Jack Grealish đối mặt nguy cơ không được dự World Cup

Nỗ lực cứu vãn cơ hội dự World Cup 2026 của tiền vệ Jack Grealish đã bị một đòn giáng mạnh. Kết quả chụp chiếu xác nhận ngôi sao của Everton bị chấn thương nứt xương bàn chân và phải đối mặt nguy cơ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải.

Grealish bị chấn thương trong trận thắng Aston Villa cuối tuần trước. Theo Daily Mail, Everton lo ngại Jack Grealish có thể cần phẫu thuật để điều trị vết nứt xương ở bàn chân và có thể bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. HLV David Moyes của Everton cho biết hôm thứ Sáu: “Đây là một cú sốc lớn vì cậu ấy rất quan trọng đối với chúng tôi kể từ đầu mùa giải. Cậu ấy đã đóng một vai trò quan trọng trong đội”. Nhưng ông không đề cập đến các báo cáo cho rằng Grealish có thể phải nghỉ thi đấu 2 tháng hoặc hơn: “Tôi không thể đưa ra mốc thời gian cụ thể và chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin từ các bác sĩ”.

Grealish, 30 tuổi, đang thi đấu cho Everton theo dạng cho mượn trong một mùa giải từ Man.City, bao gồm điều khoản mua đứt trị giá 50 triệu bảng. Anh đã ghi được 2 bàn thắng và có 6 pha kiến ​​tạo, thành tích tốt thứ 3 tại Premier League mùa này. “Everton vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với Man.City”, Moyes cho biết khi được hỏi về khả năng Grealish trở lại sớm hơn dự kiến. “Chúng ta sẽ xem mọi việc diễn ra như thế nào khi quá trình điều trị tiếp tục và khi nhận được thêm quyết định từ các chuyên gia”.

HLV của Everton, đội hy vọng cải thiện hơn vị trí thứ 10 khi tiếp đón Leeds United vào thứ Hai, cho biết họ không nghĩ đến những ảnh hưởng đối với tương lai lâu dài của Grealish tại CLB, nhưng thừa nhận chấn thương này có thể ảnh hưởng đến kỳ chuyển nhượng tháng Giêng của họ. “Việc chiêu mộ cầu thủ là một câu chuyện khác, nhưng nó sẽ khiến chúng tôi phải suy nghĩ về việc ‘liệu có bất kỳ lựa chọn nào khác mà chúng ta có thể cân nhắc hay không’”, Moyes chia sẻ thêm.

Grealish lần cuối khoác áo đội tuyển Anh vào năm 2024, trước khi HLV Thomas Tuchel được bổ nhiệm. Anh đã ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Anh trước Phần Lan tại Nations League vào tháng 10-2024 dưới thời HLV tạm quyền Lee Carsley.

LINH SƠN