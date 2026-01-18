Carrick nhanh chóng hướng đến đánh bại Arsenal

HLV Michael Carrick đã thách thức các cầu thủ Man.United sẵn sàng để đánh bại Arsenal.

Man.United đã áp đảo đội bóng của Pep Guardiola trong suốt 90 phút gần như hoàn hảo, giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu. Tỷ số lẽ ra còn cách biệt hơn nếu Quỷ đỏ không bị từ chối 3 bàn thắng vì lỗi việt vị. Ngược lại, Man.City thu về một thông số khó tin: chỉ có 1 cú sút trúng đích tại Old Trafford. Với đà hưng phấn này, trước trận đấu tiếp theo gặp đội dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh là Arsenal tại Emirates vào Chủ nhật tới, HLV Carrick cho biết đội của ông cần phải học cách lặp lại cùng một đẳng cấp màn trình diễn.

“Đó là thách thức cuối cùng và tôi nghĩ nó cần phải trở thành một phiên bản bình thường”, Carrick nói. “Chắc chắn chúng ta sẽ không có những trận đấu với cảm xúc và cảm giác như ngày hôm nay. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu điều đó, nhưng chắc chắn có những tiêu chuẩn và kỳ vọng mà chúng ta cần phải đáp ứng từ chính mình cũng như từ bất kỳ ai bên ngoài. Sự ổn định là chìa khóa dẫn đến mọi thành công, và nếu bạn tìm được điều đó thì bạn sẽ chiến thắng. Vì vậy, đó là thử thách của chúng tôi, chúng tôi phải tìm cách làm được điều đó. Rõ ràng tuần tới là một trận đấu lớn, một trận đấu khó khăn nữa, nhưng dựa trên kết quả ngày hôm nay, chúng tôi đã có một nền tảng tốt để xây dựng”.

Carrick có thể hiện ấn tượng trước nhà cầm quân bậc thầy Pep Guardiola.

Carrick chỉ mới được bổ nhiệm hôm thứ Ba và lần đầu tiên dẫn dắt buổi tập vào thứ Tư. Kết quả này đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng dưới thời Ruben Amorim cùng người tạm quyền Darren Fletcher, và đảm bảo chiến thắng thứ 2 trên sân nhà trước Man.City trong trận derby kể từ năm 2020. “Đó là một khởi đầu tuyệt vời, không thể phủ nhận điều đó”, Carrick nói thêm. “Thành thật mà nói, trước trận đấu, chúng tôi đã nói chuyện với các huấn luyện viên và chúng tôi nói rằng các cầu thủ đang ở trong trạng thái tốt. Chúng tôi khá hài lòng với những ngày qua và cách chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu”.

“Về mặt tinh thần, tôi khá hài lòng với các cầu thủ trước trận đấu”, Carrick đánh giá thêm. “Nhưng Man.City là một đội bóng đáng kinh ngạc với nhiều tài năng và họ có thể xoay vòng đội hình và thay đổi chiến thuật. Bạn không bao giờ thực sự biết trận đấu sẽ diễn ra như thế nào, nhưng để mọi chuyện diễn ra như vậy, các cầu thủ rõ ràng đã thể hiện xuất sắc trên nhiều phương diện. Và việc họ kiểm soát được cảm xúc với những thông tin chúng tôi đã cung cấp và cùng nhau vượt qua khó khăn, quả thực rất tốt”.

VIỆT TÙNG