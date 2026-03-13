Đại diện Haaland bác bỏ mối liên hệ với Barcelona

Erling Haaland được biết rất hạnh phúc sau khi ký hợp đồng với Man.City đến năm 2034.

Câu chuyện bắt đầu khi Font cùng cộng sự của mình là Carles Planchart, một cựu chuyên gia phân tích của Man.City, có cuộc gặp với 2 quan chức hàng đầu Man.City là Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Giám đốc bóng đá Hugo Viana tại khách sạn sang trọng ở Madrid tuần này - khi đội bóng Anh làm khách trên sân Real Madrid tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Các nguồn tin tại CLB Anh cho biết đó là một chuyến thăm xã giao để Planchart gặp gỡ một số người bạn cũ.

Tuy nhiên, sự quan tâm càng nhiều hơn sau phát biểu của Font, khi tuyên bố Haaland là mục tiêu “trong mơ”, cũng như khẳng định gã khổng lồ La Liga có quyền ưu tiên chiêu mộ nếu cỗ máy ghi bàn 25 tuổi quyết định rời Etihad. Font, 53 tuổi, nói: “Haaland là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi có quyền ưu tiên ký hợp đồng với cậu ấy nếu cậu ấy muốn tìm kiếm thử thách mới. Đây là lúc chúng ta phải chú ý đến tình hình của một cầu thủ yêu mến Tây Ban Nha, người đã bày tỏ sự kinh ngạc về Camp Nou khi đến đây. Real Madrid cũng muốn điều đó, vì vậy việc thực hiện một động thái bảo vệ chúng ta và mang lại cho chúng ta lựa chọn này, tôi tin chắc rằng điều đó có thể xảy ra”.

Tuy nhiên, giới quan sát tại Anh tin rằng đây chỉ là “chiêu trò” thu hút lá phiếu của vị ứng viên này trước cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Barcelona vào Chủ nhật. Haaland chỉ mới ký một hợp đồng kỷ lục vào năm ngoái, giữ anh ở lại Man.City đến năm 2034. Ngôi sao người Na Uy gần đây đã tuyên bố anh đang rất thích cuộc sống ở Man.City - CLB mà anh ủng hộ từ khi còn nhỏ.

Và đêm thứ Năm, người đại diện của anh Rafaela Pimenta nhấn mạnh: “Chúng tôi rất tôn trọng và ngưỡng mộ Barcelona nhưng hoàn toàn không có mối liên hệ nào cả. Cầu thủ cũng đã gia hạn hợp đồng vài tháng trước và cậu ấy rất hạnh phúc ở Man.City. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt với cậu ấy. Không có gì để bàn cãi ở đây cả”.

