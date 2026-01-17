Guardiola gây áp lực lên trọng tài trước derby Manchester

HLV Pep Guardiola của Man.City cáo buộc trọng tài xử phạt không công bằng với tiền đạo ngôi sao Erling Haaland vì những pha phạm lỗi với các hậu vệ, tuyên bố ông chưa từng thấy một tiền đạo mũi nhọn lại bị thổi phạt nhiều như ngôi sao người Na Uy.

Haaland gần đây đã dính líu đến một tình huống gây tranh cãi, trong trận bán kết Cúp Liên đoàn giữa Man.City và Newcastle hôm thứ Ba khi bàn thắng của Antoine Semenyo bị từ chối. Ngôi sao người Na Uy, đứng ở vị trí việt vị, bị cho là đã can thiệp vào trận đấu sau khi VAR xem xét lại tình huống, khiến trận đấu bị hoãn lại 5 phút rưỡi. Không chỉ không đồng ý với quyết định đó, HLV Guardiola còn cảm thấy chân sút số 1 Ngoại hạng Anh và châu Âu đang bị xử lý quá bất công.

“Cậu ấy là tiền đạo duy nhất trên thế giới phạm lỗi với hậu vệ nhiều hơn số hậu vệ phạm lỗi với cậu ấy”, Guardiola nhấn mạnh. “Mạnh mẽ là điểm mạnh nhất của cậu ấy. Điều đó thực sự tốt. Nhưng trong cả sự nghiệp bóng đá của mình, tôi chưa từng thấy một tiền đạo phạm lỗi với hậu vệ nhiều hơn số hậu vệ phạm lỗi với cậu ấy. Vào đầu mùa giải, trọng tài nói rằng mọi chuyện sẽ ngược lại. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Bạn có thấy những gì xảy ra trong vòng cấm, không chỉ riêng với Man City? Khi có những pha đẩy người và giữ người? Tôi không hiểu tại sao lại không bao giờ có lỗi. Tôi không hiểu tại sao mỗi lần Erling chạm vào đối thủ lại bị coi là phạm lỗi”.

Tân binh Semenyo đã hòa nhập rất nhanh với hệ thống tấn công của Man.City.

Haaland đã ghi 29 bàn trong 26 lần ra sân cho Man.City mùa này nhưng chỉ ghi được một bàn - một quả phạt đền - trong 6 trận gần nhất. Đây là một con số có thể khiến người hâm mộ Man.City lo lắng trước trận derby Manchester vào thứ Bảy, một chuyến hành quân đến sân Old Trafford của Man.United. Guardiola cho biết Haaland có thể đang bị quá tải bởi lịch thi đấu dày đặc, nhưng tin tưởng tuyển thủ Na Uy sẽ lấy lại phong độ.

“Cảm ơn Chúa vì chúng ta vẫn có Erling trong đội hình vào lúc này”, Guardiola nói thêm. “Chúng ta may mắn có cậu ấy trong suốt hành trình này và nếu không có cậu ấy, chúng ta sẽ không ở vị trí hiện tại. Cậu ấy mang lại rất nhiều điều và đang ngày càng tiến bộ ở nhiều khía cạnh. Có rất nhiều trận đấu và đây là một giai đoạn vô cùng bận rộn. Cứ 3 ngày lại có một trận, thời gian hồi phục lại ngắn hơn do di chuyển, điều kiện thi đấu khắc nghiệt, các trung vệ đều rất mạnh mẽ... Thật khó khăn nhưng cậu ấy sẽ trở lại”.

Tân binh Semenyo, người gia nhập sân Etihad với giá 62 triệu bảng vào tuần trước, đã hòa nhập rất nhanh với hệ thống tấn công của Man.City. Ghi 2 bàn và có một pha kiến tạo chỉ sau 2 lần ra sân cho thấy tuyển thủ Ghana sẽ là một trợ lực quan trọng có thể giải phóng áp lực và năng lượng cho Haaland.

Marc Guehi bị rút khỏi đội hình Crystal Palace để sẵn sàng gia nhập Man.City.

Trong khi đó, hàng phòng ngự cũng gần có được một sự bổ sung quan trọng trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi nhiều chấn thương - bao gồm Josko Gvardiol, Ruben Dias và John Stones. Theo nhiều nguồn tin, Man.City đang tiến rất gần đến việc ký hợp đồng với trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace. ESPN tiết lộ, các cuộc đàm phán về thương vụ này đã được đẩy nhanh trong 24 giờ qua, và tuyển thủ Anh dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng dài hạn tại sân Etihad trong những ngày tới. Một thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa đạt được, nhưng các nguồn tin từ Man.City tự tin rằng thương vụ sẽ thành công.

HLV của Crystal Palace, Oliver Glasner cũng đã xác nhận trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng Guehi sẽ không có mặt trong đội hình của họ cho trận đấu với Sunderland vào thứ Bảy. “Theo như tôi hiểu thì thỏa thuận với Marc đang ở giai đoạn cuối cùng”, Glasner nói. “Tôi không thể xác nhận là CLB nào, vì mọi việc vẫn chưa hoàn tất nhưng nó đang ở giai đoạn cuối. Kết quả là Marc sẽ không thi đấu cho chúng tôi ngày mai”.

Man.City dự kiến ​​sẽ trả một khoản phí cơ bản khoảng 20 triệu bảng cho Guehi, người sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè, cộng thêm các khoản phụ phí. Cầu thủ 25 tuổi này cũng đã đồng ý bằng miệng một hợp đồng 5 năm rưỡi, giữ anh ở lại Etihad đến năm 2031.

VIỆT TÙNG