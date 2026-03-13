Vị trí của Tottenham tại Ngoại hạng Anh rất đáng báo động

Thông tin về một quyết định sa thải HLV Igor Tudor trước trận đấu với Liverpool tóm gọn tình hình hiện tại của Tottenham - đội đang thấy vị trí tại Ngoại hạng Anh ngày càng đáng lo ngại, và những con số cũng nói rõ điều đó.

HLV Igor Tudor vẫn có thể bị sa thải trước trận đấu với Liverpool vào Chủ nhật.

Sáu trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, điều đó chưa từng xảy ra trong gần 144 năm lịch sử của CLB. Mười một trận không thắng tại Ngoại hạng Anh, đây cũng là lần đầu tiên Tottenham trải qua điều này. Toàn thua cả 4 trận đầu tiên dưới thời Igor Tudor tạm quyền, điều này chưa từng xảy ra với bất kỳ HLV nào của Tottenham… Vấn đề là, với đội bóng đã vô địch Europa League mùa giải trước, mọi chuyện có thể còn tệ hơn.

Vẫn còn đang choáng váng sau trận thua thảm hại 2-5 trước Atletico Madrid ở Champions League hôm thứ Ba, Tottenham phải hành quân đến Anfield để đá trận đấu thuộc giải Ngoại hạng Anh gặp Liverpool vào Chủ nhật, với đội hình bị xé toạc bởi sự kết hợp của các chấn thương, án treo giò và sự thiếu tự tin nói chung.

Vòng đấu thứ 30 bắt đầu với Spurs - đội bóng luôn góp mặt ở giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ những năm 1970 - khi họ đang đứng trên khu vực xuống hạng 2 bậc và 1 điểm. Nhưng khi trận đấu tại Anfield bắt đầu, họ có thể đã rơi vào khu vực xuống hạng. West Ham (đứng thứ 3 từ dưới lên) và Nottingham Forest (đứng thứ 4 từ dưới lên) đều kém Tottenham một điểm trước khi bước vào các trận đấu trên sân nhà gặp Man. City vào thứ Bảy và Fulham vào Chủ nhật. Trận đấu giữa Liverpool và Tottenham là trận đấu cuối cùng vào Chủ nhật.

Tottenham toàn thua cả 4 trận và thủng lưới đến 14 bàn dưới quyền Igor Tudor.

Những cầu thủ chủ chốt của Tottenham như James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur và Destiny Udogie vẫn đang trong danh sách chấn thương, trong khi đội trưởng Cristian Romero và tiền vệ Joao Palhinha có thể vắng mặt cuối tuần này sau khi bị choáng váng vì va chạm đầu ở cuối trận đấu với Atletico. Hậu vệ chủ chốt Micky van de Ven bị treo giò.

Thêm vào đó là tình hình thủ môn. Phong độ của Guglielmo Vicario quá tệ đến nỗi Tudor cảm thấy cần thiết phải loại anh khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu với Atletico, và trao cơ hội bắt chính lần đầu tiên kể từ tháng 10 cho Antonin Kinsky. Thủ môn 22 tuổi người Séc thậm chí còn không trụ được 17 phút trước khi bị thay ra vì màn trình diễn đầy lỗi lầm. Điều đó có nghĩa là Vicario có khả năng sẽ lấy lại vị trí bắt chính, nhưng sự tự tin của anh chắc chắn không cao.

Tottenham đã xác nhận giữa tuần rằng HLV người Croatia sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Sáu trước trận đấu với Liverpool. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn ở Anh, không loại trừ khả năng sẽ có chuyển biến vào giờ chót, khi mà câu chuyện xuống hạng khó tin nhất kể từ khi Man.United xuống hạng năm 1974 thành một thực tế nghiệt ngã, gần như hữu hình. Với trận đấu gặp Liverpool vào cuối tuần này và trận lượt về gặp Atletico sắp tới, Spurs đang đối mặt với chuỗi 8 trận thua liên tiếp. Hãy tưởng tượng sự tự tin trong phòng thay đồ khi bước vào trận đấu trụ hạng quan trọng với Forest vào ngày 22-3 sẽ còn xuống thấp đến mức nào.

VIỆT TÙNG