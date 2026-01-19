Hòa đội cuối bảng Wolves, Newcastle lỡ cơ hội vào top 5

Cơ hội hiếm hoi phút cuối mà Bruno Guimaraes không tận dụng được.

Newcastle United đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm so với đội xếp thứ tư Liverpool sau trận hòa không bàn thắng trước Wolverhampton Wanderers. Đội bóng của Eddie Howe đến sân Molineux với hy vọng một chiến thắng sẽ giúp họ vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, tiến gần hơn đến một suất tham dự Champions League, nhưng họ đã thi đấu thiếu hiệu quả trong phần lớn trận đấu.

Khi Dan Burn, Fabian Schar, Tino Livramento, Jacob Murphy và William Osula đều vắng mặt, cơ hội để Howe xoay vòng đội hình bị hạn chế, và sự mệt mỏi sau cuộc chiến với Manchester City ở lượt đi bán kết cúp Liên đoàn (thua 0-2) dường như đã góp phần vào màn trình diễn dưới mức trung bình của Newcastle ở trận đấu này.

Nick Woltemade đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của Newcastle trong hiệp 1, trong khi Kieran Trippier suýt ghi bàn từ một quả đá phạt trong hiệp 2. Mặc dù đội khách chuyền bóng khá tốt, nhưng thường xuyên chỉ kiểm soát bóng mà không tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Đội bóng của Howe vẫn không có cú sút nào trúng đích cho đến phút 85, khi Jose Sa thực hiện 2 pha cứu thua xuất sắc để cản phá cú sút của Bruno Guimaraes và Joelinton.

Trận hòa này kéo dài chuỗi trận bất bại của Wolves lên 4 trận tại Premier League, nhưng họ vẫn đứng cuối bảng, cách Nottingham Forest ở vị trí thứ 17 đến 14 điểm. Newcastle hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém top 4 ba điểm.

Sau trận đấu, HLV Rob Edwards: "Một màn trình diễn thực sự chắc chắn, rất quyết tâm và chúng tôi đã thể hiện rất nhiều tinh thần. Newcastle rõ ràng là một đội rất mạnh. Tôi nghĩ rằng khi không có bóng, chúng tôi đã kiểm soát rất tốt. Khi cần tấn công, chúng tôi đã làm được, chúng tôi trông rất nguy hiểm trong những pha phản công. Đó là một màn trình diễn thực sự quyết tâm. Mọi người sẽ nhìn vào kết quả và nghĩ rằng mọi thứ đã đột nhiên trở nên tốt đẹp, nhưng những màn trình diễn đó đã có từ trước đó."

Ngược lại, HLV Eddie Howe của Newcastle bày tỏ: "Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu nhưng hôm nay chúng tôi không có được sự sắc bén cần thiết. Việc tạo ra cơ hội là một vấn đề. Họ phòng ngự rất tốt, lùi sâu và chặt chẽ, khiến chúng tôi khó tìm được khoảng trống. Chúng tôi đang chờ đợi một khoảnh khắc tỏa sáng từ một cá nhân xuất sắc hoặc một pha bóng cố định. Chúng tôi đã có những cơ hội trong suốt trận đấu nhưng không tận dụng được".

HOÀNG HÀ