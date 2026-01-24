Van Dijk hướng tới chiến thắng 200 tại Premier League trên sân Bournemouth

Virgil van Dijk đang hướng tới một cột mốc khác khi Liverpool làm khách trên sân Bournemouth ở vòng 23 Premier League. Trung vệ người Hà Lan chỉ còn cách một chiến thắng nữa để đạt mốc 200 trận thắng tại giải quốc nội, trở thành cầu thủ người Hà Lan đầu tiên đạt được thành tích này trong kỷ nguyên Premier League.

Virgil van Dijk của Liverpool

Làm nên lịch sử tại một trong những giải đấu cạnh tranh và có tầm ảnh hưởng nhất châu Âu như Premier League là một thành tích mà chỉ một số ít người có thể đạt được, và Virgil van Dijk là một trong số đó.

Trung vệ Liverpool hôm thứ Tư đã trở thành cầu thủ thứ 50 của The Reds có 350 lần ra sân cho CLB sau khi góp mặt trong chiến thắng Marseille 3-0. Giờ đây, anh đứng trước một cột mốc quan trọng khác tại Premier League. Van Dijk đã tích lũy được 199 chiến thắng tại giải Ngoại hạng Anh, vì vậy nếu ra sân trong trận đấu giữa Liverpool và Bournemouth, anh có thể đạt được con số đáng kinh ngạc 200 chiến thắng tại Premier League.

Để hiểu được ý nghĩa của cột mốc này, cần lưu ý rằng không ngôi sao Hà Lan nào khác đạt được nhiều chiến thắng như vậy trong kỷ nguyên Premier League. Van Dijk dẫn đầu với 199 chiến thắng, vượt qua các huyền thoại như Dennis Bergkamp (186), Van der Sar (166) và Robin van Persie (153).

Ngoài ra, đội trưởng của Merseyside là cầu thủ người Hà Lan có số lần ra sân nhiều thứ hai (323) tại Premier League, chỉ sau George Boateng (383) và trước Dennis Bergkamp (315) và Edwin Van der Sar (313).

Hành trình của Van Dijk không chỉ được ghi nhớ trong lịch sử giải đấu, mà anh còn được nhiều người hâm mộ Liverpool nhớ đến như một trong những hậu vệ và đội trưởng biểu tượng nhất của CLB.

Di sản của trung vệ người Hà Lan tại giải Premier League cho đến nay có thể được tóm gọn bằng 2 chức vô địch vào năm 2022 và 2024, một thành tích đáng nể hơn nữa khi xét đến việc trung vệ này phải cạnh tranh trong giai đoạn Manchester City thống trị nước Anh trong gần một thập kỷ qua.

Điều thú vị là, chuyến làm khách đến Bournemouth mang đến bầu không khí hoàn hảo để anh đạt được chiến thắng thứ 200 tại giải vô địch quốc nội, bởi Bournemouth là đối thủ ưa thích của anh cùng với West Ham và Newcastle với 13 chiến thắng trong 16, 17 và 15 trận đấu tương ứng, vượt trội hơn Palace và Tottenham, những đội mà anh đã giành chiến thắng 11 lần trong 18 và 16 trận đấu tương ứng. Hơn nữa, phong độ tệ hại của Bournemouth, khi đang đứng thứ 15 sau nửa đầu mùa giải không mấy ấn tượng, là cơ hội tuyệt vời để Quỷ đỏ trở lại mạch chiến thắng, khi họ vẫn chưa thắng trong 5 trận Premier League gần nhất, với 4 trận hòa liên tiếp.

