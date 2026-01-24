Marc Guehi "cứu tinh" cho một Manchester City đang bị "ăn mòn"

Manchester City đang trải qua cơn ác mộng giữa mùa giải 2025-26. Từ vị thế chỉ kém Arsenal vỏn vẹn 2 điểm sau chuỗi 6 thắng liên tiếp vào cuối tháng 12-2025, The Citizens giờ tụt lại tới 7 điểm, trước 16 vòng còn lại. Ba trận hòa liên tiếp (Sunderland, Chelsea, Brighton) cộng thêm thất bại cay đắng trong derby Manchester tại Old Trafford đã khiến đoàn quân Pep Guardiola rơi vào khủng hoảng thực sự.

Khủng hoảng chấn thương phòng ngự là "thủ phạm" lớn nhất. Ruben Dias, John Stones, Josko Gvardiol lần lượt nằm viện, buộc Pep phải tin dùng cặp trung vệ non kinh nghiệm Max Alleyne (20 tuổi, mới gọi về từ Watford) và Abdukodir Khusanov (21 tuổi, vừa hồi phục chấn thương mắt cá). Cặp đôi này trở thành bộ đôi đá chính nhiều thứ hai mùa giải, nhưng họ chưa đủ sức thuyết phục, đặc biệt trong chuỗi trận tệ hại gần đây. Hàng thủ Man City giờ như "cửa sổ mở toang", dễ bị khai thác bởi mọi đối thủ.

Rodri – "trái tim" của Man City – vẫn chưa thực sự trở lại sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước từ tháng 9-2024. Anh đã trải qua hàng loạt vấn đề gân kheo và đầu gối, chỉ trở lại nửa vời ở trận hòa Sunderland ngày đầu năm mới. Thống kê phũ phàng: Khi Rodri ra sân, Man City chỉ thắng 45.5% (5/11 trận). Khi vắng anh, tỷ lệ thắng lên tới 74.1% (20/27 trận). Nghe ngược đời, nhưng sự thật là kể từ khi Rodri chấn thương nặng, Man City đã trải qua mùa 2024-25 trắng tay – lần đầu tiên kể từ 2016-17. Rodri giờ có vẫn như không, vẫn "lạc nhịp", chưa lấy lại phong độ thống trị trung tuyến, khiến cả hệ thống pressing và chuyển trạng thái của Pep bị rối loạn.

Phía trên, Erling Haaland – "cỗ máy ghi bàn" – đang rơi vào cơn hạn hán đáng báo động. Tiền đạo Na Uy đã trải qua 8 trận liên tiếp không ghi bàn từ bóng sống (chỉ có 1 quả penalty ở trận Brighton). Đây là chuỗi dài nhất trong sự nghiệp (tính cả Dortmund). Trong 8 trận gần nhất, xG (bàn thắng dự kiến) không penalty của Haaland chỉ vỏn vẹn 0.31 mỗi 90 phút – giảm thảm hại so với 0.94 ở 27 trận trước đó. Anh chỉ có 1 cú sút trong vòng 6m50!

Dù vậy, Haaland vẫn là người hiệu quả nhất trên hàng công, chịu trách nhiệm tới 42.5% xG không penalty của cả đội (cao nhất Premier League), nhưng các mối đe dọa khác quá yếu: Phil Foden không bàn thắng hay kiến tạo trong 9 trận gần nhất, Jérémy Doku chỉ 1 pha lập công/kiến tạo trong 11 trận (ngoài trận FA Cup 10-1 Exeter), Omar Marmoush mất chỗ, Savinho mờ nhạt. Tất cả tạo nên bức tranh tấn công lệch lạc, phụ thuộc quá mức vào một cá nhân đang "tắt điện".

Lịch sử cho thấy Man City từng lội ngược dòng ngoạn mục khi còn kém xa, nhưng lần này khác: chấn thương chồng chất. Chưa hết, với lịch thi đấu dày đặc (bao gồm nguy cơ đá play-off Champions League), mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Man City đang đứng trước ngã rẽ: hoặc hồi sinh huyền thoại, hoặc chìm sâu vào khủng hoảng. Câu hỏi lớn nhất lúc này: Liệu Pep có còn "phép màu" để cứu vãn tất cả?

Giữa cơn bão chấn thương và hàng thủ tan nát, Manchester City đã hành động quyết liệt: chiêu mộ thành công trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2026. Họ đã có một trong những trung vệ hàng đầu Premier League mà các ông lớn như Liverpool, Arsenal, Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid đều thèm khát.

Guehi, 25 tuổi, đội trưởng Crystal Palace và tuyển thủ Anh, là "mảnh ghép hoàn hảo" mà Pep Guardiola cần gấp rút. Guehi không chỉ mang đến kinh nghiệm (đã chơi ổn định ở Palace, nổi bật với khả năng đọc tình huống, tranh chấp bóng bổng và chuyền bóng chính xác), mà còn là "người lãnh đạo" – điều mà Tuchel (HLV tuyển Anh) từng khuyên anh cần phát huy mạnh mẽ hơn.

Thương vụ này được đẩy nhanh chóng nhờ Hugo Viana (giám đốc bóng đá Man City) và dữ liệu phân tích cho thấy Guehi sẽ hòa nhập xuất sắc vào hệ thống Pep. Guehi ưu tiên ở lại Premier League để duy trì phong độ hướng tới World Cup 2026 – nơi tuyển Anh có cơ hội lớn. Mức lương 300.000 bảng/tuần khiến anh trở thành hậu vệ Anh được trả cao nhất.

Guehi dự kiến ra mắt sớm, có thể ngay trận gặp Wolves, và sẽ giúp Man City "thay máu" hàng thủ ngay lập tức. Nếu anh nhanh chóng thích nghi, pressing cao và xây dựng từ tuyến dưới sẽ trở lại mạnh mẽ. Đây là cú "đánh úp" tuyệt vời của Man City trong kỳ chuyển nhượng đông: không tốn kém quá nhiều, nhưng có thể cứu vãn cả mùa giải. Với Guehi, Pep có thêm "lá chắn thép" để đuổi theo Arsenal và tránh trắng tay lần hai.

HỒ VIỆT