HLV Arsenal vẫn ủng hộ Saka dù phong độ thất thường

Bukayo Saka sẽ lại đá chính trước Everton

Cầu thủ 24 tuổi này là một trong những mối đe dọa tấn công chính của Pháo thủ trong những năm gần đây và đã ký hợp đồng dài hạn mới tại Emirates vào tháng trước. Nhưng anh đã thi đấu dưới mức kỳ vọng trong mùa giải hiện tại khi Arsenal đang hướng tới 'cú ăn bốn' độc nhất vô nhị. Mùa này, Saka chỉ ghi được 9 bàn thắng và 7 pha kiến ​​tạo trong 39 trận đấu trên mọi đấu trường.

Một trong những bàn thắng đó đến từ chiến thắng quan trọng 1-0 trước Brighton tại Premier League tuần trước. HLV Mikel Arteta của Arsenal đã mạnh mẽ bảo vệ tiền đạo của mình trong cuộc họp báo trước trận đấu trên sân nhà gặp Everton của David Moyes vào thứ Bảy.

HLV người Tây Ban Nha nói: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và yêu mến cậu ấy. Những gì cậu ấy đang làm cho chúng tôi, cho CLB này, ở độ tuổi trẻ trung này thật đáng kinh ngạc và cậu ấy vẫn tiếp tục có tác động to lớn đối với chúng tôi. Cậu ấy có thể có những màn trình diễn cá nhân không phản ánh đúng trình độ của mình, giống như mọi con người, mọi cầu thủ trên thế giới. Nhưng nhìn chung, khi bạn nhìn vào sức mạnh và động lực mà cậu ấy mang lại cho đội, điều đó thật đáng kinh ngạc".

Tuần trước, Arsenal đã tiến một bước dài đến chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004 khi họ đánh bại Brighton và Manchester City hòa Nottingham Forest trong cùng buổi tối. Nhưng Arteta nói rằng, bất chấp khoảng cách 7 điểm thoải mái so với đội xếp thứ hai là Manchester City, Arsenal phải "giành" được chức vô địch. "Mỗi trận đấu mà bạn thắng bây giờ là một bước tiến lớn hướng tới mục tiêu. Và ngày mai chúng ta có một trận đấu rất khó khăn".

HLV của Arsenal nói thêm: "Chúng tôi trân trọng vị trí hiện tại và chúng tôi chắc chắn muốn giữ vững vị trí đó vào cuối mùa giải, và điều đó phụ thuộc vào chúng tôi. Vì vậy, trọng tâm của chúng ta là những việc chúng ta phải làm, những việc chúng ta phải duy trì và những việc chúng ta phải cùng nhau cải thiện".

Hôm thứ Tư, Arsenal đã có một trận đấu dưới sức ở Champions League khi bị Bayer Leverkusen dẫn trước ở phút 46. Saka đã có một ngày thi đấu nhọc nhằn bên hành lang phải, bị bủa vây bởi các bóng áo đen-đỏ của Leverkusen. Trong thế trận bế tắc và ngôi sao chủ công Saka lại mờ nhạt, HLV Arteta đã quyết định thay Saka bằng Madueke ở phút 60, trước khi cầu thủ dự bị này mang lại quả 11m, giúp Kai Havertz gỡ hòa 1-1.

Giới truyền thông đồn đoán, Arteta có lẽ phải “phế truất” đội trưởng Saka, cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB, ở trận cuối tuần với Everton. Nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha quả quyết là Saka sẽ trở lại một cách mạnh mẽ trước Everton khi anh vẫn là thứ vũ khí mạnh nhất của Arsenal trong hiện tại và tương lai.

HOÀNG HÀ