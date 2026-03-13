Máy tính dự đoán vòng 30: Cuộc đua rất gay cấn

Sau kỳ nghỉ FA Cup và loạt trận Champions Leasgue giữa tuần, Arsenal vẫn dẫn đầu bảng, nhưng Man City, Liverpool, Chelsea, Man United và Aston Villa đang tạo áp lực lớn trong cuộc đua vô địch lẫn top 4. Siêu máy tính Opta đã đưa ra dự đoán chi tiết, nhấn mạnh rằng các ông lớn có lợi thế rõ rệt ở hầu hết các trận.

Dự doán nhanh

Arsenal là lựa chọn tự tin nhất với 74.8% cơ hội thắng Everton.

Man City là đội khách được đánh giá cao nhất (61.2% thắng West Ham).

Tottenham vẫn là đội kém may mắn nhất 2026, chỉ 16.1% cơ hội thắng tại Anfield trước Liverpool.

Chelsea có 54.6% thắng Newcastle, còn Man United – Aston Villa được dự đoán sát nút với tỷ lệ hòa cao nhất vòng (26.8%).

Thứ Bảy 14-3

Arsenal tiếp Everton tại Emirates – cơ hội vàng để HLV Mikel Arteta nới rộng khoảng cách. Với 74.8% thắng theo Opta (Everton chỉ 10.4%), Arsenal đang bất bại 15 trận gần nhất (thắng 10, hòa 4) và thắng 6 trận liên tiếp gặp Everton gần đây. Everton có phong độ sân khách tốt (thắng 7 trận, chỉ kém Arsenal), nhưng chỉ thắng 1/29 lần làm khách Emirates. HLV David Moyes thắng đúng 1 trận sân khách trước Arsenal trong 20 lần đối đầu. Chiến thắng sẽ giúp Arsenal dẫn City 10 điểm trước khi Man City ra sân, tạo áp lực khổng lồ lên Pep Guardiola.

Ngay sau đó, Man City gặp West Ham tại London Stadium – trận dễ thở cho Man City nhất là sau khi vừa thua 0-3 trước Real Madrid giữa tuần. Opta cho Man City 61.2% thắng (West Ham chỉ 18.5%). Man City bất bại 20 trận gặp West Ham (thắng 17, hòa 3) và chưa từng thua tại London Stadium trong 9 lần (thắng 7, hòa 2).

West Ham vừa thắng Fulham để gần hơn nhóm an toàn, nhưng họ cần điểm để trụ hạng. Guardiola sẽ dùng lực lượng mạnh để rút ngắn khoảng cách với Arsenal, đặc biệt khi Erling Haaland đang tìm lại phong độ.

Chelsea tiếp Newcastle – trận quan trọng cho cả hai trong cuộc đua top 4. Chelsea thắng 4-1 trước Aston Villa vòng trước, dù thua sốc PSG tại Champions League. Opta cho Chelsea 54.6% thắng (Newcastle 22.1%, hòa 23.3%).

Chelsea thắng 11/12 trận sân nhà gần nhất gặp Newcastle (hòa 1). Newcastle bất bại 5/7 trận gần đây trước Chelsea, nhưng họ vừa thua Man United và bị Barcelona cầm hòa giữa tuần. HLV Liam Rosenior cần 3 điểm để Chelsea bám sát top 4, trong khi Eddie Howe muốn Newcastle chen chân Champions League.

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 19:30 - Burnley vs Bournemouth

- Burnley vs Bournemouth 22:00 - Sunderland vs Brighton

- Sunderland vs Brighton 22:00 - Arsenal vs Everton

- Arsenal vs Everton 22:00 - Chelsea vs Newcastle

- Chelsea vs Newcastle 00:30 (rạng sáng Chủ Nhật) - West Ham vs Manchester City Chủ Nhật, ngày 15 tháng 3 21:00 - Crystal Palace vs Leeds

- Crystal Palace vs Leeds 21:00 - Manchester United vs Aston Villa

- Manchester United vs Aston Villa 21:00 - Nottingham Forest vs Fulham

- Nottingham Forest vs Fulham 23:30 - Liverpool vs Tottenham Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 03:00 (rạng sáng Thứ Ba) - Brentford vs Wolves

Chủ Nhật 15-3

Liverpool tiếp Tottenham tại Anfield – trận tâm điểm cuối tuần. Liverpool vừa thua Wolves nhưng thắng FA Cup và đang cố bám đuổi top 4. Opta cho Liverpool 65.1% thắng (Spurs chỉ 16.1%). Spurs là đội duy nhất chưa thắng trận nào ở Premier League 2026, vừa thua 2-5 trước Atlético Madrid và đang đứng sát nhóm xuống hạng. Liverpool bất bại 31 trận sân nhà gặp Spurs (thắng 21, hòa 9) và bất bại 14 trận gần nhất. Igor Tudor – HLV mới của Spurs – có thể dẫn đội xuống nhóm cuối bảng nếu để thua. Arne Slot sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để Liverpool lấy 3 điểm quan trọng.

Manchester United tiếp Aston Villa – trận “6 điểm” cho suất Champions League. Hai đội chỉ cách nhau về hiệu số bàn thắng. Máy tính Opta cho Man United 44.1% thắng, Villa 29.1%, hòa 26.8% (cao nhất vòng). Michael Carrick thua trận đầu tiên trước Newcastle nhưng thắng 5 trận sân nhà gần nhất. Villa thắng 3/11 trận gần đây, kiếm ít điểm nhất từ cuối tháng 12. Đây là trận quyết định vị trí top 4, nơi United và Villa đang cạnh tranh khốc liệt với Chelsea và Newcastle.

Brentford tiếp Wolves – trận đấu muộn diễn ra đêm thứ Hai. Brentford được Opta đánh giá 64.2% thắng (Wolves chỉ 16.7%). Wolves vừa gây sốc thắng Liverpool nhưng vẫn là đội cuối bảng. Brentford thua 5-3 trận lượt đi mùa trước, nhưng họ chỉ thua 2/3 trận sân nhà gần đây. Keith Andrews cần 3 điểm để Brentford tiếp tục mơ về châu Âu, trong khi Wolves hy vọng tạo bất ngờ để trụ hạng.

