Arbeloa kêu gọi các ngôi sao nỗ lực khi Real Madrid theo đuổi vinh quang Champions League

HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid

Trở lại châu Âu lần đầu tiên trên cương vị HLV trưởng, Arbeloa nhận thức được kỳ vọng của CLB và thách thức mà Monaco đặt ra. "Đội hình cảm thấy mạnh mẽ và rất quyết tâm," ông nói. "Chúng tôi được tiếp thêm động lực từ chiến thắng hôm thứ Bảy và hoàn toàn tập trung vào trận đấu này. Một chiến thắng sẽ đưa chúng tôi tiến gần hơn một bước lớn đến mục tiêu của mình, và chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng to lớn của trận đấu này đối với người hâm mộ”.

HLV Arbeloa nhấn mạnh tầm quan trọng của Vinicius Jr trong kế hoạch của mình. "Điều Vini muốn, và điều tôi cũng hy vọng, là sự ủng hộ không lay chuyển của người hâm mộ tại Bernabeu dành cho tất cả các cầu thủ, đặc biệt là anh ấy. Vini đã tự viết nên câu chuyện của mình trong nhiều năm, giúp chúng tôi giành được hai chức vô địch Champions League. Anh ấy cần sự cổ vũ của người hâm mộ để có thể thi đấu với phong độ tốt nhất, bởi vì anh ấy chơi bóng với trái tim và cảm xúc mãnh liệt".

Arbeloa cũng nói về chất lượng của đội hình và vai trò của các cầu thủ sáng tạo trong việc giành chiến thắng. "Tôi đã tuyên bố ngay từ ngày đầu tiên rằng tôi sở hữu một đội hình phi thường. Sáu ngày qua ở cùng họ chỉ càng khẳng định rằng họ còn tốt hơn cả những gì tôi nghĩ. Chúng tôi ở đây để cạnh tranh cho mọi danh hiệu có thể, và vì điều đó, chúng tôi cần sự ủng hộ của người hâm mộ tại Bernabeu. Mỗi khi chúng tôi giành được danh hiệu, khán giả luôn là yếu tố quyết định. Bầu không khí mà họ tạo ra đã xoay chuyển cục diện trận đấu, và giờ đây trách nhiệm của chúng tôi là phải khơi dậy lại điều kỳ diệu đó."

Về đóng góp của những cầu thủ chủ chốt như Vinicius và Jude Bellingham, Arbeloa giải thích: "Thông điệp vẫn như hôm trước. Họ yêu cầu bóng, chạy không ngừng nghỉ và cống hiến hết mình. Họ là những người thay đổi cục diện trận đấu trong hiệp 2 đầy mạnh mẽ, gần đạt đến đẳng cấp mà chúng tôi hướng tới. Họ là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và để phát huy hết khả năng của mình, họ cần sự ủng hộ của người hâm mộ".

Ngay cả trong những khoảnh khắc vui vẻ, Arbeloa vẫn giữ cho toàn đội gắn kết. Nhớ lại một câu chuyện gần đây, ông cười nói: "Chúng tôi vừa xem xong một video, và một số cầu thủ đang bận chải tóc hoặc xịt nước hoa. Chúng tôi cần phải nhanh chóng rời sân – chỉ là một khoảnh khắc hài hước, không có gì nghiêm trọng cả".

Đối với Arbeloa, thông điệp rất rõ ràng: sự đoàn kết, sự ủng hộ của người hâm mộ và niềm tin vào các ngôi sao của ông, đặc biệt là Vinicius, là chìa khóa để Real Madrid chinh phục vinh quang Champions League.

HOÀNG HÀ