Báo cáo tài chính: một cú sốc kép cho bóng đá Anh

Liverpool vươn lên dẫn đầu danh sách các CLB bóng đá giàu có nước Anh trong bảng xếp hạng Deloitte Football Money League 2026, nhưng lần đầu tiên trong lịch sử 29 năm, Premier League sạch bóng trong Top 4 doanh thu toàn cầu. Manchester United đang rơi tự do trên biểu đồ tài chính.

Khi "The Kop" mượn quyền lực của những siêu sao nhạc Pop

Việc Liverpool nhảy vọt từ vị trí thứ 8 lên thứ 5 thế giới với doanh thu 836 triệu EUR là một minh chứng cho sự chuyển dịch mô hình kinh doanh đầy khôn ngoan. Khi HLV Arne Slot đang tìm cách duy trì sự ổn định trên sân cỏ, thì ở hậu trường, Anfield đã biến thành một "cỗ máy in tiền" đa năng.

Sự xuất hiện của các ngôi sao giải trí như Taylor Swift, Dua Lipa hay Bruce Springsteen không chỉ mang đến những đêm diễn huyền ảo mà còn rót vào túi Liverpool những khoản lợi nhuận khổng lồ ngoài ngày thi đấu. Doanh thu thương mại tăng 7% cho thấy Anfield giờ đây không chỉ sống bằng hơi thở của Salah hay Van Dijk, mà còn bằng sức hút của những biểu tượng văn hóa toàn cầu. Liverpool đã hiểu rằng: Để đứng vững trước những gã khổng lồ như Real Madrid (1.16 tỷ EUR), họ cần phải khai thác triệt để "tài sản" vận động trường của mình 365 ngày một năm.

Đây cũng là lần đầu Liverpool dẫn đầu các CLB Anh, vượt qua Manchester City (thứ 6 - 829,3 triệu EUR, giảm nhẹ 1%) và Arsenal (thứ 7 - 821,7 triệu EUR). Manchester City tụt hạng do thiếu thành tích (dù vẫn cao nhờ thương mại), trong khi Arsenal, Tottenham (thứ 9- 672,6 triệu EUR) và Chelsea (thứ 10) giữ vị trí ổn định. Tim Bridge, chuyên viê trưởng Deloitte, nhận định: “Các CLB thành công đang kiểm soát tốt hơn khả năng tạo thu nhập. Việc có nhà máy bia tại chỗ, khách sạn, nhà hàng đang phổ biến, biến sân vận động thành điểm đến giải trí quanh năm, mở rộng nguồn thu bền vững”.

Báo cáo phản ánh sự phân hóa: các CLB châu Âu như Real Madrid, Barcelona tận dụng thương hiệu toàn cầu và cơ sở hạ tầng, trong khi Premier League dù có hợp đồng truyền hình khổng lồ nhưng bị ảnh hưởng bởi thành tích sân cỏ và thiếu sáng tạo ngoài trận đấu. Liverpool nổi bật nhờ kết hợp thành công thể thao (vô địch Premier League mùa trước, trở lại Champions League) với chiến lược kinh doanh thông minh.

Old Trafford: Di sản đang bị bào mòn bởi thất bại thể thao

Manchester United rơi xuống thứ 8 toàn cầu (793,1 triệu EUR, tăng nhẹ 3% nhưng thấp nhất lịch sử), tụt 4 bậc. Man United từng dẫn đầu 10 lần trong 29 kỳ, nhưng thiếu Champions League khiến thu nhập phát sóng giảm từ 258 triệu EUR xuống 206 triệu. Họ chỉ xếp thứ 4 Anh sau Liverpool, City và Arsenal.

Chưa hết, thách thức tài chính tiếp tục với dự báo doanh thu năm nay giảm mạnh do chỉ chơi 20 trận sân nhà (so với 30 mùa trước), loại sớm ở cúp Liên đoàn và FA Cup, không đá châu Âu. Man United tự tin nhờ thu nhập thương mại cao kỷ lục (tăng 10%), và là CLB có doanh thu cao nhất không tham gia Champions League mùa trước. Họ cũng cắt giảm chi phí (sa thải 450 nhân viên dưới thời Sir Jim Ratcliffe), giảm quỹ lương. Dù vậy, Tottenham và Chelsea hiện tham gia Champions League, có thể vượt Man United ở bảng xếp hạng năm tới.

Để không trở thành một "AC Milan của nước Anh" – kẻ khổng lồ ngủ quên trên đống tiền cũ – Man United cần học tập chính Liverpool ở một điểm: Sự nhất quán giữa thành công thể thao và khai thác thương mại hiện đại. Cắt giảm nhân sự chỉ là biện pháp tình thế; việc tối ưu hóa sân vận động cũ kỹ và xây dựng lại một hệ thống thi đấu có bản sắc dưới thời HLV Carrick mới là giải pháp gốc rễ.

Liverpool đã thăng tiến nhờ Taylor Swift, nhưng họ chiến thắng vì có một cấu trúc thượng tầng ổn định. United hiện tại giống như một ngôi biệt thự lộng lẫy nhưng bị dột nát từ bên trong. Nếu không thể "hát" trên sân cỏ, những con số trên Deloitte Money League năm sau của Quỷ đỏ sẽ còn tồi tệ hơn thế này rất nhiều.

LONG KHANG