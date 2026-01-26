Estevao tỏa sáng trận derby, Chelsea vươn lên thứ 5

Chelsea tiếp tục gây thêm khó khăn cho Crystal Palace với chiến thắng 3-1 tại Selhurst Park, nơi Estevao bùng nổ với bàn mở tỷ số bằng cú bứt tốc trên chặng đường dài đến 60m.

Estevao bứt phá vào khu cấm và ghi bàn mở tỷ số

Kể từ khi Oliver Glasner được bổ nhiệm ở Crystal Palace, ông đã 3 lần cầm hòa Chelsea. Nhưng sự xuất hiện của Liam Rosenior có lẽ đã kết thúc thành tích ấn tượng của HLV người Áo. Trước trận đấu, Oliver Glasner hứa sẽ làm hết sức mình để xoay chuyển tình thế tồi tệ của Đại bàng bất chấp việc ông tuyên bố sẽ rời CLB khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải.

HLV người Áo rất tức giận về cách đội trưởng Marc Guehi được phép chuyển nhượng sang Manchester City hồi đầu tuần và cũng có thể mất tiền đạo ngôi sao Jean-Philippe Mateta trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Mateta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của Palace khi sút thẳng vào chân Robert Sanchez ở phút thứ 5. Nhưng đội chủ nhà không thể phục hồi sau đường chuyền về bất cẩn của Jaydee Canvot, tạo điều kiện cho Estevao bứt tốc trên chặng đường 60m, từ phần sân nhà dấn sang khu cấm địa Palace, trước khi ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea ở phút 34.

Sau đó, cầu thủ người Brazil kiến ​​tạo cho đồng hương Joao Pedro băng lên phía sau hàng phòng ngự của Palace và nhân đôi lợi thế cho The Blues ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp. Quả phạt đền của Enzo Fernandez đã ấn định chiến thắng thứ 4 trong 5 trận đấu cho tân HLV Liam Rosenior kể từ khi ông nắm quyền tại Stamford Bridge. Nỗi khổ của Palace càng thêm chồng chất khi tuyển thủ Anh Adam Wharton bị đuổi khỏi sân vì nhận hai thẻ vàng.

Bàn thu ngắn cách biệt phút 88 của Richards không gây hoảng loạn cho Chelsea khi họ dễ dàng khép trận đấu trong những phút bù giờ. Thủ môn Dean Henderson của Crystal Palace thổ lộ: "Tôi nghĩ chúng tôi là đội chơi tốt hơn trong hiệp một, chúng tôi đã gây áp lực lên họ và nếu tận dụng được cơ hội, kết quả có thể đã khác. Có những dấu hiệu tích cực. Chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn ở trận đấu này và lúc này cảm giác như bóng đá thật khắc nghiệt. Họ mắc sai lầm và chúng tôi không tận dụng được cơ hội. Chúng tôi cũng mắc sai lầm và cuối cùng phải trả giá".

Joao Pedro ghi bàn thứ 2 sau pha phối hợp hoàn hảo với Estevao

HLV Liam Rosenior của Chelsea nói: "Thật đáng mừng. Đây là một nơi khó khăn để đến và Palace là một đội bóng rất mạnh. Những gì các cầu thủ đã thể hiện trong hai ngày qua, về kế hoạch và tổ chức trận đấu, là xuất sắc. Thật đáng tiếc khi không giữ sạch lưới và chúng tôi sẽ nỗ lực khắc phục điều đó nhưng có những dấu hiệu rất tích cực".

Tiền đạo Joao Pedro bày tỏ: "Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn, biết mình phải giành được những pha bóng hai và chiến đấu suốt trận. Cuối cùng chúng tôi đã ghi được 3 bàn thắng và giành được 3 điểm. Đôi khi bạn không thể chơi theo cách mình muốn nhưng khi nghỉ giữa hiệp, HLV đã bảo chúng tôi tiếp tục và chơi với cường độ cao. Khi tôi ghi bàn thắng thứ hai, cả đội có thể thở phào nhẹ nhõm và chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trong hiệp hai".

Sau 11 trận không thắng, Đại bàng hiện đang phải lo lắng chuyện trụ hạng khi chỉ hơn nhómđèn đỏ 8 điểm. Nottingham Forest đã tạo động lực rất lớn cho cơ hội trụ hạng của họ bằng cách gây ra thất bại thứ hai trên sân nhà của Brentford trong mùa giải này.

Chiến thắng của West Ham trước Sunderland vào thứ Bảy đã gây áp lực lớn lên đội bóng của Sean Dyche. Nhưng họ đã đáp trả để tạo khoảng cách 5 điểm so với khu vực xuống hạng với chiến thắng 2-0 ở phía tây London nhờ các bàn thắng của Igor Jesus và Taiwo Awoniyi.

HOÀNG HÀ