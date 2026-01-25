Man City đánh bại Wolves để trở lại mạch chiến thắng

Man City đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh với chiến thắng dễ dàng trước Wolves nhờ các bàn thắng của Marmoush và Semenyo.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Omar Marmoush

Đội bóng của Pep Guardiola bước vào trận đấu tại Etihad mà không có chiến thắng nào trong 4 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh năm 2026 và đang rất tức giận sau thất bại đáng xấu hổ 1-3 trước đội bóng Na Uy Bodo Glimt tại Champions League.

Erling Haaland ngồi dự bị sau khi chỉ ghi được một bàn thắng trong năm trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh, với lời giải thích của Guardiola rằng tiền đạo ngôi sao của ông cần "thanh lọc tâm trí và cơ thể". Trung vệ Marc Guehi có trận ra mắt chỉ năm ngày sau khi chuyển đến từ Crystal Palace, giúp giải quyết phần nào cuộc khủng hoảng hàng phòng ngự nghiêm trọng của City sau khi mất đi John Stones, Ruben Dias và Josko Gvardiol.

Omar Marmoush đưa đội chủ nhà dẫn trước ở phút thứ 6: Matheus Nunes thực hiện quả tạt tầm thấp từ biên phải và tiền đạo người Ai Cập đã băng vào cắt mặt hậu vệ để ghi bàn bằng gầm giày. Một pha ghi bàn đẹp mắt và hết sức ăn ý đã giúp Marmoush có được bàn thắng đầu tiên tại Premier League mùa này.

Manchester City nâng tỷ số lên 2-0 ngay trước giờ giải lao bằng pha phối hợp tấn công trung lộ khi Bernardo Silva chuyền bóng sệt cho Antoine Semenyo ở mép khu cấm, tiền đạo tân binh này chạm bóng bằng chân phải để loại bỏ hậu vệ kèm cặp, rồi tung cú sút chân trái vào góc lưới, ghi bàn thứ 3 cho CLB trên mọi đấu trường kể từ khi đến Etihad từ Bournemouth hồi đầu tháng này.

Antoine Semenyo nhân đôi cách biệt cho Manchester Cty

Chiến thắng này giúp Man City có 46 điểm - kém Arsenal 4 điểm, đội sẽ tiếp đón Manchester United của Michael Carrick vào Chủ nhật. Nhưng đội bóng cuối bảng Wolves, cách vị trí an toàn 14 điểm, dường như đang gặp nguy hiểm dù gần đây kết quả thi đấu có phần khởi sắc.

Sau trận đấu, Omar Marmoush bày tỏ: “Việc giành được ba điểm rất quan trọng đối với chúng tôi. Man City đã có một tinh thần thi đấu rất tốt ngay từ đầu. HLV đã dặn chúng tôi phải cống hiến hết mình và nỗ lực 100%. Điều đó đã hiệu quả nên chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Việc ghi bàn và giúp đỡ đội bóng rất quan trọng. Tôi rất vui khi được trở lại đây sau AFCON và giúp đội nhà giành chiến thắng. Tôi thấy Nunes đột phá và muốn tranh chấp bóng trước khi hậu vệ đối phương kịp cản phá. Bóng đến đúng vị trí và tôi đã dứt điểm tốt”.

HOÀNG HÀ