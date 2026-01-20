Gabriel Jesus: “Mong muốn của tôi là ở lại Arsenal”

Tiền đạo Gabriel Jesus công khai bày tỏ muốn ở lại Arsenal sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào năm 2027, nhưng thừa nhận CLB vẫn chưa liên hệ với anh về một hợp đồng mới.

Gabriel Jesus muốn ở lại Arsenal sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào năm 2027.

Cầu thủ 28 tuổi này đã trở lại thi đấu vào tháng 12 sau 11 tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối, nhưng đang phải cạnh tranh quyết liệt cho một suất đá chính sau khi CLB chiêu mộ Viktor Gyokeres từ Sporting Lisbon mùa hè năm ngoái để đá cặp cùng Kai Havertz, người cũng vừa bình phục chấn thương. Cả Jesus và HLV Mikel Arteta của Arsenal đều bác bỏ tin đồn Jesus rời đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, và cầu thủ người Brazil khẳng định lại điều đó khi phát biểu trước trận đấu Champions League giữa Arsenal và Inter Milan tại San Siro vào thứ Ba.

Khi được hỏi liệu anh có muốn ở lại sau năm 2027, Jesus nói: “Tôi nghĩ mục tiêu đầu tiên của tôi là giữ gìn sức khỏe. Đây là mùa giải thứ 4 của tôi tại Arsenal và thật không may là tôi chỉ chơi khoảng một trận rưỡi, hai trận. Sau đó là những trận bị chấn thương. Chuyện này chưa từng xảy ra với tôi trước đây nhưng lại xảy ra ở đây, tôi không biết tại sao. Tôi không tự hỏi mình nữa. Tôi chỉ cố gắng giữ thể lực và mục tiêu đầu tiên của tôi là giữ gìn sức khỏe từ giờ đến hết mùa giải”.

“Như tôi đã nói trước đó, mong muốn của tôi là được ở lại Arsenal”, cựu sao Man.City chia sẻ thêm. “Và tôi cũng có hợp đồng. Tất nhiên, nếu bạn hỏi tôi, như bạn đã hỏi rồi, tôi muốn gia hạn hợp đồng. Tôi muốn ở lại và muốn giành được những danh hiệu cùng Arsenal vì tôi đến đây với một mục đích. Vậy thôi. Nhưng rõ ràng thực tế lại khác. Đôi khi mọi chuyện có thể diễn ra theo hướng khác. Nhưng trọng tâm của tôi là giữ gìn sức khỏe và sau đó giành được những danh hiệu cùng Arsenal”. Khi được hỏi liệu đã có cuộc thảo luận nào về hợp đồng mới hay chưa, Jesus nói: “Chưa!”.

Jesus ủng hộ Viktor Gyokeres sẽ tỏa sáng cho Arsenal sau khởi đầu khó khăn.

Anh cũng ủng hộ Gyokeres sẽ tỏa sáng cho Arsenal sau khởi đầu khó khăn kể từ khi chuyển đến với giá trị ban đầu 55 triệu bảng. Tuyển thủ Thụy Điển chỉ ghi được 8 bàn thắng trong 26 trận đấu - hiệu suất kém quá xa so với việc anh ghi 97 bàn sau 102 trận trong 2 mùa giải cho đội bóng cũ ở Bồ Đào Nha. Nhưng Jesus nói: “Cậu ấy là một tiền đạo hàng đầu. Cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng ở CLB trước đây. Và tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tìm cách làm điều tương tự cho chúng tôi vì điều này tốt cho chúng tôi. Cậu ấy là một tiền đạo có thể ghi bàn mọi lúc, mọi phút”.

“Hơn nữa, Kai là một cầu thủ tuyệt vời, một tiền đạo xuất sắc. Tôi chỉ cảm thấy rất hạnh phúc khi được trở lại. Tôi đã trải qua chấn thương khó khăn nhất trong đời, 11 tháng. Và việc trở lại theo cách này, tôi rất vui mừng. Ở một CLB lớn như Arsenal, không có gì đảm bảo vị trí cho bất kỳ ai. Vì vậy, tất cả chúng tôi ở đây để giúp Arsenal cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu và cuối mùa giải là giành được các danh hiệu”.

