Rosenior: “Các cầu thủ Chelsea có lẽ đã phát ngán tôi rồi”

Liam Rosenior đã nói đùa về những tuần đầu tiên của mình tại Chelsea. Ông đặt mục tiêu truyền đạt tinh thần làm việc khắt khe, gắn kết và tỉ mỉ mà ông từng vun đắp tại Strasbourg. Cho đến nay, ông đã có ba chiến thắng và một thất bại.

HLV Liam Rosenior muốn thúc đẩy Chelsea đến giới hạn

Liam Rosenior đến thay thế Enzo Maresca trên băng ghế huấn luyện của Chelsea, mang theo kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao còn hạn chế. Trong những tuần đầu tiên dẫn dắt đội bóng, ông đã giúp họ giành chiến thắng Charlton 5-1 ở vòng 32 FA Cup, chịu thất bại 3-2 trước Arsenal ở bán kết EFL Cup, và giành chiến thắng trước Brentford (2-0) tại Premier League và Pafos (1-0) tại Champions League. Đội bóng của ông đang cho thấy một quỹ đạo đi lên, một cảm nhận mà ông đã nhắc lại trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports.

Rosenior đặt tầm quan trọng đáng kể vào quan điểm của phòng thay đồ. "Sự đánh giá quan trọng nhất đến từ ý kiến ​​của các cầu thủ, và cho đến nay, tôi tin rằng phản ứng của họ - về năng lượng, cường độ, phản ứng khi mất bóng và các giá trị nhân văn - đều đáp ứng mọi yêu cầu của tôi," HLV khẳng định.

"Tôi là chính mình. Tôi không ngại làm trò hề. Tôi không ngại cười với các cầu thủ. Đồng thời, tôi cũng không ngại yêu cầu họ, la hét hay lớn tiếng khi cần thiết. Tôi đã mất giọng vài lần trong những ngày gần đây... Tôi luôn cảm thấy rằng khi một đội bóng thấy người lãnh đạo quan tâm đến họ, không chỉ trên sân cỏ, đó là lúc họ thi đấu tốt nhất. Tôi muốn một đội bóng giống như đội bóng tôi từng có ở Strasbourg," ông nói thêm.

Cách tiếp cận này đã nhận được sự hưởng ứng trong phòng thay đồ: "Một số người trong số họ đã nói đùa rằng họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều với một HLV trong một thời gian ngắn như vậy. Có lẽ họ đã phát ngán tôi rồi. Đó là cách làm việc của tôi; nó sẽ không thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi là bạn thân của họ," ông nói đùa. "Vấn đề không phải là trở thành bạn thân nhất của họ hay khoác tay lên vai họ; mà là hiểu rõ một người đến mức bạn có thể thúc đẩy họ vượt qua những giới hạn mà họ thường không quen làm. Điều đó áp dụng cho Cole Palmer và toàn bộ đội bóng".

HOÀNG HÀ