm và thủ môn Emi Martinez bắt hụt một cú sút nhẹ, tiền đạo Thierno Barry của Everton đã có mặt kịp thời để ghi bàn thắng duy nhất ở phút 59. Aston Villa lẽ ra có thể vượt qua Man.City để leo lên vị trí thứ 2 và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm nếu giành chiến thắng.

Thay vào đó, đây sẽ được ghi nhận là một cơ hội bị bỏ lỡ nữa. Giống như trường hợp của Arsenal trong trận hòa 0-0 trước Nottingham Forest vào thứ Bảy, chỉ vài giờ sau khi Man.City thua 0-2 trước Man.United trong trận derby. Liverpool, đội đang đứng thứ 4, cũng không thể giành chiến thắng khi bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà trước Burnley, đội bóng đứng áp chót bảng.

Đây là trận thua trên sân nhà đầu tiên kể từ ngày 31-8 đối với Aston Villa, đội bóng đã tạo nên một cuộc đua vô địch đầy bất ngờ chủ yếu nhờ phong độ xuất sắc tại Villa Park. Kể từ trận thua trước Crystal Palace, Aston Villa đã thắng 11 trận liên tiếp trên sân nhà ở tất cả các giải đấu - chuỗi trận thắng tốt nhất của đội tại Villa Park kể từ mùa giải 1989-1990. Aston Villa vẫn xếp sau Man.City về hiệu số bàn thắng bại, và kém Arsenal đến 7 điểm.

Aston Villa để thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Everton sau một sai lầm phòng ngự.

Trên lý thuyết thì Aston Villa vẫn đang ở vào vị trí tốt, nhưng khá bất ngờ khi HLV Unai Emery lại tỏ ra bi quan khi phát biểu sau thất bại, với tuyên bố đội bóng của mình đang thi đấu vượt quá kỳ vọng ở giải đấu. Ông nói: “Chúng tôi không phải là ứng cử viên cho tốp 5. Chúng tôi vẫn chưa phải là ứng cử viên. Có những đội khác có tiềm năng hơn chúng tôi”. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau đó thậm chí im lặng khi được hỏi về lý do tại sao ông cảm thấy Aston Villa không thể cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu.

Thái độ của Emery ngay lập tức thu hút sự quan tâm từ các chuyên gia bóng đá. Cựu cầu thủ Aston Villa, Ashley Young đánh giá: “Đó là một cuộc phỏng vấn kỳ lạ. Bạn nghĩ ông ấy sẽ nói nhiều hơn về trận đấu và cơ hội bị bỏ lỡ để thu hẹp khoảng cách với Arsenal. Thay vào đó ông ấy lại nói rằng có 5 đội bóng có tiềm năng hơn, điều đó thật kỳ lạ”.

Trong khi chuyên gia Jamie Redknapp cũng tỏ ra khó hiểu: “Đó chắc chắn là một trong những cuộc phỏng vấn kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Đoạn cuối, khi ông ấy im lặng dù đó là một câu hỏi rất bình thường. Tôi không biết ông ấy đang cố ám chỉ điều gì. Tôi đoán ông ấy thực sự rất thất vọng với màn trình diễn và kết quả đó…”.

PHI SƠN