Sáu cầu thủ có thể vắng mặt trong trận Arsenal gặp Man United

Manchester United sẽ tìm cách làm suy yếu tham vọng vô địch của Arsenal và tăng cường đáng kể hy vọng dự Champions League của chính họ khi hai đội gặp nhau vào chiều Chủ nhật.

HLV Mikel Arteta (Arsenal) và Michael Carrich (Manchester United)

Arsenal đang tìm cách tiến thêm một bước nữa để chấm dứt quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng để trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh. Mikel Arteta đang dẫn dắt đội bóng hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng Arsenal đầu tiên giành được chức vô địch Premier League kể từ đội hình bất bại của Arsene Wenger năm 2004.

Đối thủ truyền kiếp Man United sẽ tìm cách làm suy yếu hy vọng của họ khi hành quân đến sân Emirates vào Chủ nhật với mục tiêu giành chiến thắng liên tiếp. Đội bóng bắc London đã rất vui mừng trước trận đấu với Nottingham Forest tuần trước khi Quỷ đỏ cản trở tham vọng vô địch của đối thủ Manchester City với chiến thắng thoải mái 2-0 tại Old Trafford.

Cuối tuần này, hai đội sẽ chạm trán nhau, trong đó Man United đang nỗ lực củng cố hy vọng giành vé dự Champions League và nếu kết quả thuận lợi, họ có thể lọt vào top 4 trước cuối tháng.

Arsenal chờ đợi Hincapie, Calafiori, Max Dowman và cả Kai Havertz

Arsenal đang chạy đua với thời gian để cả Piero Hincapie và Riccardo Calafiori có thể bình phục cho trận đấu Chủ nhật. Hai lựa chọn phòng ngự của Pháo thủ đã trở lại tập luyện vào thứ Sáu trước trận đấu. Arteta nói: "Vâng, chúng tôi có thêm một buổi tập nữa. Chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra quyết định về đội hình".

Calafiori bị chấn thương trong lúc khởi động trước trận thắng Brighton hồi tháng 12. Anh đã bỏ lỡ 8 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường vì chấn thương cơ, nhưng đã dần hồi phục hoàn toàn.

Hincapie, hậu vệ được mượn từ Bayer Leverkusen, đã phải ngồi ngoài kể từ khi anh buộc phải rời sân trong trận hòa 0-0 với nhà đương kim vô địch Liverpool hồi đầu tháng. Chấn thương háng đã chấm dứt khả năng ra sân của cầu thủ người Ecuador. Nhưng sự trở lại tập luyện của anh ấy là một tin vui cho hàng phòng ngự của HLV Arteta.

Trong 24 giờ qua, đã có những lo ngại từ phía Arsenal về thể trạng của Kai Havertz. Ngôi sao người Đức đã trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng, nhưng anh vẫn đang chờ đợi trận đá chính thứ hai trong mùa giải.

Cầu thủ 26 tuổi đã gặp phải một trở ngại trong quá trình hồi phục, mặc dù anh đã trở lại băng ghế dự bị của Arsenal vào cuối tháng 12. Cuộc chiến giành lại thể lực sung mãn sẽ tiếp tục, với những báo cáo cho rằng thời gian thi đấu của anh sẽ được quản lý chặt chẽ.

Ngôi sao trẻ Max Dowman vẫn đang phải ngồi ngoài sau khi dính chấn thương dây chằng mắt cá chân trong một trận giao hữu kín. Trận đấu đó, trùng hợp thay, là với đối thủ của trận đấu hôm Chủ nhật, Man Utd, vào tháng trước.

Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt lại lỡ hẹn

Tinh thần phấn chấn đã trở lại Man United sau chiến thắng ấn tượng trước Manchester City trong lần thứ hai Michael Carrick trở lại dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, họ sẽ hành quân đến sân của đội đầu bảng Premier League mà không có Matthijs de Ligt vì quá trình hồi phục của anh dự kiến ​​sẽ kéo dài hơn dự kiến.

Cầu thủ người Hà Lan có thể trở lại sau chấn thương trong những tuần tới. Tuy nhiên, quá trình hồi phục chấn thương lưng đã khiến ngày trở lại của anh bị trì hoãn một chút. Carrick cho biết: "Cậu ấy đã gặp một chút trở ngại trước khi tôi đến, chỉ là nhỏ thôi. Cậu ấy hồi phục chậm hơn một chút so với mong muốn. Cậu ấy đang tiến gần hơn đến việc trở lại. Hy vọng trong vài tuần tới cậu ấy sẽ trở lại và tham gia vào đội hình".

Joshua Zirkzee cũng sẽ vắng mặt trong chuyến đi đến thủ đô, khi những đồn đoán xung quanh tương lai của anh vẫn tiếp diễn. Tiền đạo người Hà Lan buộc phải rút lui khỏi trận thắng trước Man City vì chấn thương nhẹ, và cũng đã bỏ lỡ quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Arsenal.

HLV tạm quyền của Man United cho biết: "Tôi sẽ không tiết lộ đội hình. Thực ra, mọi người đều chơi rất tốt trong trận đấu này. Đây là một tuần tốt lành. Một kết quả lớn, một màn trình diễn tuyệt vời và một sự phấn chấn lớn với cảm giác trong sân vận động.

"Điều quan trọng là tìm được sự cân bằng giữa việc nhận được sự khích lệ và tự tin từ trận đấu và màn trình diễn, đồng thời giữ được sự bình tĩnh và giữ vững lập trường. Chúng ta sắp có một trận đấu lớn nữa. Một trận đấu không làm nên một đội bóng xuất sắc. Nó tạo cho chúng ta một nền tảng vững chắc để xây dựng. Cả đội đang rất tự tin và có tinh thần tốt, nhưng điều quan trọng là chúng ta biết những gì sắp xảy ra - và chúng ta phải sẵn sàng cho điều đó".

HOÀNG HÀ