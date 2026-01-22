Mọi chuyện đều đang sai ở Man City?

Man City đang trải qua giai đoạn sa sút đáng báo động vào giữa mùa đông, với chuỗi trận không thắng ở Premier League và những thất bại nặng nề khiến vị thế bị lung lay nghiêm trọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, họ chưa có bất kỳ chiến thắng nào tại giải Ngoại hạng Anh, chuỗi trận tệ hại bao gồm thất bại 0-2 trước Manchester United ngay tại Old Trafford và mới đây nhất là cú sốc 1-3 trước Bodø/Glimt tại Champions League – một kết quả được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử giải đấu.

Vấn đề lớn nhất nằm ở hàng thủ và chấn thương liên miên. Danh sách vắng mặt lên đến 11 cầu thủ trong chuyến làm khách tại Na Uy, bao gồm các trung vệ chủ chốt như Josko Gvardiol (gãy xương chày, dự kiến trở lại tháng 5-6), Ruben Dias (chấn thương gân kheo, có thể vắng đến cuối tháng 2), John Stones, cùng với Mateo Kovacic, Bernardo Silva, Savinho, Jérémy Doku, Oscar Bobb và một số cái tên khác do chấn thương, ốm sốt hay treo giò. Sự thiếu hụt này khiến hàng thủ Man City trở nên mong manh, dễ bị khai thác bởi các pha phản công nhanh. Pep Guardiola thừa nhận đội bóng đang "mong manh" và "nhiều thứ đang chống lại chúng tôi" kể từ đầu năm mới, từ chấn thương đến cơ hội bị bỏ lỡ.

Ở tuyến giữa, Rodri – trụ cột không thể thay thế – vẫn chưa lấy lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương dây chằng nghiêm trọng kéo dài 18 tháng cùng nhiều biến chứng. Trong trận gặp Bodø/Glimt (lần đầu đá chính kể từ ngày 1-10), anh thi đấu chậm chạp, không thể kiểm soát khu trung tuyến như trước. Đỉnh điểm là hai thẻ vàng chỉ trong hai phút dẫn đến thẻ đỏ, và khoảnh khắc bị Jens Petter Hauge "điểm huyệt" trước khi tung cú sút xa đẹp mắt ghi bàn thứ ba cho chủ nhà. Rodri tự nhận mình "sẵn sàng", nhưng thực tế cho thấy anh vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Tiền đạo chủ lực Erling Haaland cũng rơi vào khủng hoảng ghi bàn từ mở. Lần cuối anh lập công không phải từ chấm phạt đền là cách đây hơn một tháng, trong chiến thắng 3-0 trước West Ham. Kể từ đó, trong 8 trận, Haaland chỉ ghi một bàn (trận hòa 1-1 với Brighton ngày 7-1), thậm chí không thể "nổ súng" dù Man City đè bẹp Exeter 10-1 ở FA Cup. Tổng cộng mùa này, anh vẫn có thành tích ấn tượng: 20 bàn ở Premier League (22 trận) và 6 bàn ở Champions League (7 trận), đạt 26 bàn/31 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, chuỗi "tịt ngòi" khiến Haaland tự nhận trách nhiệm đầy đủ và gọi thất bại trước Bodø là "xấu hổ". Anh cùng nhóm thủ quân còn đồng ý hoàn tiền vé cho 374 CĐV theo chân đội đến Na Uy (tổng 9.357 bảng). Có lẽ đây chỉ là giai đoạn "nghỉ ngơi" tạm thời, và Omar Marmoush có thể được trao cơ hội dẫn dắt hàng công trong vài trận tới.

Phil Foden – một trong "Big Four" của Man City – cũng đang chơi dưới phong độ. Anh chỉ ghi bàn cách đây hơn 5 tuần và kiến tạo gần đây nhất là 8 ngày trước đó. Mùa này Foden có 10 bàn/30 trận cùng 4 kiến tạo, nhưng bị thay ra giữa hiệp ở derby và phút 70 trước Bodø. Anh dường như chỉ còn là cái bóng của "truyền nhân Iniesta" từng tỏa sáng đầu mùa.

Pep Guardiola dường như bất lực trước sự "hiền lành" của đội bóng. Trong trận thua Bodø, ông thử chuyển sang sơ đồ wingback với Foden đá cánh trái và Rayan Aït-Nouri cánh phải, nhưng nhanh chóng bỏ dở khi bàn thua thứ ba đến. Ông nhấn mạnh Bodø chơi tốt, không phủ nhận chất lượng đối thủ, nhưng thừa nhận đội nhà thiếu cơ hội và cần "thay đổi động lực nhanh chóng" trước các trận gặp Wolves và Galatasaray – trận cuối vòng bảng Champions League quyết định suất vào vòng 1/8 trực tiếp.

Giữa cơn bão tố, tin vui đến từ thương vụ Marc Guéhi. Man City đã chiêu mộ thành công trung vệ 25 tuổi người Anh từ Crystal Palace với giá 20 triệu bảng (cộng phụ phí), ký hợp đồng đến 2031. Guéhi – tuyển thủ Anh, đội trưởng Palace và góp công lớn giúp họ vô địch FA Cup mùa trước – mang đến sự điềm tĩnh, tốc độ và kinh nghiệm cần thiết. Cùng với Abdukodir Khusanov (21 tuổi, Uzbekistan) đang tiến bộ nhờ sự hung hãn và nhanh nhẹn, bộ đôi này có thể trở thành cặp trung vệ hàng đầu, bù đắp cho sự vắng mặt dài hạn của Gvardiol và Dias.

Man City đang đối mặt với "cú sốc giữa mùa đông" do chấn thương chồng chất, phong độ sa sút của các ngôi sao chủ chốt và thiếu sự bùng nổ. Guardiola cần giải quyết vấn đề nội tại, trong khi Rodri, Haaland, Foden phải đứng lên dẫn dắt đội bóng. Nếu không thay đổi nhanh chóng, giấc mơ bảo vệ ngôi vương Premier League, vô địch Champions League và FA Cup có nguy cơ tan vỡ vào tháng 4-5. Đây không chỉ là khủng hoảng tạm thời, mà có thể là dấu hiệu của vấn đề sâu xa hơn nếu các trụ cột không sớm trở lại phong độ đỉnh cao.

