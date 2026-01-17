Carrick không loại trừ khả năng ở lại Man.United lâu dài

Michael Carrick đã từ chối loại trừ khả năng sẽ tiếp tục dẫn dắt Man.United sau khi mùa giải này kết thúc. Carrick được công bố là HLV trưởng mới của Quỷ đỏ vào thứ Ba với nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải hiện tại - còn 17 trận đấu nữa vì họ chỉ còn chơi ở đấu trường duy nhất là Ngoại hạng Anh.

Carrick, cựu tiền vệ 44 tuổi - từng tạm quyền dẫn dắt đội bóng vào năm 2021 - sẽ chính thức ra mắt trong trận đấu derby Manchester tiếp đón Man.City tại Old Trafford vào thứ Bảy. Carrick cho biết chưa có cuộc thảo luận nào với ban lãnh đạo CLB về việc giữ chức vụ này vĩnh viễn, nhưng ông vẫn để ngỏ khả năng đó. “Tôi nghĩ chúng ta đang thực tế về vị trí hiện tại, lý do tôi ở đây và vai trò tôi phải đảm nhiệm”, Carrick phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu. “Điều đó không thay đổi cách chúng ta làm việc hàng ngày, sự tập trung và việc đưa ra quyết định cho chiến lược dài hạn của đội”.

“Tôi chắc chắn không đến đây với suy nghĩ rằng đây là thời điểm mà chúng ta phải vượt qua từng tuần, từng trận đấu... Tôi nghĩ chúng ta muốn lên kế hoạch để cải thiện hơn nữa sau mùa giải này”, Carrick nói thêm. “Tất cả những gì tôi có thể kiểm soát là những gì chúng ta cung cấp cho các cầu thủ và cách chúng ta tạo ra bầu không khí xung quanh đội. Đó là trọng tâm chính và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra sau đó”.

Carrick chuẩn bị cho trận ra mắt tiếp đón Man.City tại Old Trafford vào thứ Bảy.

Man.United đã làm rõ trong thông báo chính thức rằng Carrick được giao vai trò HLV trưởng đến hết mùa giải, chứ không phải “tạm quyền” hay “HLV lâm thời”. Carrick nói thêm: “Tôi ở đây vì tôi thích vai trò này và tôi muốn làm điều đó, và tôi vô cùng vinh dự khi được ở vị trí này. Đó là vị trí hiện tại của tôi, điều đó không thay đổi bất kể thời hạn hay độ dài hợp đồng. Tôi ở đây để làm hết sức mình và hy vọng tôi có nhiều kinh nghiệm về những gì cần thiết và mục tiêu chúng ta cần đạt được, và tôi sẽ cố gắng giúp đỡ”.

Ngoài 3 trận dẫn dắt Man.United cách đây hơn 4 năm trước, kinh nghiệm huấn luyện duy nhất khác của Carrick là 2 năm rưỡi làm HLV trưởng của Middlesbrough. Anh đã thất nghiệp kể từ khi bị đội bóng Championship sa thải vào tháng 6-2025. “Tôi hài lòng với bản thân, hài lòng với vai trò này, tôi biết cần phải làm gì”, Carrick chia sẻ. “Tôi từng làm việc chặt chẽ với Jose Mourinho và Ole trong một thời gian nên khi tôi tiếp quản, đó là một bước đi khá tự nhiên. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi cảm thấy như ở nhà, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng và tôi thực sự mong chờ được bắt đầu công việc”.

LINH SƠN