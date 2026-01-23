Man.United xác nhận Casemiro sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa

Casemiro sẽ rời Man United vào cuối mùa giải khi hợp đồng hiện tại của anh tại Old Trafford hết hạn. Nhưng ngôi sao Brazil quả quyết anh sẽ mãi là fan của Quỷ đỏ

Casemiro sẽ luôn ở bên Man United

Thông báo về sự ra đi của Casemiro đánh dấu sự kết thúc của 4 năm gắn bó với Old Trafford, nơi anh ghi bàn trong trận chung kết League Cup năm 2023 và lọt vào hai trận chung kết FA Cup, giành cúp năm 2024. Casemiro cũng là thành viên của đội Man United lọt vào chung kết Europa League mùa giải trước.

Tiền vệ người Brazil đã ký hợp đồng với CLB vào tháng 8-2022 và Man United có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, đài Sky Sports hiểu rằng Man United đã quyết định không thực hiện điều khoản đó cũng như không gia hạn hợp đồng và đó là một quyết định được đưa ra từ trước thông báo hôm thứ Năm khi họ đang tìm cách cải tổ hàng tiền vệ trong tương lai gần.

Quyết định này cũng giúp Casemiro có sự rõ ràng hơn cho phần còn lại của mùa giải khi anh chuẩn bị đại diện cho Brazil tại World Cup vào mùa hè. Trước đó, truyền thông đưa tin vào mùa thu rằng Casemiro là một trong những cầu thủ có mức lương cao nhất trong đội và do đó, Man United khó có khả năng gia hạn hợp đồng với anh, vì việc giải phóng nguồn quỹ lương sẽ cho phép đầu tư nhiều hơn vào khu vực tiền vệ trong tương lai.

Casemiro nói trong một tuyên bố: "Tôi sẽ mang Man United theo mình suốt cuộc đời. Từ ngày đầu tiên tôi bước chân đến sân vận động tuyệt đẹp này, tôi đã cảm nhận được niềm đam mê của Old Trafford và tình yêu mà tôi chia sẻ với những người hâm mộ dành cho CLB đặc biệt này. Chưa đến lúc nói lời tạm biệt; còn rất nhiều kỷ niệm để tạo ra trong bốn tháng tới. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để cùng nhau chiến đấu; sự tập trung hoàn toàn của tôi, như mọi khi, sẽ vẫn là cống hiến hết mình để giúp CLB của chúng ta thành công".

Nhìn về mùa hè, khi chia tay Casemiro, Man United đang quan tâm đến những thay thế xứng đáng như Carlos Baleba, Elliot Anderson và Adam Wharton.

Cuộc chia tay đầy phong cách

"Hãy rời bỏ bóng đá trước khi bóng đá rời bỏ bạn. Bóng đá đã rời bỏ anh ấy rồi". Đó là những lời của cựu danh thủ Jamie Carragher nhắm vào Casemiro sau màn trình diễn thảm hại của cầu thủ người Brazil trong trận thua Crystal Palace 0-4 đầy cay đắng. Casemiro hoàn toàn mất phương hướng, đôi chân và cả sự tự tin của anh đều biến mất.

Có cảm giác rằng tiền vệ mà Man United đã chi 70 triệu bảng vào năm 2022 không còn phù hợp với mục đích nữa. Giờ đây, khi chuẩn bị cho những trận đấu cuối cùng tại Old Trafford, anh ra đi với danh tiếng vẫn còn nguyên vẹn.

Một số người đã tỏ ra ngạc nhiên khi một cầu thủ 30 tuổi, 5 lần vô địch Champions League, rời thủ đô Tây Ban Nha để gia nhập Manchester United của Erik ten Hag. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên xuất sắc.anh giúp Man United kết thúc ở vị trí thứ ba đã phần nào biện minh cho quyết định "sửa chữa nhanh" này, và là một nước đi thiên tài thực sự. Đương nhiên, khi phong độ sa sút, những mùa giải sau đó khó khăn hơn và những màn trình diễn kém cỏi hơn sẽ đến, nhưng tầm quan trọng của anh vẫn không thay đổi.

Dựa trên kinh nghiệm của anh, HLV Ruben Amorim đã dần tin tưởng Casemiro ở tuyến giữa dù lúc đầu ông không sử dụng cầu thủ kỳ cựu này. Những bàn thắng quan trọng như bàn thắng giúp Man United chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm bằng chức vô địch Carabao Cup tiếp tục được Casemiro chứng tỏ là người hùng trong nhiều giai đoạn khác nhau.

Giờ đây, Michael Carrick, một tiền vệ đẳng cấp thế giới trong sự nghiệp cầu thủ của mình, cũng đã công nhận tầm quan trọng của Casemiro khi chọn anh đá chính và gây ấn tượng trong trận derby đầu tiên tại Old Trafford.

Thành công là tương đối, đặc biệt là khi so sánh Man United hiện tại với Real Madrid mà Casemiro đã rời đi. Tuy nhiên, giống như Raphael Varane trước đó, người cũng đã có sự chuyển đổi tương tự, tầm quan trọng của Casemiro trong một đội bóng đang vật lộn với giai đoạn chuyển đổi sẽ là một điểm nhấn trong sự nghiệp mà anh luôn nhớ đến.

“Ở nước Anh, tôi là màu đỏ, tôi là Man United cho đến chết. Vì vậy, tất cả những gì tôi muốn nói là cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Trong buổi lễ ra mắt, ngày đầu tiên của tôi, kể từ khi tôi đến sân bay, mọi người, người hâm mộ đã rất nồng nhiệt với tôi. Không chỉ với tôi, mà với cả gia đình tôi nữa. Ngày đầu tiên tôi đến sân vận động, người hâm mộ đã hát tên tôi và những bài hát của tôi, và tất nhiên tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Đây không phải là lời tạm biệt, mà chỉ là một chương trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ luôn ở bên Man United”.

HOÀNG HÀ